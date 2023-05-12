Власник ПВК "Вагнер" Пригожин про ситуацію в Бахмуті: "Противник занял тактические высоты. Это - постепенное окружение города". ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про успіхи українського війська в боях за Бахмут.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина українські воїни визволили за сьогодні приблизно п'ять квадратних кілометрів території, захопили усі важливі тактичні висоти, звільнили дорогу "Часів Яр-Бахмут".

"Наступний крок. Вони зайдуть у населений пункт Берхівка, а це означає поступове оточення Бахмуту", - заявив Пригожин.

"Противник занял тактические высоты, Бахмут как на ладони", - Пригожин пояснює що таке "перегруппировка". А ми продовжуємо збирати російські заміни терміну "военное поражение": жест доброй воли, перегруппировка, отвод на более выгодные рубежи". - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО