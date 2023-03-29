УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10660 відвідувачів онлайн
Новини Відео Створення Помісної Церкви
21 946 86

Лаврський архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і став намісником монастиря. УПЦ МП наклала на нього заборону у служінні. ВIДЕО

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній призначив виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша). Керівництво УПЦ МП заборонило його у служінні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ПЦУ.

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Як ідеться на сайті, предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника й монастир "від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату".

 Речник синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) у коментарі Громадському розповів, що Авраамій з УПЦ МП до ПЦУ перейшов днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться в три етапи, до 1 травня церковні діячі мають повернути 80 об’єктів, - Мінкульт

Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але "єдино правильним і канонічно виправданим".

Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина церковників налаштована на провокації, - "слуга народу" Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

"Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу — закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість москві, що веде проти нас війну — туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає", - сказав Авраамій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння. ВIДЕО

У свою чергу, УПЦ московського патріархату заявила, що накладає "заборону у священнослужінні" на архімандрита Авраамія (Лотиша), якого предстоятель ПЦУ Епіфаній призначив виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Зазначається, що таке рішення ухвалили "за ухилення в розкол" та "грубе порушення присяги священнослужителя".

"За дії, які порушують 10, 11 та 39 правила святих апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", - йдеться у повідомленні.

"Заборону у священнослужінні" (тобто заборону звершувати богослужіння) УПЦ МП зазвичай застосовує до своїх кліриків, які вирішили перейти у Православну церкву України. В самій ПЦУ стверджують, що ці рішення не мають канонічної сили, а священнослужителі, яким УПЦ МП винесла "заборону", продовжують звершувати служіння, але вже у складі ПЦУ.

Автор: 

Лавра (294) УПЦ МП (1208) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Цей священослужитель поступив мужньо і канонічно. А чого банда ФСБ-РПЦ не посилається у рішенні про його покарання на Халкідонський вселенський собор православних церков 451 року нашої эри 28 правило якого говорить що Константинопольському патріархату канонічно належить уся православна діаспора. Інше вважається розколом. І чому ФСЮ-РПЦ по цих пір не виконало умови акту 1686 року і де у самосвятів Томос ?
показати весь коментар
29.03.2023 22:21
+29
Релігієзнавець Ковальов сказав по радіо, що разом з Авраамієм перейшла частина лаврської братії.
показати весь коментар
29.03.2023 22:14
+24
Прозрів? Молодець. А тепер нах... . Не вірю я цим "прозрівшим''. Які прозрівають, коли їх від корита відпихають.
показати весь коментар
29.03.2023 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Релігієзнавець Ковальов сказав по радіо, що разом з Авраамієм перейшла частина лаврської братії.
показати весь коментар
29.03.2023 22:14 Відповісти
... ага, але "сіся" та ж сама лишається, бо чия Лавра того і "сіся". А куди ж покручу який за 32 роки не міг визначитись де він живе і кому служить тепер діватися? Як же він бе Лаври "харчєватся будєт?" Ну от на чого приймати прокацаплених агенті ***** в українську церкву? Ложка дьогтю спаскудить бочку меду. Що не ясно?! А якщо не ложку, а таку ж саму бочку? ***** планує масовий перехід своїх агентів і їх "легалізацію" в українську церкву. Дивлячись на всіх цих покручів щось все менше і менше тішуся тим що я "атеїст Київського патріархату", а ключі від храму у жидів...
показати весь коментар
29.03.2023 22:30 Відповісти
сказал Бендер попам УПЦ МП имени Гундяши...
показати весь коментар
29.03.2023 22:43 Відповісти
КТО гарантирует , что "перешедшие" - НЕ КГБэшники ??? бакановы ???
показати весь коментар
30.03.2023 01:33 Відповісти
Зрадивший один раз зрадить і вдруге...

