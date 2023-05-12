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72 та 67 ОМБр отримали колеса для "Хаммерів" та інших військових машин. ВIДЕО

"Українська команда" забезпечила бійців 72-ї та 67-ї окремих механізованих бригад автомобільною гумою. Це дозволить повернути у стрій десятки пошкоджених військових машин.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Передали нашим захисникам колеса для автівок, що працюють на передовій. Це дозволить полагодити і повернути у стрій десятки машин, які дуже потрібні на фронті. Зокрема, 54 колеса різних розмірів ми передали 67-й окремій механізованій бригаді ДУК. 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців передали 10 одиниць дуже дефіцитної в Україні гуми для американських позашляховиків Hummer", - йдеться у повідомленні.

Дуже важливо, щоб машини, які працюють на передовій, завжди були на ходу, зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Сподіваємось, ця підтримка дозволить нашим бійцям завжди "бути на колесах". Адже автівки на передовій допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя", - наголосив Артур Палатний.

Також дивіться: Волонтери показали роботу бойових дронів з "вибуховими посланнями" окупантам: "Горіть у пеклі, рашисти!". ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 72й ОМБр ім. Чорних Запорожців та 242-му батальйону 241-ї бригади розвідувальні дрони з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Також волонтери "Української команди" передали бійцям 204-го окремого батальйону територіальної оборони міста Києва партію дронів-камікадзе та провели для них навчання з керування безпілотниками.

Автор: 

волонтери (1332) 72 окрема механізована бригада (242)


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кароче дрифтят трохы наши водилы...
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12.05.2023 17:46 Відповісти
В часи царювання зеленського, забезпечення ЗСУ має три етапи:
- "не на часі";
- "взято під особистий контроль";
- "волонтери не надали";
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12.05.2023 17:47 Відповісти
А де г**ндон з яйцями по 17? Я взагалі то все розумію та намагаюся кожен місяць допомогати.але де мої податки і за який *ер міністерство отримує зарплату.
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12.05.2023 18:08 Відповісти
він освоює танк. нова тєма
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12.05.2023 18:32 Відповісти
Це волонтерський фонд Кличків?
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12.05.2023 18:55 Відповісти
Голова фонду Артур Палатний - Удар, БПП, Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей
показати весь коментар
12.05.2023 20:06 Відповісти
А де той Резніков з яйцями.
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12.05.2023 19:10 Відповісти
 
 