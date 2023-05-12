Воїни 14 ОСБ знищили ворожий танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу бійців 14 окремого стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку. Воїни застосували БПЛА "Mavic" для визначення дислокації та знищення російського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу воїнів 14 окремого стрілецького батальйону зафіксувала камера БПЛА. На відео можна помітити, як танк спочатку задимів, згодом здетонував боєкомплект. Машину разом з екіпажем охопив стовп вогню.

"Безпілотник за кілька тисяч доларів допомагає знищити танк за мільйони доларів", - прокоментував Федоров.

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