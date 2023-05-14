УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4359 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 172 43

Перше інтерв’ю із окупантом Анітіним, який здався у полон безпілотнику 92-ї ОМБр. ВIДЕО

9 травня під Бахмутом телепілоти дронів команди "CODE 9.2" 3 батальйону 92 бригади ЗСУ допомогли зберегти життя російському військовослужбовцю єфрейтору Руслану Анітіну, якого без будь-якої підготовки разом зі ще двома солдатами інструктор терористичної організації "ЧВК Вагнер" вивів на передову позицію ЗСУ та пригрозив розстрілом за спробу залишити позиції, відступивши.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал "Гулагу-нет", який публікує повне інтерв'ю із Анітіним.

Як зазначається, двоє інших військовослужбовців, яких Путін мобілізував у вересні 2022 року разом із Русланом, загинули.

Дрони вистежили Дмитра Іванова (21 рік) та Віктора (27 років), які намагалися збити дрони і були атаковані гранатами, зазнали поранення і, розуміючи, що ніякої евакуації від своїх немає і не буде, наклали на себе руки (один застрелився, інший підірвав себе Ф-1). Із трьох, виведених на позиції "ЧВК Вагнер", вижив лише один - Руслан Анітін. Але коли дрон приготувався атакувати і його, єфрейтор знаками показав, що просить зберегти йому життя і дати шанс повернутися додому, де на нього чекає 4-річна донька.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що окупант здався у полон безпілотнику 92-ї ОМБр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас "вагнера" завели и бросили", - російський окупант здається в полон українцям під Бахмутом. ВIДЕО

Також Цензор.НЕТ публікував відео, як поранений окупант пустив собі кулю в голову.

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Неможна забувати, що ПОЛОНЕНІ - ЦЕ ТІ, ЩО ПРИЙШЛИ НАС ВБИТИ, але потерпіли невдачу. Це вбивці, перш за все. Цей полонений - це вбивця.
показати весь коментар
14.05.2023 11:44
+19
дві години дивитися на цього кацапсячого вилупка? як на мене, це відео можна було значно скоротити до 2 хвилин та одного ВОГу. воно би від цього тільки виграло.
показати весь коментар
14.05.2023 11:26
+13
показати весь коментар
14.05.2023 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врятував життя касапу..??? беспілотник заглючило.. треба його перезагрузити, або хоча б перебрати і інфіковані деталі святою водою обдати. .
показати весь коментар
14.05.2023 11:07 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2023 11:16 Відповісти
Його обміняють, а росіяни його стратять. В кращому випадку відправлять знову на передову
показати весь коментар
14.05.2023 11:18 Відповісти
У гіршому випадку. Бо, якщо воно попаде за парєбрік, ця тварина знову піде вбивати українців.
показати весь коментар
14.05.2023 11:31 Відповісти
Він вже не жилець - хіба не попаде на обмін і після відсидки десь в Норвегію здрисне .
показати весь коментар
14.05.2023 11:24 Відповісти
А от чому ви думаєте, що він не жилець. А от навпаки, піде знову на фронт і ще з більшою ненавистю буде вбивати українці. Відкиньте цю українську пропаганду, що там погано відносяться до тих, що повертаються з полону.
показати весь коментар
15.05.2023 03:49 Відповісти
Що тут робить гандон осєчкін?
показати весь коментар
14.05.2023 11:25 Відповісти
дві години дивитися на цього кацапсячого вилупка? як на мене, це відео можна було значно скоротити до 2 хвилин та одного ВОГу. воно би від цього тільки виграло.
показати весь коментар
14.05.2023 11:26 Відповісти
аналогічно. тільки подивився на час, шо це відео займає й - чусс! па-па! )))
показати весь коментар
14.05.2023 11:35 Відповісти
Неможна забувати, що ПОЛОНЕНІ - ЦЕ ТІ, ЩО ПРИЙШЛИ НАС ВБИТИ, але потерпіли невдачу. Це вбивці, перш за все. Цей полонений - це вбивця.
показати весь коментар
14.05.2023 11:44 Відповісти
добре
показати весь коментар
14.05.2023 11:51 Відповісти
Чому московити між здачею у полон та самогубством обирають часто друге... Тому що дуже хтось "вумний" виконує забаганки окупантів на обмін... Пам"ятаєте окувалдованого? Московити знають, що вони здадуться їх повернуть і стратять. Хтось буде волати, що пох, що з ними буде головне *наші мальчікі*. І так діють недороблені інфантили, що не думають на кілька кроків наперед. Що нам вигідніше: массові здачі у полон, чи спротив ворога до останнього? І скільки наших поляже тоді? Кацапам потрібно надати надію на вихід із цього кута = тоді перемога настане швидше... А так я не здивуюсь, що цього чорта знову поміняють і його показово стратать...
показати весь коментар
14.05.2023 11:51 Відповісти
"Що нам вигідніше: массові здачі у полон, чи спротив ворога до останнього? І скільки наших поляже тоді? Кацапам потрібно надати надію на вихід із цього кута = тоді перемога настане швидше."
100%.
показати весь коментар
14.05.2023 11:58 Відповісти
Полковник Роман Червінський , так і казав ,що коли видали рашистам , полоненого «вагнерівця » вбитого кувалдою , то і була диверсія , щоб наступні не здавалися
показати весь коментар
14.05.2023 13:22 Відповісти
він не виглядає надійним і чесним

