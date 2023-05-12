УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4360 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 203 6

Артилерія ЗСУ ударила по російському складу з боєкомплектом на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці ЗСУ знищили склад із російським боєкомплектом на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожих позицій українські військові опублікували в мережі.

На півдні України в окупантів проглядається паніка, бо вони не знають з якого боку очікувати удару Збройних сил України. Через це вони розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський. Про це нещодавно заявляла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Надо убить всех носителей украинской идеи", - в Росії говорили про знищення 2 мільйонів українців. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.05.2023 23:39 Відповісти
Оце удар! Як голкою. Прямо в ціль!
показати весь коментар
12.05.2023 23:51 Відповісти
Справедливості раді там було до 10ка прильотів поки не влучили в склад.
показати весь коментар
13.05.2023 12:22 Відповісти
Ніфігасє звіздануло, аж площа землі розміром з гектар здригнулась. Добрячий боєкомплект був схований.
показати весь коментар
12.05.2023 23:58 Відповісти
Ну i добрэ, дякуї
показати весь коментар
13.05.2023 00:38 Відповісти
Один залп - одне попадання...
Рівняєм орків-заробітчан з землею.
показати весь коментар
13.05.2023 05:57 Відповісти
 
 