(Консервы: у вас ответственное спецзадание. Вы должны внедрится
в логово врага. Работа тонкая, но денежная).
показати весь коментар
30.03.2023 07:59 Відповісти
Кого ж він зрадив?Бога?Він лишився християнином...Україну?Якраз навпаки...Московію?Отут ви праві.Але як тоді називати вас,який під час війни з москалями називає зрадником того,хто від москалів відвернувся?..
показати весь коментар
30.03.2023 10:57 Відповісти
А Ви вірите у його відверту щирість?!
Застосовуйте якісний підхід.
Непостійних не поважає ніхто.
показати весь коментар
30.03.2023 11:27 Відповісти
Навіщо ролеві ігри якихось сектантів видавати за життя держави? Потрібно якмога більше інформації про мерседеси, маєтки та вечірки ціх слуг, щоб народ зрозумів, хто ім парить мозг про Бога
показати весь коментар
29.03.2023 22:16 Відповісти
той народ, якій несе їм гроші та вірить, що ці попи мають якесь відношення до бога, не зрозуміє вже нічого. їм вже бомби та ракети на голови падають, кацапи вбивають їх дітей та чоловіків, повинні би уже зрозуміти, ну бодай щось запідозрити. но ніт, вони все одно їдуть до слуг мацковського сатанату.
показати весь коментар
30.03.2023 09:09 Відповісти
Особливо вечірки "при свєчах" під час посту за участю паши-мерседеса. Ще та гидота.
показати весь коментар
30.03.2023 12:05 Відповісти
Троянсьскі коні,
показати весь коментар
29.03.2023 22:17 Відповісти
Не вдаюсь в конфессиональные тонкости из принципа. Но факт есть факт - ни Мухаммед ибн Абдуллла, ни Исус бен Иосиф ( да будут имена пророков благославенны на века) ни написали ни единого слова своими руками. Все, шо мы знаем, написано другими людьми.
показати весь коментар
29.03.2023 22:19 Відповісти
Может они писать не умели))
показати весь коментар
29.03.2023 22:39 Відповісти
Мухаммед ибн Абдулла был неграмотен, это исторический факт. А вот Исус бeн Иосиф, скорее всего, грамоту знал.
показати весь коментар
29.03.2023 22:42 Відповісти
Учите матчасть внимательнее.
показати весь коментар
30.03.2023 00:28 Відповісти
твоя матчасть зіткана з брехні. Не був семітом за словами самих юдеїв. "хіба з Галілеї вийде щось добре". І взагалі як мусульманин не лізь до християнства.
показати весь коментар
30.03.2023 03:48 Відповісти
Не говори мне, шо мне делать, и я не стану говорить, куда тебе сходить.
показати весь коментар
30.03.2023 04:32 Відповісти
шось розумне звиздонув? - так ні. А про речі недоступні тобі берешся судити.
показати весь коментар
30.03.2023 06:04 Відповісти
Ісус народився у Віфлеємі, бо Йосип був із роду Давида, крім того Галілея була населена євреями, що правда огреченими, як наш схід обрусаченими українцями.
показати весь коментар
30.03.2023 07:29 Відповісти
чи я не читав те, що Ви мені пишете? там і в різних евангелістів від Авраама рід іде, від Адама навіть і на все про все якісь шість тисяч років. Дехто з перечислених жив до двухсот років. Ну то в принципі можливо. але інші часові параметри не насторожують?
Відносно Галілеї скажу так: вся західна Україна разом з Польщею і Європою також була заселена євреями. І які висновки з цього факту зробите? Що я теж єврей? Бо з діда прадіда живу в Україні. Моє призвіще зустрічається в листах до Константина Острозького. Багато населенних пунктів названо моїм призвіщем.
показати весь коментар
31.03.2023 20:37 Відповісти
А це - Обрізання Господнє (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ή Περιτομή τοϋ Κυρίου, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Circumcisio Domini) - Євангеліївська подія вчинення над Немовлям Ісусом юдейського обряду
показати весь коментар
30.03.2023 08:51 Відповісти
Так, вибачаюсь, це я щось прогнав. "бен" - єврейська приставка.
показати весь коментар
30.03.2023 11:47 Відповісти
Йосип Флавій також не був арабом, то що він після цього не бен Маттафій?
показати весь коментар
30.03.2023 07:30 Відповісти
