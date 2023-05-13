Військовослужбовці 25 ОПДБр знищили мінометний розрахунок і ворожий КамАЗ з особовим складом. ВIДЕО

Українські десантники знищили ворожий КамАЗ з особовим складом. Пізніше військовим вдалось вдарити по мінометному розрахунку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в мережі.

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