жодної подяки українцям за те, що вони врятували йому життя

він типовий російський вбивця-зомбі 👺
показати весь коментар
14.05.2023 11:54 Відповісти
Російському військовослужбовці?!?!! Шта? 😾

Він лядський окупант! Представник армії загарбників, мань'яків, гвалтівників і вбивць!
показати весь коментар
14.05.2023 11:59 Відповісти
Українці не повинні намагатися врятувати таку хрень, він не виявляє ні вдячності, ні жалю

має бути страчений, тому що він невиправний 😡
показати весь коментар
14.05.2023 12:03 Відповісти
Вже мільйон разів було сказано, нам потрібно міняти наших хлопців. От і всьо.
показати весь коментар
14.05.2023 12:08 Відповісти
"Пан Дрон, не стріляйте! Я зроблю всє, що Ви хочете! Все!"
показати весь коментар
14.05.2023 12:15 Відповісти
На Западе это видео очень популярно, и нам это большой плюс в пиаре, а это полезно для общественного мнения, поставок боеприпасов и т.д. Мы воины света, или кто?
показати весь коментар
14.05.2023 12:33 Відповісти
Замочили б кацапа і нічого не сталося б. Скільки цей ушльопок поклав українців з вересня 2022. Чому цього не спитали? -"Він не стріляв". Вони ніхто не стріляли. То українці самі стріляються. Якось так виходить. А на поставки *********** це НІЯК НЕ ВПЛИНЕ. Поставка *********** залежить від хитрожопості української влади.
показати весь коментар
15.05.2023 03:41 Відповісти
" Испытывать чувство дружбы к жертве было правильно. Это подчиняет душу врага. " (c) Френк Херберт, "Ловец душ"
показати весь коментар
14.05.2023 12:39 Відповісти
Ви вважаєте Френка Херберта істиною в останній інстанціії?
показати весь коментар
14.05.2023 12:48 Відповісти
v ciy knyzhci e Syla
показати весь коментар
14.05.2023 13:11 Відповісти
це бидло грошей ***** захотіло пішло воювати ... нежданчик підкрався здохнути за ідею бункерного не захотів ... підар бреше
показати весь коментар
14.05.2023 13:07 Відповісти
Яке воно тупе...
показати весь коментар
14.05.2023 13:28 Відповісти
Так у этих Гулагу.нет на главной странице карта росии с Крымом. Говноеды...
показати весь коментар
14.05.2023 16:22 Відповісти
Хлопчики та дівчата в першу чергу подивіться на його екепірування. Це падло бреше як олень про ягель. Звідкі у мобіка шолом спецури ну и.т.д. Олень санта клауса подарував.
показати весь коментар
14.05.2023 19:31 Відповісти
ця су...ка вагнеровец 100 процентов той шо яко би відійшов.
показати весь коментар
14.05.2023 19:35 Відповісти
Типовий хомо кацапікус, хто не вірить подивіться його тікток
показати весь коментар
14.05.2023 21:05 Відповісти
Він вибрав життя, а не здохнути за ефемерні бажання фюрера, тобто навіть в стаді є більш-менш розумні особи, трапляється і таке
показати весь коментар
14.05.2023 21:59 Відповісти
