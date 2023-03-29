Сьогодні зроблено крок на захист нашого суспільства від цинічних московських маніпуляцій релігією, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 399 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постійно додаємо сили нашій державі, міцності – нашим Силам оборони та безпеки, впевненості – нашому руху, руху до перемоги.

Сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так – буде завжди", - сказав Зеленський.

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