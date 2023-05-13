УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4360 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 485 5

Військовослужбовці 25 ОПДБр знищили мінометний розрахунок і ворожий КамАЗ з особовим складом. ВIДЕО

Українські десантники знищили ворожий КамАЗ з особовим складом. Пізніше військовим вдалось вдарити по мінометному розрахунку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові ЗСУ показали штурм позицій російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) техніка (1826) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.05.2023 13:40 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
13.05.2023 13:41 Відповісти
👍МОЛОДЦІ ! 👏👏👏 👍✊Героям Слава !🙏💙💛❤️
показати весь коментар
13.05.2023 14:38 Відповісти
А є вже якийсь он-лайн канал, З цілодобовим знищенням касапів??
показати весь коментар
13.05.2023 14:12 Відповісти
Чотко !
показати весь коментар
13.05.2023 20:20 Відповісти
 
 