УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10660 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 914 15

Волонтер Феціца просить допомогти закупити 4 дрони DJI Mavic 3 для бійців ЗСУ в Бахмуті та Авдіївці. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца просить допомоги, щоб закупити для бійців ЗСУ, які знаходяться в місті Бахмуті і Авдіївці, 4 дрони DJI Mavic 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вартість одного дрона - 100 тисяч гривень.

Нагадуємо, що наші захисники використовують дрони для коригування артилерії, спостереження і знищення ворожої піхоти чи техніки, як на цьому відео.

Хто бажає допомогти українським воїнам, кошти можна перекинути за цими рахунками:

💰5168 7456 0720 0711
Феціца Христина

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога

Автор: 

безпілотник (4158) волонтери (1332) дрони (4699)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
+++
показати весь коментар
29.03.2023 17:44
+3
тю.. так там вже три роти армії безпілотників готові....подзвоніть тому мністру в якого жінка з російським громадянством..
показати весь коментар
29.03.2023 17:55
+3
Велика пошана всім волонтерам, думаю що ФОПи з МО, що купували яйця можуть профінансувати цю ініціативу взагалі без напруги.
показати весь коментар
29.03.2023 18:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти новину бачив,ідіот?
показати весь коментар
29.03.2023 17:43 Відповісти
+++
показати весь коментар
29.03.2023 17:44 Відповісти
тю.. так там вже три роти армії безпілотників готові....подзвоніть тому мністру в якого жінка з російським громадянством..
показати весь коментар
29.03.2023 17:55 Відповісти
яйцекрут міністер сказав - весільна гуйня, не треба і хруснув яблуком...
показати весь коментар
29.03.2023 18:05 Відповісти
мда... собирать дроны это вам не яйца в тридорога продавать
показати весь коментар
29.03.2023 18:39 Відповісти
Велика пошана всім волонтерам, думаю що ФОПи з МО, що купували яйця можуть профінансувати цю ініціативу взагалі без напруги.
показати весь коментар
29.03.2023 18:58 Відповісти
це пряма робота міністерства оборони, але там, схоже, ділєтанти і аферисти. їм не до дронів.
показати весь коментар
29.03.2023 19:22 Відповісти
Я теж вкотре дуже прошу допогти дроном https://www.cmw22.org/drone-for-72ombr/ua 72-ій бригаді .
показати весь коментар
29.03.2023 19:55 Відповісти
Волонтер Феціца,дайте эти реквизиты пану Резникову ,можно ещё Ермаку послать, Татарову,они обязательно Вам помогут - это стопудовая информация!!!
показати весь коментар
29.03.2023 20:15 Відповісти
я розумію що дрони це розхідник, але їх стільки надано вже, що можна солити.
показати весь коментар
29.03.2023 21:08 Відповісти
Скажіть, де вони, нам дуже не вистачає...
показати весь коментар
30.03.2023 10:23 Відповісти
+
показати весь коментар
30.03.2023 14:45 Відповісти
 
 