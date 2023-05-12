Власник ПВК "Вагнер" Пригожин про ситуацію в Бахмуті: "Противник занял тактические высоты. Это - постепенное окружение города". ВIДЕО
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про успіхи українського війська в боях за Бахмут.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина українські воїни визволили за сьогодні приблизно п'ять квадратних кілометрів території, захопили усі важливі тактичні висоти, звільнили дорогу "Часів Яр-Бахмут".
"Наступний крок. Вони зайдуть у населений пункт Берхівка, а це означає поступове оточення Бахмуту", - заявив Пригожин.
"Противник занял тактические высоты, Бахмут как на ладони", - Пригожин пояснює що таке "перегруппировка". А ми продовжуємо збирати російські заміни терміну "военное поражение": жест доброй воли, перегруппировка, отвод на более выгодные рубежи". - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как!
Не вірю жодному його слову.
Сьогодні у нього "всьо пропало", а завтра "в бой ввєдєни новиє подразделенія муіикантов, всє позіціі возвращєни, враг отброшен далєко от Бахмута, ідьом на Кієв, побєда будєт за намі".
- Адольф Гитлер, 24 февраля 1945
А Кримській мост как боиться, его прям в дрожь бросает. И єто ЗСУ еще не начинали.
Сразу видно, что на рашке президент импотент. Зачем начинать, если не сможешь кончить? Даже вглубь просунуться не смог. Делал би себе лучше оленят с Шойгу напару. Так нет захотілось падлюке прекрасную Украину.