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Протитанковий розрахунок 14-ї Штурмової Бригади НГУ "Червона Калина" знищив ворожий танк та БМП. ВIДЕО

Воїни бригади "Червона калина" спільно з підрозділом ЗСУ на Донеччині з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили російський танк Т-72 та БМП. Окрім того, бійці пошкодили танк Т-64 та ліквідували живу силу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці 25 ОПДБр знищили мінометний розрахунок і ворожий КамАЗ з особовим складом. ВIДЕО

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танк (2067) ЗСУ (7544) БМП (410)


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Отже, і Червона Калина не зажурилася, і Україна розвеселилася!
)))
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13.05.2023 14:13 Відповісти
Чому СТУГНА-П? А тому, що пекельна!
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13.05.2023 14:19 Відповісти
І ще тому, що πіzga московитами!
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13.05.2023 14:45 Відповісти
Это ж Гвардия наступу, псы режима, заградотряд Зеленского, мусара!!!! Как они могли!!!
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13.05.2023 15:02 Відповісти
Для чого це? Пишаємося воїнами бригади "Червона калина", що воює з того часу, коли "Гвардія наступу" ще нікому на думку спадала.
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14.05.2023 02:10 Відповісти
Кастрюля с мясом
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13.05.2023 15:04 Відповісти
По ходу горшок и щи....
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13.05.2023 20:23 Відповісти
Замовлень ось цих вбивць рашистьских кастрюль у 21 році від зеленского на мо України - 0.
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14.05.2023 13:55 Відповісти
 
 