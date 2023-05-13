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Вибухи в окупованому Луганську: депутат Держдуми Водолацький каже, що дістав поранення. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Віктор Водолацький стверджує, що отримав легке поранення, розбираючи завали після вибухів в окупованому Луганську - на нього впала цеглина.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони пишуть, що 12 травня окупанти святкували у Луганську "День Республіки". В урочистих заходах брав участь, зокрема, Водолацький. В цей час, як стверджують росЗМІ, українські військові нанесли два удари по промисловому об’єкту, де перебувала делегація.

Водолацький каже, що отримав незначне поранення. За його словами, на нього впала цеглина, яка пошкодила йому "обличчя, руки, ноги".

Дивіться: В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому російські телеграм-канали публікують відео, на якому Водолацький коментує обстріл і при цьому виглядає цілим та неушкодженим.

Втім, пізніше він дав коментар окупаційному луганському телебаченню вже з пластиром на лобі та слідами поранення.

Також дивіться: Результати вибухів у окупованому Луганську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водолацький - депутат провладної російської партії "Єдина Росія". Він підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україні. Після 24 лютого 2022 року Водолацький незаконно перетнув державний кордон і "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Також Водолацький відвідував позиції окупантів та знявся у пропагандистському сюжеті, в якому командує заряджати гармати та стріляти по українських позиціях. Депутат регулярно збирає допомогу на потреби окупантів.

Також читайте: Хакери зламали пошту депутата Держдуми РФ Лугового, - InformNapalm

У квітні 2023 року СБУ повідомила Водолацькому про підозру у вчиненні умисних дій для зміни меж держкордону і у виправдовуванні збройної агресії РФ. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Автор: 

Держдума (734) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+22
От розплодилось орків на українській землі - навіть камінчику ніде впасти!
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13.05.2023 11:08
+17
То зброя)) навіть цегла проукраїнська
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13.05.2023 11:00
+17
Лучше, ГНИДА, чтобы на тебя пьяная рашистская БАБА впала с пятого этажа.
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13.05.2023 11:00
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То зброя)) навіть цегла проукраїнська
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13.05.2023 11:00 Відповісти
От розплодилось орків на українській землі - навіть камінчику ніде впасти!
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13.05.2023 11:08 Відповісти
ШКОДА , НЕ СДОХ МРАЗОТА💩 РАШИСТСЬКА
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13.05.2023 11:32 Відповісти
Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится ( Булгаков - "Мастер и Маргарита "
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13.05.2023 12:34 Відповісти
Коли заходиш написати саме це "Кирпич ни с того ни с сего, - внушительно перебил неизвестный, - никому и https://citaty.info/topic/nikogda никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью".
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13.05.2023 13:37 Відповісти
в Луганді шапочку кевларову носити треба, тут чай не мацква
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13.05.2023 14:13 Відповісти
Й нахрюльник))
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13.05.2023 14:23 Відповісти
титановый ))))
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13.05.2023 21:25 Відповісти
Лучше, ГНИДА, чтобы на тебя пьяная рашистская БАБА впала с пятого этажа.
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13.05.2023 11:00 Відповісти
Нехай п"є зільонку, а до лоба прикладує подорожник.
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13.05.2023 11:01 Відповісти
та ні. зеленкою треба лоб фарбувати
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13.05.2023 11:05 Відповісти
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13.05.2023 11:01 Відповісти
Угу , впала цеглина - кинув хтось напевно в ту харю
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13.05.2023 11:02 Відповісти
Жалко що лише цегла. Бетонне перекриття було би краще.
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13.05.2023 11:02 Відповісти
А Шо з делегацією??
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13.05.2023 11:02 Відповісти
ранение этого рашиста - всего лишь временная недоработка ВСУ
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13.05.2023 11:03 Відповісти
Шкода , що ця москальська тварюка залишилась живим 😡
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13.05.2023 11:04 Відповісти
Здание в хлам а его выводят как героя под руки даже пылью не припорошенного. Нужно было еще с цветами и музыкантами встречать. Дешовые фейкометы
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13.05.2023 11:06 Відповісти
Хоче учасника бойових дій отримати?
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13.05.2023 11:18 Відповісти
схоже, сам собі лоба цеглою роздряпав
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13.05.2023 14:14 Відповісти
"...отримав легке поранення, розбираючи завали після вибухів..."
_____________________________________________________________________________
Ага, "завали він розбирав"... А як же.
Селфі робив під зруйнованою стіною. Ось йому й прилетіло.
"Випадковість? Не думаю".(с)
Був просто Водолацький, став Мудацький-Водолацький.
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13.05.2023 11:07 Відповісти
В кацапських тг пишуть що після того як цей муфлон дав коментар телебаченню , він поліз кудись в розвалини і на нього впала частина стіни .
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13.05.2023 11:08 Відповісти
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13.05.2023 11:25 Відповісти
этот 3.14дар два стакана брынцаловки вдул и просто упал, поцарапав башку.
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13.05.2023 11:08 Відповісти
Шкода, що не залізобетонна перемичка. Як раз було б по статусу, а так не "достоїмо".
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13.05.2023 11:12 Відповісти
Краще б тебе, виродка, ця цеглина до землі б і прибила навіки, орк недобитий.
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13.05.2023 11:15 Відповісти
Ранений в голову.
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13.05.2023 11:20 Відповісти
Главное, что не в центр принятия решений, как у рогозина...
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13.05.2023 11:22 Відповісти
Цей деградант є яким-неяким , а таки ж парламентарієм московщини. Мрак...На вчорашніх фото звідти були червоні прапори...Словами щось невиходить....
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13.05.2023 11:27 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Психоз в Орде принимает совсем уже причудливые формы. В Москве какая-то баба позвонила в ментовку и сообщила, что во дворе некий подозрительный тип собирает беспилотник, «похожий на самолет». Менты примчались по вызову и обнаружили парня, который собирал... автомобильное детское кресло. На всякий случай, машину обыскали, но ничего не нашли и свалили.

