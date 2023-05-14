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Артилеристи знищили три ворожі ББМ з особовим складом на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Наші бійці виявили на Бахмутському напрямку три російські ББМ: 1 БМП та 2 МТ-ЛБ з особовим складом противника близько 30 загарбників. У складі зведеної тактичної групи "Адам", спільно з артилерією ворога успішно ліквідували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.

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Автор: 

знищення (7235) артилерія (788) ББМ (25)


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Топ коментарі
+14
Редактлри дивились це відео?
На яких секундах знищуються ББМ?
Можна уточнити?
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14.05.2023 10:19
+7
Да, ладно Вам, Х#Й с этими БМП - все равно далеко не уедут, а смотреть как утюжат кацапскую ПАДАЛЬ просто душа радуется.
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14.05.2023 10:53
+5
Приписки щодо ліквідованих хробаків, звісно, є. Але 50% смертності легкопоранених кацапів через поганий догляд чи відсутність турнікетів теж має місце. Неважливо, як вони повиздихають.
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14.05.2023 10:52
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красівоє...сподіваюсь, хробаків добили..
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14.05.2023 10:16 Відповісти
Редактлри дивились це відео?
На яких секундах знищуються ББМ?
Можна уточнити?
показати весь коментар
14.05.2023 10:19 Відповісти
Приписки щодо ліквідованих хробаків, звісно, є. Але 50% смертності легкопоранених кацапів через поганий догляд чи відсутність турнікетів теж має місце. Неважливо, як вони повиздихають.
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14.05.2023 10:52 Відповісти
Да, ладно Вам, Х#Й с этими БМП - все равно далеко не уедут, а смотреть как утюжат кацапскую ПАДАЛЬ просто душа радуется.
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14.05.2023 10:53 Відповісти
А можно изобрести летающую бомбу? ФАБ, к которой будет преклепён двигатель и он будет сам взлезать с земли. Управляется дистанционно.
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14.05.2023 12:29 Відповісти
Гибрид самолёта и бпла-камикадзе.
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14.05.2023 12:30 Відповісти
Недолугий відеоряд.
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14.05.2023 12:38 Відповісти
ну майже як у Спілберга, нах всі ті кадри с фільму, у монтажера манія велечи
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14.05.2023 12:46 Відповісти
Якась Ху-ня, переапрошую за мою французську. МТЛБ звалили. Нащо так недолуго брехати?
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14.05.2023 13:47 Відповісти
Вместо обычного делового видео мы смотрим какой-то блокбастер с вставками из художественного фильма и бравурной музыкой.
Это что, работа "квартала 95"?
Мало того, заголовок не отражает содержание.
Кто вас учил манипуляциям?
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14.05.2023 16:56 Відповісти
Спасибо всем воинам ВСУ, от хлопцев в окопах до киномонтажера в Киеве, но найух нужны эти мультики да еще под победными заголовками? Ясно же видно, что вся кацапотехника ушла и, самое главное, остались в живых практически все свинопсы в траншее (((
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14.05.2023 17:55 Відповісти
 
 