Прозрів? Молодець. А тепер нах... . Не вірю я цим "прозрівшим''. Які прозрівають, коли їх від корита відпихають.
показати весь коментар
29.03.2023 22:20 Відповісти
Цей священослужитель поступив мужньо і канонічно. А чого банда ФСБ-РПЦ не посилається у рішенні про його покарання на Халкідонський вселенський собор православних церков 451 року нашої эри 28 правило якого говорить що Константинопольському патріархату канонічно належить уся православна діаспора. Інше вважається розколом. І чому ФСЮ-РПЦ по цих пір не виконало умови акту 1686 року і де у самосвятів Томос ?
показати весь коментар
29.03.2023 22:21 Відповісти
Танок з бубном і перефарбовування.
Як не дуже поважаємий Кучма казав
"так це ж вже було"
показати весь коментар
29.03.2023 22:21 Відповісти
Якась багатоходівочка. Чомусь тільки зараз прозрів? Чому хоча б ні у 2014? Ні кажучи вже про 2022, лютий
показати весь коментар
29.03.2023 22:22 Відповісти
Задан вопрос по существу. Чего только сейчас прозрел, когда поперли из самого престижного и теплого места в столичном Киеве? Больше года длится кровавая преступная война Моцковии против Украины, каинами убиты десятки тысяч украинцев, а этот архимандрит-иуда в течение всего этого года всё равно продолжал служить в церкви Моцковского паханата.
показати весь коментар
30.03.2023 08:54 Відповісти
странно, почему Бог не смог помочь своему сыну, и как он собрался нас спасать?
показати весь коментар
29.03.2023 22:25 Відповісти
В чому саме Господь мав допомогти своєму сину? Вберегти його від самопожертви?
показати весь коментар
30.03.2023 00:54 Відповісти
Знаю самосвятів РПЦ (читай ФСБ), знаю визнану Вселенським Партіархом ПЦУ, знаю УГКЦ, знаю Католицьку церкву... А що таке УПЦ? Чергова релігійна секта, накшталт "церкві свідків сьомого коліна лівої п'яти безногого"?
"Нафіг" - це "за парєбрік"!
показати весь коментар
29.03.2023 22:25 Відповісти
Друже, сам Ісус називав себе свідком. А ти так про нього... Негарно, як для віруючої людини
показати весь коментар
29.03.2023 22:37 Відповісти
Свідком Самого Себе.
показати весь коментар
29.03.2023 22:43 Відповісти
Саме тому, пане, я взяв усю ту нісенітницю у лапки. Бо ні до Бога, ні до віри, ні до християнства та секта не має ніякого відношення.
показати весь коментар
29.03.2023 22:45 Відповісти
І так і ні) З однієї сторони, так це мафія ФСБ і товсті попи, мабуть не всі, я у маленьких церквах бачив деколи гідних віруючих батюшок. А з другої сторони, ПЦУ виникла у 1991 році. Тому наші батьки, бабусі з дідусями, прабабусі да й сами ми, хто хрещений, усі якби хрестилися у УПЦ МП, бо інших тоді не було православних у нас. Виходить, що всі ми сектанти, і як тоді бути? Може треба заново хреститися? Я не тролю зараз, я замислююся...
показати весь коментар
29.03.2023 22:47 Відповісти
Всі ми (хто народився у совку) хрещені в РПЦ комуністичного патріархату зі сталінським томосом. Але далі вже був вибір: УПЦ МП (РПЦ), УПЦ КП, УАПЦ. Всі не канонічні. Але після об'єднавчого собору і отримання Томосу в Україні відновилася канонічна православна церква. Далі - знов вибір кожного: УПЦ (РПЦ) чи ПЦУ.
Бог один, віра одна, вибір - у кожного свій!
показати весь коментар
29.03.2023 22:56 Відповісти
А що кажуть священники, треба заново хреститися у ПЦУ?
показати весь коментар
30.03.2023 14:41 Відповісти
Та Боже збав! Ще скажіть, що хрещений, скажімо, в Грузії, але постійно живе, скажімо, в Греції повинен "перехреститися". Це нонсенс!
показати весь коментар
30.03.2023 16:57 Відповісти
московські вимагали перехрещення (люди розповідали). Баптисти (принаймні частина) не визнають хрещення немовлят. Тільки у свідомому віці. В той час наші їх питають: А ангел-охоронець малюку не потрібний?
У символі віри єдине хрещення. Але символ віри не для всіх є каноном.
показати весь коментар
31.03.2023 20:42 Відповісти
Московські з УПЦ - самосвяти (навіть історично). До чого тут віра та Бог? А Баптисти, з огляду на визнання Вселенським Патріархом чи Папою Римським, лише одна з християнсько-орієнтованих сєкт.
Я можу вірити в марсіян чи рептилоїдів. Та хоч приєднатися до церкви Дарта Вейдера чи Джедаїв, але... Для мене - така віра буде єдиною правильною, але чи буде вона канонічною, визнаною в світі?
Тож таінство хрещення, яке відбулося в будь-якій православній церкві, що визнана православним християнством, є дійсним. Вимоги сєктантів чи самосвятів на "перехрещення" - відмова від догми, що Бог єдиний. А це єресь у будь-якій церкві.
показати весь коментар
31.03.2023 20:55 Відповісти
З Богом.
показати весь коментар
29.03.2023 22:28 Відповісти
Главное понять откуда ветер дует.
показати весь коментар
29.03.2023 22:29 Відповісти
Тю... достатньо просто понюхати...
показати весь коментар
29.03.2023 22:33 Відповісти
По розмові відчувається, що архимандрит Авраам розумна людина, за ним піде багато монахів і монаше життя в Лаврі продовжиться... але вже без пашки-мерседеса і без моспархату.
показати весь коментар
29.03.2023 22:32 Відповісти
Шлях, безперечно, єдино можливий. Панове, настав час козирів з рукавів.
показати весь коментар
29.03.2023 22:33 Відповісти
Мені цікаво, коли у кацапських попів не лишиться церков, то їх сектанти будуть прямо у пашин мерседес на "проповіді" ходити?
показати весь коментар
29.03.2023 22:39 Відповісти
А как же Томос и Термос? Уже не так прикольно, да, дебилы?
показати весь коментар
29.03.2023 22:40 Відповісти
Когда можно спокойно нагуглить, как РПЦ призывает автомат в зубы и убивать украинцев, того же Ткачева или Гундяя, существование РПЦ в Украине какой-то нонсенс. В РПЦ основа - не Нагорная проповедь Христа, ведь там "блаженны миротворцы", а фашистская идеология Русскага Мира.
показати весь коментар
29.03.2023 22:41 Відповісти
Дивно .. З часів отримання Томосу , до ПЦУ перейшли сотні священників і парафій , що раніше підпорядковувались гундяєвскій церкві . І це завжди залюбки віталось , тут же , на Цензорі . Тепер перейшов і цей священник , але замість схвалення в нього чомусь полетіло "каміння" . !
Що , нам вже не потрібні ті хто плюнув на гундяя і розірвав стосунки з мацковським патріархатом . ? В ПЦУ вхід вже закритий ? Нехай служать мацковській церкві і далі . !?
показати весь коментар
29.03.2023 22:51 Відповісти
Та ні. Є, звичайно, тут хлопці, що думають, що у світі все просто, тому не розуміють, що для перемоги іноді треба десь чимось малим поступитись, когось простити, десь помилитись (ніхто не застрахований). Більшість же вітають єдино вірне рішення повенутись нарешті на сторону добра.
Особисто я готовий прийняти навіть Онуфрія, хай би лише покаявся і перевів адекватних священників у ПЦУ. Хоча знаю, що в чомусь там може бути і багато негативу (агентів ФСБ можна нахапати і т.ін.)
показати весь коментар
29.03.2023 23:17 Відповісти
На жаль - від агентури фсб ніхто не застрахований . Але я Епіфанію довіряю ,, він би не пропонував посаду намісника Лаври , людині , в якій не був би впевнений .
УПЦ має рости і розростатись , щоб витіснити гундяєвців з усіх українських церков . Але парадокс в тому що розростатись вона буде змушена , якраз через приєднання колишніх парафій мацковського патріархату . Бо парафіян більше ніде взяти , крім як переманити від гундяєвців .
показати весь коментар
29.03.2023 23:36 Відповісти
показати весь коментар
29.03.2023 23:26 Відповісти
каміння я не побачив, тільки підозру в тому, що "чоловік" прозрів для не втрати "хлібного" місця?
Теж вважаю, що Епіфаній знає, що робить.
показати весь коментар
30.03.2023 10:48 Відповісти
А буде серіал про оці всю попівські діла? - я думаю там сюжети що мелодрами відпочивають
показати весь коментар
29.03.2023 22:59 Відповісти
Вот это настоящий архимандрит)
показати весь коментар
29.03.2023 22:59 Відповісти
