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"Надо убить всех носителей украинской идеи", - в Росії говорили про знищення 2 мільйонів українців. ВIДЕО

Російський ведучий Антон Красовський та уродженець Маріуполя, російський журналіст Акім Апачов розмірковували про винищення 2 мільйонів українців. Такі думки пролунали в ефірі російських ЗМІ. Апачов заявив, що в Україні необхідно знищити всіх носіїв національної ідеї, кількість яких, на його думку, становить 10%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео розмови пропагандистів опублікували на сайті Obozrevatel.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповів дружині про повне розчарування у "спецоперації" - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: 

росія (65162) українці (2539)


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Топ коментарі
+50
Це щось нове?
Кацапи до цього готувалися, списки активістів по містах і районах склали. Портнов їх складав за допомогою якихось гнид, яких ще треба вирахувати...
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12.05.2023 22:41
+41
Все верно. Гуманоиды из страны-помойки всегда отличались ненавистью к Людям Разумным.
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12.05.2023 22:48
+28
Нафиг я это посмотрел, дурак старый? Ощущение как будто в бочку с дерьмом окунулся. пойду душ приму....
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12.05.2023 22:46
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12.05.2023 22:41 Відповісти
шойгу, герасимов, где пакеты ??!!
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13.05.2023 10:42 Відповісти
Все верно. Гуманоиды из страны-помойки всегда отличались ненавистью к Людям Разумным.
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12.05.2023 22:48 Відповісти
Селям, Максе!
якщо не знудить, то переглянь ось це:
"Мировая трагедия в Украине. Нападение на Шендеровича* / Венедиктов**: Утренний разворот // 12.05.23
https://www.youtube.com/watch?v=9bq8EtpUMPw

здається, по кацапії не зосталось жодної людини, а повзають одні гніди
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12.05.2023 23:27 Відповісти
Вибачай, брате, але подивлюся вже после. У менi зара передоз
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12.05.2023 23:30 Відповісти
три глибокі вдохи і не злої трави, а воздуха....
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12.05.2023 23:35 Відповісти
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12.05.2023 23:38 Відповісти
"Оскаров" обеим кидарам !

