"Надо убить всех носителей украинской идеи", - в Росії говорили про знищення 2 мільйонів українців. ВIДЕО

Російський ведучий Антон Красовський та уродженець Маріуполя, російський журналіст Акім Апачов розмірковували про винищення 2 мільйонів українців. Такі думки пролунали в ефірі російських ЗМІ. Апачов заявив, що в Україні необхідно знищити всіх носіїв національної ідеї, кількість яких, на його думку, становить 10%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео розмови пропагандистів опублікували на сайті Obozrevatel.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповів дружині про повне розчарування у "спецоперації" - перехоплення ГУР. ВIДЕО