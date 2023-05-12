"Надо убить всех носителей украинской идеи", - в Росії говорили про знищення 2 мільйонів українців. ВIДЕО
Російський ведучий Антон Красовський та уродженець Маріуполя, російський журналіст Акім Апачов розмірковували про винищення 2 мільйонів українців. Такі думки пролунали в ефірі російських ЗМІ. Апачов заявив, що в Україні необхідно знищити всіх носіїв національної ідеї, кількість яких, на його думку, становить 10%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео розмови пропагандистів опублікували на сайті Obozrevatel.
Топ коментарі
+50 Валерий Коломиец #502756
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+41 Maxim Ak-Murza #550960
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якщо не знудить, то переглянь ось це:
"Мировая трагедия в Украине. Нападение на Шендеровича* / Венедиктов**: Утренний разворот // 12.05.23
https://www.youtube.com/watch?v=9bq8EtpUMPw
здається, по кацапії не зосталось жодної людини, а повзають одні гніди
Кацапи до цього готувалися, списки активістів по містах і районах склали. Портнов їх складав за допомогою якихось гнид, яких ще треба вирахувати...
я от вже два роки тільки польский Belvedere купую у знак подяки польським братам
Про розп'яття - Ісус був римським громадянином.
Про московію - саме кріпаки якраз в московії не служили. Лише вільні. І то могли відкупитися, заплативши за відкупний білет.
Про римську імперію і майбутню Україну: римляни завоювали землі аж по Дунай і лізли в Крим і далі. В майбутній Польщі, Чехії та Германії (сербо-лужичі) було словянське населення. І туди рим тягнув свої липкі ручки. От наші предки і всипали йому аби і далі бути вільними. Як не як кров скіфів (хай навіть мала частина). А скіфи дали перцю ще перському царю Дарію, що намагався наших предків зробити рабами. От така справді історія. Можете не дякувати за просвітництво.
а нічого ші ми вас з вашим сцарем відпіздимо напалам?
Носії української ідеї.
Про пропагандона я вже взагалі мовчу. Цбого треба було в першу чергу грохнути....