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13.05.2023 00:12 Відповісти
теперь мы знаем в чей анус залетит дрон-камикадзе..
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12.05.2023 22:40 Відповісти
Це щось нове?
Кацапи до цього готувалися, списки активістів по містах і районах склали. Портнов їх складав за допомогою якихось гнид, яких ще треба вирахувати...
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12.05.2023 22:41 Відповісти
Дружно складали з головними зеПідарами країни.
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13.05.2023 04:27 Відповісти
ніколи не сміши українця - в нас з декортих пір злаламалася смішилка...
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13.05.2023 04:57 Відповісти
але вбивали-то кацапи всіх підряд, як на мене вони садисти, і вбили б всіх так чи інакше, просто активістів першими, щоб ніхто не зміг очолити спротив.
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13.05.2023 10:56 Відповісти
Гебельс також був троль!? Це військові злочинці!
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12.05.2023 23:17 Відповісти
Пшел нах.
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12.05.2023 23:21 Відповісти
🖕
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12.05.2023 23:26 Відповісти
Оральные геноцидеры.
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12.05.2023 22:41 Відповісти
Минетные.
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12.05.2023 23:05 Відповісти
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12.05.2023 22:46 Відповісти
Нафиг я это посмотрел, дурак старый? Ощущение как будто в бочку с дерьмом окунулся. пойду душ приму....
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12.05.2023 22:46 Відповісти
фільтруй, козаче ти ж командір...
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13.05.2023 00:56 Відповісти
Та ну нiяких нервiв вже не вистача, kurwa mac.....
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13.05.2023 02:51 Відповісти
терпи, командир, я один з тих хто тіка в русню палить....
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13.05.2023 03:02 Відповісти
прийми щось з Pernod Rickard в знак підтримки
я от вже два роки тільки польский Belvedere купую у знак подяки польським братам
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13.05.2023 03:42 Відповісти
Не купую казенну iз принципа, вже понад 20 рокiв. Тiльки свое.
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13.05.2023 05:04 Відповісти
додаткове свідчення - кацап, це не людина, це моральна чупакабра, яку за ради виживання людського роду тільки знищувати.
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12.05.2023 22:49 Відповісти
Будет вело, когда эту гниду поймают.
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12.05.2023 22:49 Відповісти
Ждёт свою статуэтку
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12.05.2023 22:51 Відповісти
Самі то ці пропагандисти воювати не підуть.
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12.05.2023 22:56 Відповісти
Спидозный ***** и чурка рассуждают о каком то уничтожении 😀вы ***** за татарским скоро пойдете петушня дырявая))
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12.05.2023 22:56 Відповісти
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12.05.2023 22:58 Відповісти
Вище дописувач написав,що ці пропагандисти це тролі,так що псувати нерви не варто.
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12.05.2023 23:00 Відповісти
Ні, варто! Це воєнні злочинці! Їх треба судити за пропаганду геноциду!
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12.05.2023 23:20 Відповісти
На пропагандистів нервів не вистачить.
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12.05.2023 23:21 Відповісти
Українцям треба себе вести як євреям! Не пропускати ні в чому і нікого! Верещати на кожному розі про геноцид! Видирати тим мерзотам очі! Ви хочете щоб вони ще мемуари видавали!?
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12.05.2023 23:38 Відповісти
На яких майданчиках це робити в ООН?
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12.05.2023 23:53 Відповісти
зі свого підїзду хоч вийди і прохрюкай щось, чи ти за менше ооні і не плюнеш?
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13.05.2023 09:20 Відповісти
Закрий пащеку.
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13.05.2023 10:41 Відповісти
Таких людей повинно бути знищено прилюдно щоб більше ніяка собака про таке не те що говорила ,а навіть не думала.
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12.05.2023 23:02 Відповісти
Казкою народженні, казочками живуть, а сдихають поки вони... і це поки - назавжди..
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12.05.2023 23:05 Відповісти
***** аким лично будет уничтожать или как?
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12.05.2023 23:23 Відповісти
Отака суть москаля - сотні років ім не дає жити мисль, а скоріше вроджений рефлекс "пачему Украина не раzzия ?", і байдуже що живуть в гімні, маса своіх проблем
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12.05.2023 23:24 Відповісти
А ще їхня мулька що вони третій Рим - я ненавиджу імперії але Рим будував дороги водогони і каналізацію і армія Риму не воювала мясом ( якби якийсь полководець почав робити щось подібне до Жукова його б напевно розпяли - хоч розпяття громадян Риму було під забороною). Єдине що кацапстан поєднує з Римом це термін служби в армії - і то в Римі служили вільні люди головною метою яких було дістати після служби римське громадянство на відміну від кацапстану де служили кріпаки.
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13.05.2023 03:25 Відповісти
занадто райдужне бачення риської імперії - всі ресурси навколишнього завойованого світу стягувалися в рим. Воювали саме мясом, великим мясом де приймали участь люди із завойованих територій. Недарма рим був зразком для пізніших імперій. Недарма саме предки наші разом з союзниками зруйнували рим. Не через бажання грабувати - то справедлива контрибуція за римські грабежі. Зруйнували за намагання підкорити весь вільний світ Європи. Не бачите аналогії з рашою?
Про розп'яття - Ісус був римським громадянином.
Про московію - саме кріпаки якраз в московії не служили. Лише вільні. І то могли відкупитися, заплативши за відкупний білет.
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13.05.2023 17:45 Відповісти
"Недарма саме предки наші разом з союзниками зруйнували рим. Не через бажання грабувати - то справедлива контрибуція за римські грабежі." - вибачайте що це було? Ви напевно німець або француз або румун - ну ніяк з таким твердженням ви не можете бути українцем. Я не історик і можу в чомусь помилитися - але стверджувати що Рим грабував наших предків це щось з чимось ( напевно предок Захара Беркута зупиняв навалу римських легіонів які йшли завойовувати Волинь - ну а що у вас розігралась фантазія чого б і мені не пофантазувати трішечки)."Про московію - саме кріпаки якраз в московії не служили. Лише вільні. І то могли відкупитися, заплативши за відкупний білет. " - кріпаки служили.