А де панотець сидів до цих пір?! Чому не зійшлопросвітлення раніше? У роздумах 9 років????? Фальшивий ви, дядьку.
показати весь коментар
29.03.2023 23:05 Відповісти
Йому довіряє Епіфаній.
показати весь коментар
29.03.2023 23:24 Відповісти
Цей пан буде міняти колір кашкета ще сто разів.
показати весь коментар
29.03.2023 23:06 Відповісти
А взагалі було б чудесно якщо б люди в 2023 році починали вірити в більш реалістичні речі ніж в міфічного бога, а то віра ще з прадавніх часів це дуже могутній інструмент управління і впливу над недалекими масами людей, хтось це скриває,а кацапська рпц по суті не приховує,що вона є одною із основних складових пропаганди в їх країні і повністю підвласна фсб.
показати весь коментар
29.03.2023 23:07 Відповісти
дурниці кажете. Ось зараз філософи типу назначеного міністром освіти розповідають людям, що людство родилося чесним і совісним. А то окремі негідники так його портять. А насправді без заповідей, без табу, без віри у святість законів людина - звір на двух ногах.
Все, що в нас є хороше - від хрестиянства. Частина нашого праукраїнського племені знала про гріх, про совість ще до народження Христа. Недарма ж він пішов не до таких як ми, а пішов до тих, що не були "добрими самаритянами" (не факт, що він не приходив на тисячі років раніше до інших цивілізацій).
попри свою складну історію, Європа є провідником людських цінностей. Не Африка чи Азія, не Америка, де з живих людей шкіру знімали. Саме хрестиянська Європа. І саме двулика раша попираючи закони божі вбиває наших людей. Бо в нас є зерно істини. А вони свого навіть не бачили. Бо там все - імітація.
показати весь коментар
30.03.2023 04:07 Відповісти
Я когда-то спросил у настоятеля кафедрального костела св.Александра в Киеве в чем разница между католицизмом и православием. И он честно ответил - борьба за власть и влияние. А 6 основных теософских различий - только повод. Так же и здесь: если это назначение поможет уменьшить противостояние, то и слава Богу!
показати весь коментар
29.03.2023 23:12 Відповісти
И вспомните Шевченко: "Як понесе з України кров ворожу, от тоді я встану і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога!"
показати весь коментар
29.03.2023 23:15 Відповісти
"Заборонак від УПЦ МП" - це нормальною мовою "Благословення Боже"...
показати весь коментар
29.03.2023 23:14 Відповісти
Molodec'! Slava Ukraini-Rusi, get' moskovs'kyh okepantiv z Rusi-Ukrainy!
показати весь коментар
29.03.2023 23:14 Відповісти
****** ***** еще не поняли что им пришел пи#дец...
показати весь коментар
29.03.2023 23:29 Відповісти
Не торопитесь назваливать... ФСБ не дремлет, и 1000% внебрчет свою агентуру в нашу церковь и в ее руководство ! И ради этого они не постесняются "предать агента анафиме"...
Я не намекаю... А лишь говорю, что бы не творили идолов
показати весь коментар
29.03.2023 23:51 Відповісти
РПЦ.МП немає томосу то про які канони вони говорять взагалі?!
показати весь коментар
30.03.2023 00:38 Відповісти
На дворі ХХІ століття, а люди переймаються поповськими іграми. Дивина та й годі. )
показати весь коментар
30.03.2023 01:31 Відповісти
А може давно пора НАКЛАСТИ на УПЦ?
показати весь коментар
30.03.2023 08:49 Відповісти
- Вы не в церкви, вас не обманут, - веско сказал великий комбинатор.
показати весь коментар
30.03.2023 09:25 Відповісти
А йому точно можна вірити
показати весь коментар
30.03.2023 09:54 Відповісти
Вже тупі бородаті московити в білих клобуках поспішили заборонити Авраамія в служінні за "розкол і порушення присяги".Це все на що здатні ці оборотні в рясах. При цьому не покарано ЖОДНОГО коригувальника вогню,колаборанта в рясі,єпископів що перейшли до РПЦ з цілими єпархіями,чи втекли до Раші !
показати весь коментар
30.03.2023 10:04 Відповісти
Насправді покарано і немало.Гугль в поміч.
показати весь коментар
30.03.2023 10:26 Відповісти
РПЦ в Україні просто їде нахер, або до московії - ніякої різниці.

