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Власник ПВК "Вагнер" Пригожин про ситуацію в Бахмуті: "Противник занял тактические высоты. Это - постепенное окружение города". ВIДЕО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про успіхи українського війська в боях за Бахмут.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Пригожина українські воїни визволили за сьогодні приблизно п'ять квадратних кілометрів території, захопили усі важливі тактичні висоти, звільнили дорогу "Часів Яр-Бахмут". 

"Наступний крок. Вони зайдуть у населений пункт Берхівка, а це означає поступове оточення Бахмуту", - заявив Пригожин.

"Противник занял тактические высоты, Бахмут как на ладони", - Пригожин пояснює що таке "перегруппировка". А ми продовжуємо збирати російські заміни терміну "военное поражение":  жест доброй воли, перегруппировка, отвод на более выгодные рубежи". - пише у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+34
А ты, лысый *****, на что рассчитывал? Сидел бы в Африке, тырил алмазы у афроафриканцев. Дебил, ***...
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12.05.2023 16:22
+28
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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12.05.2023 16:22
+25
Так і пистуйте звідти на чотирьох лапах, худоба
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12.05.2023 16:21
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Так і пистуйте звідти на чотирьох лапах, худоба
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12.05.2023 16:21 Відповісти
Не ображайте худобу, вона корисна, не годиться цих під@рів з нею зрівнювать
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12.05.2023 16:44 Відповісти
Як казав Каа: - Ближче бандерлоги, ближче ...
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12.05.2023 16:21 Відповісти
женя непригожина! ты сама протсивная и чвк твое сборище чертей и питтарраССов.
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12.05.2023 16:22 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, увійти в Берлін і не виходити звідти ніколи, окупувати Стамбул та повернути Константинополь, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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12.05.2023 16:22 Відповісти
А ты, лысый *****, на что рассчитывал? Сидел бы в Африке, тырил алмазы у афроафриканцев. Дебил, ***...
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12.05.2023 16:22 Відповісти
Хана вагнеру с приблохіним.
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12.05.2023 16:23 Відповісти
скиглення зараховане, на 1 котелодень в аду тобі буде менше... з нескінченної кількості, ахаха
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12.05.2023 16:23 Відповісти
З кожної праски оцей гоблін лізе. Це наш новий речник? Турбуюсь, де Ганзя Малярша поділась.
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12.05.2023 16:24 Відповісти
-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!

-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!

