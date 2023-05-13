Протитанковий розрахунок 14-ї Штурмової Бригади НГУ "Червона Калина" знищив ворожий танк та БМП. ВIДЕО
Воїни бригади "Червона калина" спільно з підрозділом ЗСУ на Донеччині з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили російський танк Т-72 та БМП. Окрім того, бійці пошкодили танк Т-64 та ліквідували живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в мережі.
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