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Пригожин прогнозує Росії солдатські бунти: "Когда русский солдат поймет, что происходит - порвет жопу на фашистский знак виновным". АУДIО

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин впевнений, що Росію чекають солдатські бунти.

Його коментар опублікувала пресслужба компанії "Конкорд", передає Цензор.НЕТ.

"У цій війні, безмозкій, єдиний святий і абсолютно невинний у всіх про##ах - це російський солдат, якого кинули на свавілля долі і вирішили, що він повинен гинути так як їм подобається з їхніх кабінетів червоного дерева. І тому коли цей російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо, підніме голову, я впевнений, що він розбереться, хто його підставляє і порве жопу на фашистський знак винним у тій трагедії, в якій його кинули", - заявив Пригожин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власник ПВК "Вагнер" Пригожин про ситуацію в Бахмуті: "Противник занял тактические высоты. Это - постепенное окружение города". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+58
Бред. Это страна рабов и терпил. Это уже прогнозировали после 50 тысяч погибших или после Херсона. Ну и что? Схавали молча все и не поперхнулись.
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13.05.2023 18:37
+42
Так починаи -- кувалду тобі в руки .
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13.05.2023 18:37
+34
російський солдат це шматок лайна... хоча ні, не шматок, це цілісне лайно
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13.05.2023 18:38
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Хотя насчет святости, это он, конечно, погорячился
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14.05.2023 08:49 Відповісти
Та члено- та сракосіся занадто гарно називає оте - бунтом.
Видать падло забуло про "сучі війни" в срср.
Воно навіть не шнирь. А півник півника.
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14.05.2023 09:38 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.
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14.05.2023 11:53 Відповісти
Мєтіт у президенти Кацапії, хоча з такою пикою тільки на лєсоповал
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14.05.2023 12:26 Відповісти
І все ж таки на параші без фашизму ніяк. Пробуйте відразу рвати дупло на два знаки - вони по суті одникові. Ну, в будь якому разі два краще ніж один. Гарантовано.
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14.05.2023 13:50 Відповісти
кусок смердящего говна что ты сам что твой любимый рашистский солдат!
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14.05.2023 17:14 Відповісти
короче хвост свой поднял на *****....у меня одного ощущение очень скоро его свои же и придушат?он слишком много знал.....
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14.05.2023 17:54 Відповісти
Во как Пригожин запел-то. Видать понимает, что персонально он в Бахмуте и останется...
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14.05.2023 19:08 Відповісти
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