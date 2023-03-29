Волонтер Феціца просить допомогти закупити 4 дрони DJI Mavic 3 для бійців ЗСУ в Бахмуті та Авдіївці. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца просить допомоги, щоб закупити для бійців ЗСУ, які знаходяться в місті Бахмуті і Авдіївці, 4 дрони DJI Mavic 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вартість одного дрона - 100 тисяч гривень.

Нагадуємо, що наші захисники використовують дрони для коригування артилерії, спостереження і знищення ворожої піхоти чи техніки, як на цьому відео.

Хто бажає допомогти українським воїнам, кошти можна перекинути за цими рахунками:

💰5168 7456 0720 0711

Феціца Христина

💰БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

благодійна допомога