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13.05.2023 19:56 Відповісти
видно, що не читали ви навіть шкільної літератури. Служили не кріпаки, а ті від кого пан відмовився з тих чи інших причин. Епізоди описані Панасом Мирним. Та й в російській було таке, що пан віддав свого перукаря в солдати, за те що хотів втекти з його потенційною жертвою щодо сексуального насильства.
Про римську імперію і майбутню Україну: римляни завоювали землі аж по Дунай і лізли в Крим і далі. В майбутній Польщі, Чехії та Германії (сербо-лужичі) було словянське населення. І туди рим тягнув свої липкі ручки. От наші предки і всипали йому аби і далі бути вільними. Як не як кров скіфів (хай навіть мала частина). А скіфи дали перцю ще перському царю Дарію, що намагався наших предків зробити рабами. От така справді історія. Можете не дякувати за просвітництво.
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14.05.2023 16:45 Відповісти
"Про римську імперію і майбутню Україну: римляни завоювали землі аж по Дунай і лізли в Крим і далі. В майбутній Польщі, Чехії та Германії (сербо-лужичі) було словянське населення. І туди рим тягнув свої липкі ручки" - знаєте вислів "Варе де мої легіони" і кому його приписують ( вислів не дослівний - але і я не історик ) і що після цього відбувалося? "В майбутній Польщі, Чехії та Германії (сербо-лужичі)" - коли Рим вів активні завойовницькі війни на території тих країн які ви навели (можливо за виключенням Польщі - і то не всієї Польщі ) словян не було - були кельти балти германці.
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14.05.2023 19:01 Відповісти
ага, а каже, що не історик
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15.05.2023 09:02 Відповісти
Вражає друге- абсолютна необізнаність кацапні в українцях! Стільки визвольних війн, репресій, заборони мови, тиску але нація живе і відновлюється і тут якась маланська погань шипить про 10% які треба знищити і все? Українці стануть русскім!? Вони взагалі розуміють про що говорять!? Україну неможливо знищити!
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12.05.2023 23:36 Відповісти
Що б ви не сумнівалися - знайомі кацапи мені доводили, що якщо "убрать прапаганду, украінци сразу нас полюбят!" У них намертво насрано в черепі, там немає мозку.
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13.05.2023 01:31 Відповісти
Нормально, хай зізнаються. Мєдвєдєв на черзі, за ним і путін може правду матку скаже
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12.05.2023 23:37 Відповісти
Какие разговорчивые покойники))
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13.05.2023 00:29 Відповісти
Нада куканизировать усех мардовских пажирателей чилавечины, до самых ватрушек.
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13.05.2023 01:14 Відповісти
Принесіть вже цим підарам бюсти!
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13.05.2023 01:33 Відповісти
Я не натякаю,але у славних козаків була традиція-садити на палю таких гнид. Хоч,для красовського, це буде щасливий момент.
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13.05.2023 03:51 Відповісти
защітіте kaцаца, бо він 0...
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13.05.2023 05:01 Відповісти
кацапня, ви нам свого сцаря втюхівате?
а нічого ші ми вас з вашим сцарем відпіздимо напалам?
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13.05.2023 05:28 Відповісти
...из документов вояк мацковии,что были захвачены,я уже говорил уже,было ясно нацарапано на мокшанском:Уничтожить Нацию- Ukrainu-уничтожить,как каплю морской воды на раскаленном камне...Вам это ничего не напоминает???
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13.05.2023 06:56 Відповісти
Насколько я понял, Украина со своим потенциалом, природным и человеческим, в составе рос империи, потом красной империи, была как "бриллиант в короне", поэтому кацапы вцепились как клещи в Украину, и если нельзя уже сохранить как было, то надо уничтожить, конченые рашисты, ******* свою помойку, одни в дерьме они тонуть не собираются.
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13.05.2023 07:45 Відповісти
Чому воно, ще не в могилі?
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13.05.2023 09:10 Відповісти
Так от хто заважає цим ****** жити.
Носії української ідеї.
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13.05.2023 09:12 Відповісти
Українців 300 років тому почали нищити. Їх вивозили зі своїх земель, або вбивали за те, що вони українці. У різних країнах є діаспори українців. А те, що було завезено в Україну замість українців, у їхні будинки та на їхні землі, це кацапський мотлох, який і зараз ненавидить усе українське.
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13.05.2023 09:25 Відповісти
і зараз продовжують нищити, не вийшло їм на полі бою, вони нам лівацькі ідеї підкидують. "скоро все дураки поймут, чтоби исправить демографическую ситуацию бесполезно рожать детей, нужно просто лебілізировать міграционную политику", це лайно як раз з-під кацапського хвоста и випало. Ми ще з попердніми "мігрантами" не відхаркалися, яких минулого сторіччя нам завезли, замість загиблих. І лубінець зі своїм законом, який позволить відмовитися від русского громадянства до якого принудили в окупації - не просто так. І їжаку зрозуміло що те що в окупації - незаконно, відібрали паспорт України? але ж громадянство залишилося. впихали під страхом смерті двуголову курку? але громадянство рашки від того не з"явилося, і капи перші, хто це продемонструє, коли їх припече, це на днр/лнр дуже добре видно було.
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13.05.2023 11:01 Відповісти
Якщо це біосміття говорить, що треба вбити два мілл.українців, то виходячи з співвідношення населення кацапстана і України (3:1) - рузьких треба вбити шість мілл.👈
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13.05.2023 10:44 Відповісти
Кацапська мразота ! Це все треба архівувати для майбутнього трибуналу !
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13.05.2023 11:20 Відповісти
Вперше напишу тут українською мовою, а не рідною російською. Так ось, ХЕР вам моржовий дістанеться, а не Україна, кацапи!
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13.05.2023 11:53 Відповісти
акім апачов? Шо це за "карєнной" маріуполець??? Звідки воно там взялося з таким ім'ям та прізвищем??? І чому ця тварина й досі не на концерті у кобзона???

