Пригожин прогнозує Росії солдатські бунти: "Когда русский солдат поймет, что происходит - порвет жопу на фашистский знак виновным". АУДIО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин впевнений, що Росію чекають солдатські бунти.

Його коментар опублікувала пресслужба компанії "Конкорд", передає Цензор.НЕТ.

"У цій війні, безмозкій, єдиний святий і абсолютно невинний у всіх про##ах - це російський солдат, якого кинули на свавілля долі і вирішили, що він повинен гинути так як їм подобається з їхніх кабінетів червоного дерева. І тому коли цей російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо, підніме голову, я впевнений, що він розбереться, хто його підставляє і порве жопу на фашистський знак винним у тій трагедії, в якій його кинули", - заявив Пригожин.

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