-- Еще как!
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12.05.2023 16:24 Відповісти
Досить вже публікувати цю балакучу скриньку. Вони позавчора обіцяли піти з Бахмуту, і де?
Не вірю жодному його слову.
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12.05.2023 16:25 Відповісти
Їoй, хай буде! На 9 травня він добре бомбардував позиції ворога. Веселий дідусь у захваті 😂😂😂
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12.05.2023 16:34 Відповісти
Русня засерає наш інформпростір. От з музикою так. Мені на ютубі постійно пхають в рекомендоване кацапські пісні, хоча я ніколи їх там не слухав. А потім дивуємось, чому так багато симпатиків росії.
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12.05.2023 16:36 Відповісти
Переходіть на Шведську Spotify,вони нічого не нав'язують
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12.05.2023 16:40 Відповісти
Ну, мова не про ютуб, а про те, що уваги цій лисій ****** зараз більше, ніж ЗСУ. І це при тому, що він імітував всякі там конфлікти, грав на публіку. Краще дайте пару інтерв`ю або репортажів з нашої сторони, від наших кореспондентів або військових, або хоча б не пхайте цю сумнівну інформацію (лиса ****** не така вже тупа, знає, що ці відео по Інтернету розійдуться, в тому числі і Укрнету).
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12.05.2023 16:43 Відповісти
Ну посмотри на ДипСтейт и сравни с тем, что он рассказал. Или сравнивать тебе религия не позволяет?
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12.05.2023 16:54 Відповісти
Діпстейт дивлюсь, і для цього лиса ****** не потрібна, як і його скавучання.
Сьогодні у нього "всьо пропало", а завтра "в бой ввєдєни новиє подразделенія муіикантов, всє позіціі возвращєни, враг отброшен далєко от Бахмута, ідьом на Кієв, побєда будєт за намі".
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12.05.2023 16:56 Відповісти
Справа в тому, що ЗСУ і не тільки зараз зберігають оперативну тишу. А новини з фронту треба від когось дізнаватись, хоч якими б недостовірними були джерела
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12.05.2023 18:24 Відповісти
Для рашостана, это уже выравнивание линии фронта или нет?
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12.05.2023 16:26 Відповісти
Надо ещё один кусочек линии выпрямить
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12.05.2023 20:28 Відповісти
Лисий зек, хоча б, місто правильно називає - Бахмут.
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12.05.2023 16:26 Відповісти
Він як раз правильно говорить. В Бахмуті правильно українською наголос на У, але більшість каже на А
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12.05.2023 16:33 Відповісти
Так і я ж про те, здивований. А взагалі, рашисти у більшості називають його "Артемовск".
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12.05.2023 17:07 Відповісти
Дивись ці падлюки навчаться як правільно вимовлять назву наших міст. Якось кацапське Артьомовск вже забулось, як вулиці Леніна та Жданова, Красних комісаров, та 50-60-летия СССР, а також різних кам'яних істуканів Ленін, Сталін, Ворошілов, Жданов мовчу вже про Дзержинського та інших катів Українського народу. Окупанти кляті. Ще треба центр ФСБ в Україні, а саме УПЦ МП виперти за межі України, досить з нас цього опіуму для народу.
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12.05.2023 20:39 Відповісти
То застрелься -- чого ти кіпішуєш .
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12.05.2023 16:28 Відповісти
Схоже з Бахмутом у "второй армии мира" вийде, як з Києвом за три дні і Херсон навсігда с рассієй
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12.05.2023 16:28 Відповісти
рожа непригожына на ****** похожая. Хер непригожин - Оберпиттарас СС Зондеркомандо Дирли_вагнер.
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12.05.2023 16:29 Відповісти
Как то Вагнер напоминает Вагіна. Споплюжили сукі таке файне призвіще.
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12.05.2023 20:42 Відповісти
этому лысому Кондому верить - себя не уважать
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12.05.2023 16:29 Відповісти
Слушай конашенкова, он - сама правда
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12.05.2023 16:56 Відповісти
они друг друга стоят (как и гиркин)
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12.05.2023 18:04 Відповісти
Террорист и садист Пригожин, который отрезает военопленым готовы. Конченный ***** и ублюдок. Вообще не имеет значения что это тварь сказала. Правильно подавайте материал, який він власник. ****** полное.
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12.05.2023 16:29 Відповісти
Евгению срочно нужен вазелин.
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12.05.2023 16:32 Відповісти
"Нє трєба скігліть", лисий чмошник. Збирайте манатки і досвіданія за порєбрік. Так ще буде шанс, що не вб'ють, а тільки довічне отримаєш.
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12.05.2023 16:45 Відповісти
"Нє трєба скігліть" Женя, біжи вбивати "конченного мудака"
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12.05.2023 17:03 Відповісти
Шойгу: жесты доброй воли приведены в полную боевую готовность
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12.05.2023 17:08 Відповісти
Я уверенно смотрю в будущее. «Оружие возмездия», которым я располагаю, изменит обстановку в пользу Третьего Рейха(c)

- Адольф Гитлер, 24 февраля 1945
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12.05.2023 17:15 Відповісти
Не верю ни слову этой гниды. Верю только в ВСУ.
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12.05.2023 17:21 Відповісти
https://www.unian.net/war/russkie-poteryali-eshche-5-km-bahmuta-prigozhin-zapisal-istericheskoe-obrashchenie-k-shoygu-12254172.html Русские потеряли еще 5 км Бахмута - Пригожин ... - УНИАН
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12.05.2023 17:25 Відповісти
Щановний Цензор, та не постіть більше тут висери того імбецильного урки. Щось його тут забагато останнім часом стало. Не варто піарити те гімно.
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12.05.2023 17:31 Відповісти
Глав петуш расстроен))иди подмойся маня
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12.05.2023 17:46 Відповісти
не сцы, ложкомойник! вам что так, что эдак - пи$да
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12.05.2023 17:47 Відповісти
Мангалор чимось незадоволений?
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12.05.2023 17:50 Відповісти
Мангалор місто в індійському штаті Карнатака
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12.05.2023 17:52 Відповісти
Та ти шо? Ну то передивися ще раз "5 елемент".
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13.05.2023 00:22 Відповісти
В оккупированном Джанкое упал вражеский вертолет Ми-28 пилоты погибли
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12.05.2023 17:50 Відповісти
его никто не трогал
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12.05.2023 18:03 Відповісти
Даже трудно представить уровень их страха перед наступлением ЗСУ, даже вертолет испугался и упал.
А Кримській мост как боиться, его прям в дрожь бросает. И єто ЗСУ еще не начинали.

Сразу видно, что на рашке президент импотент. Зачем начинать, если не сможешь кончить? Даже вглубь просунуться не смог. Делал би себе лучше оленят с Шойгу напару. Так нет захотілось падлюке прекрасную Украину.
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12.05.2023 20:52 Відповісти
Рознився... Намагається відбирати лаври у Срунова-Гіркіна? Вали в свою Афріку, поки живий.
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12.05.2023 19:00 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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12.05.2023 19:10 Відповісти
Вагнер весь там ляже в Бахмуті.
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24.05.2023 11:43 Відповісти
 
 