"Нас "вагнера" завели и бросили", - російський окупант здається в полон українцям під Бахмутом. ВIДЕО

Російський окупант вийшов на позиції захисників України та здався в полон.

Відео з нагрудної камери українського воїна опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нас забрали, нас "вагнера" привели и бросили", - каже окупант.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що російський військовослужбовець дуже ризиковано йде на українську позицію, щоб здатися в полон.

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"Чтобы вот так идти, рискуя получить пулю спереди или сзади, надо бояться своих россиян гораздо сильней, чем якобы страшных украинских националистов", - пише він.