А ось відтворення справжньогот Київського патріархату це проста чудо!!!

І да, утирки з рашки, ви взагалі ні про що!))))) І ми це точна знаємо)
показати весь коментар
30.03.2023 10:11 Відповісти
СБУ их олжно слушать с утра и до вечера в ванной и туалете. Не очень я верю бывшим. Там явно есть шпионы ФСБ. Москальская церковь всегда была подразделением ФСБ.А должна быть подразделением СБУ.
показати весь коментар
30.03.2023 11:04 Відповісти
Вообще странное дело с этими попами. нагнать туда титушек и подсрачниками их выгнать. Или партнеры перестанут давать деньги и оружие после такого?
показати весь коментар
30.03.2023 11:09 Відповісти
Цікаво, а яке звання і посада в структурі фсб рф у цього Авраамія? Бо не може людина мати високе звання та посаду в структурі УПЦ МП, не будучи співробітником фсб рф. А він таки - Член Духовного собору Києво-Печерської лаври - зібрання найважливіших духовних осіб братії - архімандрит Авраамій (Лотиш). І це звання і посаду він отримав від УПЦ МП - фсб рф. Бо не співробітники фсб рф туди не потрапляють.
показати весь коментар
30.03.2023 12:17 Відповісти
Християнство-уродство єсть!
показати весь коментар
30.03.2023 12:51 Відповісти
Якщо б Ви написали , що будь яка ортодосія є хибною, як не сперичався
Але назовіть хоча одну рису у христ"янсві яка б була гіршою , ніж щось ідентичне у ісламі чи іудаїзмі .
Про язичників я вже не питаю , бо самі досконалі язичники -- еліни хоч й не вважали, що релігійним обрядом масове знищення людей (як друїди , служителі Перуна й бога РА) але садомію між філософами й їх малолітніми учнями оспіювали ... Римляни практикували дефлорацію донєм властними батьками , а також оргії й часткою їзичниства усюди було відношення до людей як до товару (рабство) .
У служителів Буди й досі рабство це норма . Індуіська релігія породила расистке розділення людей на різноцінні варни . ,
показати весь коментар
02.05.2023 22:41 Відповісти
++
показати весь коментар
01.04.2023 16:18 Відповісти
 
 