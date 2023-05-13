Вибухи в окупованому Луганську: депутат Держдуми Водолацький каже, що дістав поранення. ВIДЕО
Депутат російської Держдуми Віктор Водолацький стверджує, що отримав легке поранення, розбираючи завали після вибухів в окупованому Луганську - на нього впала цеглина.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Вони пишуть, що 12 травня окупанти святкували у Луганську "День Республіки". В урочистих заходах брав участь, зокрема, Водолацький. В цей час, як стверджують росЗМІ, українські військові нанесли два удари по промисловому об’єкту, де перебувала делегація.
Водолацький каже, що отримав незначне поранення. За його словами, на нього впала цеглина, яка пошкодила йому "обличчя, руки, ноги".
При цьому російські телеграм-канали публікують відео, на якому Водолацький коментує обстріл і при цьому виглядає цілим та неушкодженим.
Втім, пізніше він дав коментар окупаційному луганському телебаченню вже з пластиром на лобі та слідами поранення.
Водолацький - депутат провладної російської партії "Єдина Росія". Він підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україні. Після 24 лютого 2022 року Водолацький незаконно перетнув державний кордон і "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.
Також Водолацький відвідував позиції окупантів та знявся у пропагандистському сюжеті, в якому командує заряджати гармати та стріляти по українських позиціях. Депутат регулярно збирає допомогу на потреби окупантів.
У квітні 2023 року СБУ повідомила Водолацькому про підозру у вчиненні умисних дій для зміни меж держкордону і у виправдовуванні збройної агресії РФ. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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Ага, "завали він розбирав"... А як же.
Селфі робив під зруйнованою стіною. Ось йому й прилетіло.
"Випадковість? Не думаю".(с)
Був просто Водолацький, став Мудацький-Водолацький.
Психоз в Орде принимает совсем уже причудливые формы. В Москве какая-то баба позвонила в ментовку и сообщила, что во дворе некий подозрительный тип собирает беспилотник, «похожий на самолет». Менты примчались по вызову и обнаружили парня, который собирал... автомобильное детское кресло. На всякий случай, машину обыскали, но ничего не нашли и свалили.
Перепутать детское кресло с «самолетом»...Однако...
https://www.youtube.com/watch?v=V8f547AnUjg
Недайбі на його місці людина була б!