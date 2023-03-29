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Тут ФСБ, назад, - вояки Російського добровольчого корпусу виклали нові кадри рейду в Брянську область. ВIДЕО

Російський добровольчий корпус виклав нове відео про рейд його вояків на територію Брянської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі корпусу. 

У повідомленні зазначається: "Після подій у Брянську минув майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня. Але найголовніше на вас чекає наприкінці: що ж роблять бійці РДК, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ?! Відповідь – у нашому відео!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ стверджують, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій

Автор: 

Брянськ (131) росія (65162) добровольці (918)


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Топ коментарі
+35
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30.03.2023 00:00
+30
Ну у Раши граница на замке если даже бронеавтомобиль протащили))
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29.03.2023 23:56
+20
показали как окуенно кацапы границы охраняют,или ты сразу референдум и аннексию хотел?)))
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30.03.2023 00:10
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Ну у Раши граница на замке если даже бронеавтомобиль протащили))
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29.03.2023 23:56 Відповісти
мальчеков федоров на всю границу не напасешься)
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30.03.2023 00:00 Відповісти
Там замки не той системы. Они на бронеавтомобили реагировать не предназначены.
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30.03.2023 00:01 Відповісти
ФСБ там якраз планувало провокацію з жертвами серед мирного населення і погранців звідти всіх прибрали. А власовці про це дізналися і спрацювали на випередження
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30.03.2023 01:06 Відповісти
нема хароших руских...вони там нагадили, засвідчили відео і звідти втекли...а вже вдогонку за це прилітає мешканцям прикордонних отг...
хай ці херої там здійснюють рейди по брянських лісах безвилазно, або повертаються у білорусь...
адже брянщина, крім стародубщини, і смоленщина, то білорусь
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30.03.2023 01:35 Відповісти
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30.03.2023 00:00 Відповісти
какой реальный результат?
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30.03.2023 00:09 Відповісти
показали как окуенно кацапы границы охраняют,или ты сразу референдум и аннексию хотел?)))
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30.03.2023 00:10 Відповісти
Кордон це дуже вразливе місце в пропаганді ще з часів совка. А такі акції показують справжню ситуацію, "граніца-проходной двор".
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30.03.2023 00:43 Відповісти
Да, но можно было взять хотя бы пару полицейских в плен
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30.03.2023 01:08 Відповісти
Можливо на даному етапі їхня ціль просто перевірити як відносятся місцеві, чи матимуть вони хоч якусь підтримку і тд (цього у відео звісно заради безпеки не покажуть).
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30.03.2023 01:24 Відповісти
Да никакого не будет. Какому гению пришло в голову назначить главарем власовцев неонациста. Треш.
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30.03.2023 03:03 Відповісти
Даже так?
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30.03.2023 11:16 Відповісти
*****.. ХЗ що сказати по цьому пізде.. цю. Або квартал з грає з нами(новітнє кіно-(кацапскі номера не проблема + гівновазокитаєць+ ущемльонниє хунтой= Слуга наріда)), або за пєрєбріком таки повний пізьдец...
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30.03.2023 00:11 Відповісти
там повнийй пі... був завжди- на одного нормального роботягу п"ять начальників, 30 долбо№обів, 40 мусорів, 20 фсбешників, скабєєва, соловйов, пуйло і рогозін. Хоча Рогозін окремо, десь між долбо№обами і начальніками.
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30.03.2023 00:29 Відповісти
А кремінал забули, там його дуже багато
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30.03.2023 09:26 Відповісти
там кримінал - це ті ж самі мусора та фсбшники.
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30.03.2023 10:48 Відповісти
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30.03.2023 00:21 Відповісти
поднять руззский народ против царя очень сложно, народ ЛЮБИТ И БОИТСЯ своего царя. единственное на что руззский народ будет реагировать, ЭТО НА УХУДШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, вот к этому и надо стремиться. Экономическая удавка должна затянуться на шее бандитского режима, ТОЛЬКО ТОГДА, возможны какие то изменения.
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30.03.2023 00:23 Відповісти
Які методи, крім звільнення розуму, допоможуть її затягнути? Санкції самі бачите, на кого діють.
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30.03.2023 05:50 Відповісти
Найлегший спосіб для російської озброєної опозиції отримати підтримку свого народу - це представитися як ФСБ
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30.03.2023 00:27 Відповісти
щось то....таке.....незрозуміле..яка мета...що воюють..за що воюють...і чи воюють взагалі...подібне як знімають реаліті шоу.....тік-ток.
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30.03.2023 00:33 Відповісти
Дуже цікаво , але я поки що нічого не зрозумів
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30.03.2023 01:14 Відповісти
"видосики" рулят ...
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30.03.2023 09:14 Відповісти
Дівчина там симпатична
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30.03.2023 01:25 Відповісти
Воякi.. В точку)
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30.03.2023 02:58 Відповісти
..я дивлюсь, дописувачі тут зібралися чи тупі, чи недолугі..???-
-невже ж тільки одному Амберу незрозуміло, що вся ця ***** масовка є суцільною провокацією\інсценуванням фесебе-ки..???!!- жовтий скоч усіх прибив тут..??
..де той сраний рдк найде таке екіпування та таку тьолку..??
..хто б їм дав хоч пару метрів у нетрях пробігти без крупного\калібру-шквалу..- таке відчуття, що тутешні коментатори з дубів повпадали..(((
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30.03.2023 03:07 Відповісти
Это на видео я так понял тот самый "расстрелянный гражданский автомобиль с девочкой/мальчиком"?
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30.03.2023 06:33 Відповісти
Недоумение? А шо хотели? Реальные события они сюжету и логике не подчиняются. Реал он такой, колючий, не фотогиничный и без спецэфектов, вот.
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30.03.2023 07:33 Відповісти
Що то якась подлива
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30.03.2023 08:53 Відповісти
не нам, а тобі кацапе, руськомовний ти наш
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30.03.2023 09:19 Відповісти
Кіно та Німці, цирк якийсь....
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30.03.2023 09:41 Відповісти
Каждый цирк имеет свой смысл....
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30.03.2023 10:21 Відповісти
Що то було?
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30.03.2023 10:41 Відповісти
арестович расскажет
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30.03.2023 11:08 Відповісти
Дивно. Ще більше питань...
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30.03.2023 19:56 Відповісти
 
 