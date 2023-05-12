72 та 67 ОМБр отримали колеса для "Хаммерів" та інших військових машин. ВIДЕО

"Українська команда" забезпечила бійців 72-ї та 67-ї окремих механізованих бригад автомобільною гумою. Це дозволить повернути у стрій десятки пошкоджених військових машин.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Передали нашим захисникам колеса для автівок, що працюють на передовій. Це дозволить полагодити і повернути у стрій десятки машин, які дуже потрібні на фронті. Зокрема, 54 колеса різних розмірів ми передали 67-й окремій механізованій бригаді ДУК. 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців передали 10 одиниць дуже дефіцитної в Україні гуми для американських позашляховиків Hummer", - йдеться у повідомленні.

Дуже важливо, щоб машини, які працюють на передовій, завжди були на ходу, зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Сподіваємось, ця підтримка дозволить нашим бійцям завжди "бути на колесах". Адже автівки на передовій допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя", - наголосив Артур Палатний.

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Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 72й ОМБр ім. Чорних Запорожців та 242-му батальйону 241-ї бригади розвідувальні дрони з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Також волонтери "Української команди" передали бійцям 204-го окремого батальйону територіальної оборони міста Києва партію дронів-камікадзе та провели для них навчання з керування безпілотниками.