Лаврський архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і став намісником монастиря. УПЦ МП наклала на нього заборону у служінні. ВIДЕО

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній призначив виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша). Керівництво УПЦ МП заборонило його у служінні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ПЦУ.

Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Як ідеться на сайті, предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника й монастир "від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату".

Речник синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) у коментарі Громадському розповів, що Авраамій з УПЦ МП до ПЦУ перейшов днями.

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Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але "єдино правильним і канонічно виправданим".

Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.

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"Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу — закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість москві, що веде проти нас війну — туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає", - сказав Авраамій.

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У свою чергу, УПЦ московського патріархату заявила, що накладає "заборону у священнослужінні" на архімандрита Авраамія (Лотиша), якого предстоятель ПЦУ Епіфаній призначив виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Зазначається, що таке рішення ухвалили "за ухилення в розкол" та "грубе порушення присяги священнослужителя".

"За дії, які порушують 10, 11 та 39 правила святих апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", - йдеться у повідомленні.

"Заборону у священнослужінні" (тобто заборону звершувати богослужіння) УПЦ МП зазвичай застосовує до своїх кліриків, які вирішили перейти у Православну церкву України. В самій ПЦУ стверджують, що ці рішення не мають канонічної сили, а священнослужителі, яким УПЦ МП винесла "заборону", продовжують звершувати служіння, але вже у складі ПЦУ.