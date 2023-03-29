Бутусов про російських агентів у владі України: Росія знає, як грати на Зеленському. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов дав інтерв’ю Яніні Соколовій, в якому розповів про справу Купола, про російську агентуру, яка продовжує працювати у владі, про реальний стан деяких укріплень, які для галочки роблять на фронті, про загибель Дмитра Коцюбайла, Да Вінчі.

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