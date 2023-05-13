"Нас "вагнера" завели и бросили", - російський окупант здається в полон українцям під Бахмутом. ВIДЕО
Російський окупант вийшов на позиції захисників України та здався в полон.
Відео з нагрудної камери українського воїна опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Нас забрали, нас "вагнера" привели и бросили", - каже окупант.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що російський військовослужбовець дуже ризиковано йде на українську позицію, щоб здатися в полон.
"Чтобы вот так идти, рискуя получить пулю спереди или сзади, надо бояться своих россиян гораздо сильней, чем якобы страшных украинских националистов", - пише він.
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
показати весь коментар13.05.2023 13:15
+21 Борменталь Незабаром #551775
показати весь коментар13.05.2023 13:08
+13 Ігор Круглій
показати весь коментар13.05.2023 13:07
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Хорошо, хоть женіцца нє абєщалі.
Ілі фсьотки абєщалі?
І бесплатно дрочить в мавзалєї, і квиток до Кабздона.
Только в России можно услышать вот такой вот мычаще-гундосый голос... Больше нигде. Впрочем, в Московском районе Риги, где 90 % жителей составляет совково-орковское быдло, тоже приходилось слышать летом прошлого года пьяное гундосое мычание из открытого окна первого этажа:
"Чо такое, чо за дела, чо за предъявы?! Я на свои пью, поняла, ****? Завали свое хлебало. Когда хочу, тада и пью..."
И это в стране Евросоюза, в изысканной ухоженной европейской-немецкой Риге !
Гнать надо было всю эту мацкоскую ватную сволочь из Латвии поганой метлой и ссаными тряпками. Нет, же, оставили на свою голову эту фашистскую сволочь, которая в столичной Риге составляет 52 %, БОЛЬШИНСТВО населения ?
А в 1939 году в Риге было только 5 % русских и причём это были цивилизованные русские европейцы: дворяне, профессора, врачи, адвокаты, инженеры, архитекторы, в совершенстве знавшие по 3-4 иностранных языка, а не совковое пролетарское быдло...
Кацап - а гдє тут гора ? Куда паварачивацца ?