Волонтер Феціца просить допомогти закупити 4 дрони DJI Mavic 3 для бійців ЗСУ в Бахмуті та Авдіївці. ВIДЕО
Волонтер Христина Феціца просить допомоги, щоб закупити для бійців ЗСУ, які знаходяться в місті Бахмуті і Авдіївці, 4 дрони DJI Mavic 3.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вартість одного дрона - 100 тисяч гривень.
Нагадуємо, що наші захисники використовують дрони для коригування артилерії, спостереження і знищення ворожої піхоти чи техніки, як на цьому відео.
Хто бажає допомогти українським воїнам, кошти можна перекинути за цими рахунками:
💰5168 7456 0720 0711
Феціца Христина
💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
благодійна допомога
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