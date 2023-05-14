Перше інтерв’ю із окупантом Анітіним, який здався у полон безпілотнику 92-ї ОМБр. ВIДЕО

9 травня під Бахмутом телепілоти дронів команди "CODE 9.2" 3 батальйону 92 бригади ЗСУ допомогли зберегти життя російському військовослужбовцю єфрейтору Руслану Анітіну, якого без будь-якої підготовки разом зі ще двома солдатами інструктор терористичної організації "ЧВК Вагнер" вивів на передову позицію ЗСУ та пригрозив розстрілом за спробу залишити позиції, відступивши.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал "Гулагу-нет", який публікує повне інтерв'ю із Анітіним.

Як зазначається, двоє інших військовослужбовців, яких Путін мобілізував у вересні 2022 року разом із Русланом, загинули.

Дрони вистежили Дмитра Іванова (21 рік) та Віктора (27 років), які намагалися збити дрони і були атаковані гранатами, зазнали поранення і, розуміючи, що ніякої евакуації від своїх немає і не буде, наклали на себе руки (один застрелився, інший підірвав себе Ф-1). Із трьох, виведених на позиції "ЧВК Вагнер", вижив лише один - Руслан Анітін. Але коли дрон приготувався атакувати і його, єфрейтор знаками показав, що просить зберегти йому життя і дати шанс повернутися додому, де на нього чекає 4-річна донька.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що окупант здався у полон безпілотнику 92-ї ОМБр.

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Також Цензор.НЕТ публікував відео, як поранений окупант пустив собі кулю в голову.