Тут ФСБ, назад, - вояки Російського добровольчого корпусу виклали нові кадри рейду в Брянську область. ВIДЕО
Російський добровольчий корпус виклав нове відео про рейд його вояків на територію Брянської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі корпусу.
У повідомленні зазначається: "Після подій у Брянську минув майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня. Але найголовніше на вас чекає наприкінці: що ж роблять бійці РДК, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ?! Відповідь – у нашому відео!"
Топ коментарі
+35 Олекса Лось
показати весь коментар30.03.2023 00:00
+30 Андрей Качан #553625
показати весь коментар29.03.2023 23:56
+20 chelsea man
показати весь коментар30.03.2023 00:10
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хай ці херої там здійснюють рейди по брянських лісах безвилазно, або повертаються у білорусь...
адже брянщина, крім стародубщини, і смоленщина, то білорусь
-невже ж тільки одному Амберу незрозуміло, що вся ця ***** масовка є суцільною провокацією\інсценуванням фесебе-ки..???!!- жовтий скоч усіх прибив тут..??
..де той сраний рдк найде таке екіпування та таку тьолку..??
..хто б їм дав хоч пару метрів у нетрях пробігти без крупного\калібру-шквалу..- таке відчуття, що тутешні коментатори з дубів повпадали..(((