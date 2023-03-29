Тут ФСБ, назад, - вояки Російського добровольчого корпусу виклали нові кадри рейду в Брянську область. ВIДЕО

Російський добровольчий корпус виклав нове відео про рейд його вояків на територію Брянської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі корпусу.

У повідомленні зазначається: "Після подій у Брянську минув майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня. Але найголовніше на вас чекає наприкінці: що ж роблять бійці РДК, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ?! Відповідь – у нашому відео!"

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