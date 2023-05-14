Артилеристи знищили три ворожі ББМ з особовим складом на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Наші бійці виявили на Бахмутському напрямку три російські ББМ: 1 БМП та 2 МТ-ЛБ з особовим складом противника близько 30 загарбників. У складі зведеної тактичної групи "Адам", спільно з артилерією ворога успішно ліквідували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+14 Валерий Коломиец #502756
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+7 Sergej008
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+5 drowsy_cat
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На яких секундах знищуються ББМ?
Можна уточнити?
Это что, работа "квартала 95"?
Мало того, заголовок не отражает содержание.
Кто вас учил манипуляциям?