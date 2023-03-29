Лаврський архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і став намісником монастиря. УПЦ МП наклала на нього заборону у служінні. ВIДЕО
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній призначив виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша). Керівництво УПЦ МП заборонило його у служінні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ПЦУ.
Також Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати Києво-Печерській лаврі у складі ПЦУ приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Як ідеться на сайті, предстоятель ПЦУ сподівається, що держава допоможе захистити намісника й монастир "від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату".
Речник синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) у коментарі Громадському розповів, що Авраамій з УПЦ МП до ПЦУ перейшов днями.
Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви московського патріархату. Проте тепер він вирішив приєднатися до Православної церкви України. У своєму зверненні архімандрит назвав це рішення складним, але "єдино правильним і канонічно виправданим".
Також Авраамій звернувся до братії та закликав залишитися у лаврі в складі ПЦУ, звинувативши УПЦ МП у розпалюванні ворожнечі та протистояння.
"Слід чесно визнати — наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу — закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро й остаточно розірвати підлеглість москві, що веде проти нас війну — туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає", - сказав Авраамій.
У свою чергу, УПЦ московського патріархату заявила, що накладає "заборону у священнослужінні" на архімандрита Авраамія (Лотиша), якого предстоятель ПЦУ Епіфаній призначив виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Зазначається, що таке рішення ухвалили "за ухилення в розкол" та "грубе порушення присяги священнослужителя".
"За дії, які порушують 10, 11 та 39 правила святих апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", - йдеться у повідомленні.
"Заборону у священнослужінні" (тобто заборону звершувати богослужіння) УПЦ МП зазвичай застосовує до своїх кліриків, які вирішили перейти у Православну церкву України. В самій ПЦУ стверджують, що ці рішення не мають канонічної сили, а священнослужителі, яким УПЦ МП винесла "заборону", продовжують звершувати служіння, але вже у складі ПЦУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Консервы: у вас ответственное спецзадание. Вы должны внедрится
в логово врага. Работа тонкая, но денежная).
Застосовуйте якісний підхід.
Непостійних не поважає ніхто.
Відносно Галілеї скажу так: вся західна Україна разом з Польщею і Європою також була заселена євреями. І які висновки з цього факту зробите? Що я теж єврей? Бо з діда прадіда живу в Україні. Моє призвіще зустрічається в листах до Константина Острозького. Багато населенних пунктів названо моїм призвіщем.
Як не дуже поважаємий Кучма казав
"так це ж вже було"
"Нафіг" - це "за парєбрік"!
Бог один, віра одна, вибір - у кожного свій!
У символі віри єдине хрещення. Але символ віри не для всіх є каноном.
Я можу вірити в марсіян чи рептилоїдів. Та хоч приєднатися до церкви Дарта Вейдера чи Джедаїв, але... Для мене - така віра буде єдиною правильною, але чи буде вона канонічною, визнаною в світі?
Тож таінство хрещення, яке відбулося в будь-якій православній церкві, що визнана православним християнством, є дійсним. Вимоги сєктантів чи самосвятів на "перехрещення" - відмова від догми, що Бог єдиний. А це єресь у будь-якій церкві.
Що , нам вже не потрібні ті хто плюнув на гундяя і розірвав стосунки з мацковським патріархатом . ? В ПЦУ вхід вже закритий ? Нехай служать мацковській церкві і далі . !?
Особисто я готовий прийняти навіть Онуфрія, хай би лише покаявся і перевів адекватних священників у ПЦУ. Хоча знаю, що в чомусь там може бути і багато негативу (агентів ФСБ можна нахапати і т.ін.)
УПЦ має рости і розростатись , щоб витіснити гундяєвців з усіх українських церков . Але парадокс в тому що розростатись вона буде змушена , якраз через приєднання колишніх парафій мацковського патріархату . Бо парафіян більше ніде взяти , крім як переманити від гундяєвців .
Теж вважаю, що Епіфаній знає, що робить.
Все, що в нас є хороше - від хрестиянства. Частина нашого праукраїнського племені знала про гріх, про совість ще до народження Христа. Недарма ж він пішов не до таких як ми, а пішов до тих, що не були "добрими самаритянами" (не факт, що він не приходив на тисячі років раніше до інших цивілізацій).
попри свою складну історію, Європа є провідником людських цінностей. Не Африка чи Азія, не Америка, де з живих людей шкіру знімали. Саме хрестиянська Європа. І саме двулика раша попираючи закони божі вбиває наших людей. Бо в нас є зерно істини. А вони свого навіть не бачили. Бо там все - імітація.
Я не намекаю... А лишь говорю, что бы не творили идолов
А ось відтворення справжньогот Київського патріархату це проста чудо!!!
І да, утирки з рашки, ви взагалі ні про що!))))) І ми це точна знаємо)
Але назовіть хоча одну рису у христ"янсві яка б була гіршою , ніж щось ідентичне у ісламі чи іудаїзмі .
Про язичників я вже не питаю , бо самі досконалі язичники -- еліни хоч й не вважали, що релігійним обрядом масове знищення людей (як друїди , служителі Перуна й бога РА) але садомію між філософами й їх малолітніми учнями оспіювали ... Римляни практикували дефлорацію донєм властними батьками , а також оргії й часткою їзичниства усюди було відношення до людей як до товару (рабство) .
У служителів Буди й досі рабство це норма . Індуіська релігія породила расистке розділення людей на різноцінні варни . ,