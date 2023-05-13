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"Нас "вагнера" завели и бросили", - російський окупант здається в полон українцям під Бахмутом. ВIДЕО

Російський окупант вийшов на позиції захисників України та здався в полон.

Відео з нагрудної камери українського воїна опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нас забрали, нас "вагнера" привели и бросили", - каже окупант.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що російський військовослужбовець дуже ризиковано йде на українську позицію, щоб здатися в полон.

Також читайте: ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися ще на 300 метрів у глибину ворога, - Череватий

"Чтобы вот так идти, рискуя получить пулю спереди или сзади, надо бояться своих россиян гораздо сильней, чем якобы страшных украинских националистов", - пише він.

Автор: 

полон (1562) Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+28
Руки до гори
Кацап - а гдє тут гора ? Куда паварачивацца ?
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13.05.2023 13:15
+21
бозе, яка бідося! "вагнера" його завели і кинули...
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13.05.2023 13:08
+13
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13.05.2023 13:07
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13.05.2023 13:07 Відповісти
Ага, заблукав блдь!!
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13.05.2023 13:07 Відповісти
бозе, яка бідося! "вагнера" його завели і кинули...
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13.05.2023 13:08 Відповісти
Вагнера треба було слухати, а не танцювати під нього...
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13.05.2023 13:17 Відповісти
Завєлі, бросілі...
Хорошо, хоть женіцца нє абєщалі.
Ілі фсьотки абєщалі?
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13.05.2023 13:10 Відповісти
Нє абєщалі. "К чєму славА"?
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13.05.2023 13:17 Відповісти
Абєщалі - Клару Цеткін та Розу Люксембург.
І бесплатно дрочить в мавзалєї, і квиток до Кабздона.
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13.05.2023 13:22 Відповісти
Насколько же убогое существо, с типично орковским гнусавым голосом: гундосит, как олигофрен.

Только в России можно услышать вот такой вот мычаще-гундосый голос... Больше нигде. Впрочем, в Московском районе Риги, где 90 % жителей составляет совково-орковское быдло, тоже приходилось слышать летом прошлого года пьяное гундосое мычание из открытого окна первого этажа:

"Чо такое, чо за дела, чо за предъявы?! Я на свои пью, поняла, ****? Завали свое хлебало. Когда хочу, тада и пью..."

И это в стране Евросоюза, в изысканной ухоженной европейской-немецкой Риге !

Гнать надо было всю эту мацкоскую ватную сволочь из Латвии поганой метлой и ссаными тряпками. Нет, же, оставили на свою голову эту фашистскую сволочь, которая в столичной Риге составляет 52 %, БОЛЬШИНСТВО населения ?

А в 1939 году в Риге было только 5 % русских и причём это были цивилизованные русские европейцы: дворяне, профессора, врачи, адвокаты, инженеры, архитекторы, в совершенстве знавшие по 3-4 иностранных языка, а не совковое пролетарское быдло...
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15.05.2023 00:18 Відповісти
Утром 13 мая в Клинце Брянской области упал российский вертолет Ми-8. По предварительной информации, загорелся двигатель.
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13.05.2023 13:12 Відповісти
со взрывом загорелся...!
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13.05.2023 13:19 Відповісти
По предварительной информации, вертолет упал на дом в частном секторе.
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13.05.2023 13:20 Відповісти
А ще су-34 та су-35
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13.05.2023 15:22 Відповісти
Клінци це колишня українська Стародубщина, анексована в 1919 році
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13.05.2023 17:00 Відповісти
Севск тоже был до 1924 года в составе Черниговской губернии.
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15.05.2023 00:06 Відповісти
Руки до гори
Кацап - а гдє тут гора ? Куда паварачивацца ?
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13.05.2023 13:15 Відповісти
👍🏼😂😂😂
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13.05.2023 13:25 Відповісти
не за баром, там, где лихи парфуми
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13.05.2023 13:49 Відповісти
Їм потрібно кричати "Хенде хох!" - вони так краще розуміють.
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13.05.2023 13:59 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/52054 В Брянський області ординці походу вгатили свій же гвинтокрил
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13.05.2023 13:35 Відповісти
https://t.me/nvua_official/50939 еще видео
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13.05.2023 13:41 Відповісти
в Джанкое тоже вчора в свiй
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13.05.2023 13:43 Відповісти
Жаль. 😔 Буде жити, с*ка. Ще й дітей наплодити має шанс.
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13.05.2023 13:46 Відповісти
Ця тварина вважає себе ... точно твариною. Як барана завели та й бросили. А мізки у баранів ще залишились?
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13.05.2023 14:09 Відповісти
Каже своєму- не стріляй... Значить рашистів теж в полон не дуже охоче беруть. Виходить що так
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13.05.2023 17:01 Відповісти
 
 