Артилерія ЗСУ ударила по російському складу з боєкомплектом на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці ЗСУ знищили склад із російським боєкомплектом на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожих позицій українські військові опублікували в мережі.
На півдні України в окупантів проглядається паніка, бо вони не знають з якого боку очікувати удару Збройних сил України. Через це вони розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський. Про це нещодавно заявляла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
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Рівняєм орків-заробітчан з землею.