Перепутать детское кресло с «самолетом»...Однако...
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13.05.2023 11:28 Відповісти
Лишня хромосома вЯлічія мутувала у хромосому Стукачества.
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13.05.2023 15:04 Відповісти
А я , сегодня , получил тяжёлое ранение головы , когда брился , прыщик зацепил. Чуть не умер от потери крови.
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13.05.2023 11:30 Відповісти
та ви заїбали все і зразу - дайте хоч гайкі затянуть.....
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13.05.2023 11:33 Відповісти
Був би мозок, був би струс.
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13.05.2023 11:39 Відповісти
"обличчя, руки, ноги", та вибила всі зуби )) прям "красная пашечка" (С) упавша в оркестрову яму )
https://www.youtube.com/watch?v=V8f547AnUjg
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13.05.2023 11:40 Відповісти
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13.05.2023 12:06 Відповісти
Та це падла дупська бухала "вусмєрть", та зустрілась з українським асфальтом - "наклєіло пластирь".
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13.05.2023 12:08 Відповісти
Ну раз цілий "дєпутат гасдуми" розбирав завали очевидно що склад був порожній і закинутий...
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13.05.2023 12:31 Відповісти
Если у кацапа ранение не в жопу, самый сакральный орган, как ранение не засчитывается!
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13.05.2023 12:46 Відповісти
на нього впала цеглина

Недайбі на його місці людина була б!
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13.05.2023 12:50 Відповісти
Макітра-руки-ноги - ото ЦЕГЛИНКА!
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13.05.2023 13:11 Відповісти
Це ж треба таке. Черговий кремлівський Дуб доводить, що дубовий чурбан кріпче за луганську цеглину. Невже держдумовські дуби ОКАМ'ЯНІЛИ ?
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13.05.2023 15:01 Відповісти
Все просто - місцеві петушки посвячення зробили - причинним органом по лобі.
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13.05.2023 15:21 Відповісти
Велика подяка запрограмованiй бандерiвськiй цеглi
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13.05.2023 15:56 Відповісти
Вадабздяцкий это кизяк мардовский инязь шайки ********** мардвы. Швабра для иго мардовскава апосранава ашка на падлете. ПС. Нехер бухать па чапиным охвиссам.
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13.05.2023 16:25 Відповісти
Ото відзначив 9річчя ))) ще одне таке свято можно й голову залишити десь на вулиці леніна у Луганську ))
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13.05.2023 20:36 Відповісти
 
 