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11 620 30

Воїни 14 ОСБ знищили ворожий танк разом з екіпажем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу бійців 14 окремого стрілецького батальйону на Бахмутському напрямку. Воїни застосували БПЛА "Mavic" для визначення дислокації та знищення російського танка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу воїнів 14 окремого стрілецького батальйону зафіксувала камера БПЛА. На відео можна помітити, як танк спочатку задимів, згодом здетонував боєкомплект. Машину разом з екіпажем охопив стовп вогню.

"Безпілотник за кілька тисяч доларів допомагає знищити танк за мільйони доларів", - прокоментував Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72-ї ОМБр ліквідували російську РСЗВ на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) Бахмут (1560) дрони (4699)


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Топ коментарі
+21
"...Министерство обороны РФ косвенно подтвердило отступление российской армии с позиций около Бахмута. По словам представителя ведомства Игоря Конашенков, "с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища" к северу от города.

"Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - заявил Конашенков.
__________________________________________________________________________________
Ага-ага, - "повышение устойчивости обороны".
"Жест доброй воли" зараз так называеться.
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12.05.2023 17:40
+21
В Крыму разбился военный вертолет Ми-28: Оба пилота погибли

Российский ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму во время учебно-тренировочного полета, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Оба пилота погибли.

Вертолет упал в 15:42 12 мая 2023 в селе Светлое Джанкойского района Крыма.
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12.05.2023 17:56
+17
Екіпаж відправився до пекла 🙂
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12.05.2023 17:43
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Мабуть здохли всі)
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12.05.2023 17:36 Відповісти
Вознесение 80-го уровня!
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12.05.2023 17:43 Відповісти
У них евакуаційний телепорт спрацював, прямо в АД )
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12.05.2023 17:50 Відповісти
прожарка кацапа зі скоринкою
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12.05.2023 17:37 Відповісти
Ну, а чого вони тут катаються без ліцензії, без дозволу!..
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12.05.2023 20:11 Відповісти
"...Министерство обороны РФ косвенно подтвердило отступление российской армии с позиций около Бахмута. По словам представителя ведомства Игоря Конашенков, "с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища" к северу от города.

"Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", - заявил Конашенков.
__________________________________________________________________________________
Ага-ага, - "повышение устойчивости обороны".
"Жест доброй воли" зараз так называеться.
показати весь коментар
12.05.2023 17:40 Відповісти
В Крыму разбился военный вертолет Ми-28: Оба пилота погибли

Российский ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму во время учебно-тренировочного полета, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Оба пилота погибли.

Вертолет упал в 15:42 12 мая 2023 в селе Светлое Джанкойского района Крыма.
показати весь коментар
12.05.2023 17:56 Відповісти
Интересно, а экипаж выжил?
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12.05.2023 17:41 Відповісти
Екіпаж відправився до пекла 🙂
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12.05.2023 17:43 Відповісти
Екіпаж став одразу "харошим".
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12.05.2023 20:13 Відповісти
зато вшей теперь у кацапоэкипажа николы нэ будэ...
санэпидемстанция воздушного базирования начеку..
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12.05.2023 17:42 Відповісти
Міністр яким боком до цього?
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12.05.2023 17:45 Відповісти
На полі пушкі грахата-а-а-лі,
Солдати лєзлі, танкі шлі,
А маладой бурят на-а-во-одчік
Тєпєрь он бєлий Жігулі.
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12.05.2023 17:53 Відповісти
файна пісня
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12.05.2023 22:07 Відповісти
Таак, ще напевне міністерська кухарка, та прибиральниця не піарилася на здобутках ЗСУ! Ото вже свині зелені-кому не лінь своє рило стромляють!!!
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12.05.2023 17:55 Відповісти
кастрюля с мясом
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12.05.2023 17:56 Відповісти
ну що тут ще скажеш. мені нравиця як воно горить. )
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12.05.2023 17:56 Відповісти
"И молодая не узнает,
какой в кацапа был конец"
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12.05.2023 17:57 Відповісти
смотреть мой пост выше
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12.05.2023 17:58 Відповісти
В оккупированном Джанкое упал вражеский вертолет Ми-28 пилоты погибли

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12.05.2023 18:01 Відповісти
его никто не трогал

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12.05.2023 18:04 Відповісти
артиллеристы молодцы , так точно бить можна только с пушек США
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12.05.2023 18:09 Відповісти
упс не вийшло спасти біосміття з даунбаса
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12.05.2023 18:14 Відповісти
интересно шо с мангалом ?
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12.05.2023 18:48 Відповісти
Ноухау ЗСУ - м'ясо жариться під мангалом.
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12.05.2023 19:39 Відповісти
не мясо, а гавно
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12.05.2023 20:55 Відповісти
Скоростна депортація.
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12.05.2023 19:12 Відповісти
Федоров, покажи на що здатні весільні Мавіки фабержеголовому довбой обу.
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12.05.2023 19:18 Відповісти
Моран (танковий репортер) показував танк Чифтен (50 роки). Його називали винищувачем радянських танків. Новинки цього танку по арті перекочували в т 64. І була одна особливість, яка не перекочувала, гармата Роздільне заряжання (120 калібр), але сам "метальний" заряд знаходився в броньованих касетах. А процес запалювання ініціювався запалювальними трубками в касеті по 10 штук і ця обойма заряджалась в гармату. А в усіх радянських "метательний заряд" в спалювальних гільзах з капсулем на виду. Того й так яскраво горить на відео сам "метательний заряд. Але це устаріло, тепер боєзапас в "НАТИ" поза межами бойового відділення. Але стратег удмурт Устинов брав кількістю а не якістю.
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12.05.2023 21:50 Відповісти
 
 