Про пропагандона я вже взагалі мовчу. Цбого треба було в першу чергу грохнути....
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13.05.2023 12:22 Відповісти
В гітлерівський Німеччині був такий же покидьок як Красовський, Юліус Штрайхер. Його потім повісили в Нюрнбергу. Теж займався підбурюванням. Спочатку йому провели психіатричну експертизу і визнали осудним. А Красовському таки потрібен нагляд і в умовах стаціонару.
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13.05.2023 17:20 Відповісти
тільки евтаназія!
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13.05.2023 18:11 Відповісти
за 15 міс смєртью хєроя здохла тільки дочка одного роспропагандона Дугіна,Захара Прілєпіна тільки трошки покоцали.навіть,якщо це наші спецслужби....то для укрМоссад маштаби мізерні.зрозуміло що цей красовський проживе довге,щасливе життя,а різні Буданови ше довго і занудно будуть нам обіцяти карколомні спецоперації...
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13.05.2023 18:10 Відповісти
НАДО УМЕРТВИТЬ 2 МИЛЛИОНА ВОНЮЧИХ НЕДОЛЮДЕЙ КАЦАПОВ
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13.05.2023 20:29 Відповісти
наша прокуратура ніяк не бачить ідею портнова по спискам українців не говорячи вже про інші його заслуги
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13.05.2023 20:46 Відповісти
А той бородатий по національності хто? Хто його батьки?
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13.05.2023 21:17 Відповісти
 
 