Окупант здається в полон дрону. Складно усвідомити, але це дуже потужна історія. Це вразить людей в цивілізованих країнах. Українці демонструють цивілізованість, милосердя, людяність і технологічність. Полонений це +1 в обмінний фонд. Важливіше витягти СВОГО ніж знищити одного вже деморалізованого ворога. Краще хай здаються - так з них пропаганда не зробить "героїв" які вмерли за ***** Навпаки це руйнує міф пропаганди про "узкіїє нє здаюца" Так їх армія буде швидше розкладатися.
показати весь коментар
14.05.2023 22:45 Відповісти
Замочили б кацапа і нічого не сталося б. Скільки цей ушльопок поклав українців з вересня 2022. Чому цього не спитали? -"Він не стріляв". Вони ніхто не стріляли. То українці самі стріляються. Якось так виходить. А на поставки *********** це НІЯК НЕ ВПЛИНЕ. Поставка *********** залежить від хитрожопості української влади.
показати весь коментар
15.05.2023 03:43 Відповісти
Судячи з коментарів більшості з них хочеться щоби окупанти не здавалися в полон, а жорстко протистояли ЗСУ.
показати весь коментар
14.05.2023 23:13 Відповісти
Більшості з них хочеться, аби 140 мільйонів здохли, і бажано в невимовних муках.

І точно навряд чи хочеться, аби це мразійське падло жерло і срало на 14000 гривень на місяць, в той час, як поранений український солдат живе на 700, а український пенсіонер - на 2400.
показати весь коментар
15.05.2023 09:52 Відповісти
Кто у кого интервью брал ???
У этого в тельняшке рот не закрывался 😕…, он за всех говорил .
Его монолог утомил 🤪
А кацап хитрожопый , ответы однозначные, осторожные, обобщенные ... Знает, что на паРаше за каждое сказанное им «плохое» слово он будет потом отвечать головой .
Если его обменяют , то он все равно не жилец , посадят как предателя лет на двадцать или пожизненное дадут .
показати весь коментар
15.05.2023 00:30 Відповісти
А от чому ви думаєте, що він не жилець. А от навпаки, піде знову на фронт і ще з більшою ненавистю буде вбивати українці. Відкиньте цю українську пропаганду, що там погано відносяться до тих, що повертаються з полону.
показати весь коментар
15.05.2023 06:54 Відповісти
Аж сльози на очах "...де на нього чекає 4-річна донька...". І що? Мені розчулитись? Побачити в ньому "харошева рускава"? На який ці соплежуйні тексти? Вижив завдяки тому, що наші виявили людяність і мали час з цим лайном гратися. Обміняти на нашого, а далі нехай йому кувалдою тупу макітру розплющать або на швабру натягнуть.
показати весь коментар
15.05.2023 09:42 Відповісти
Теж не розумію, а чого раптом ми маємо співчувати мразі, що припхалася на нашу землю убивати, грабувати і гвалтувати? Рекомендую всім ніжним соплежувачам, які облилися сльозами від жалю про нещасного батька, якого вдома чекає донька, подивитися ще раз інтерв'ю жінки з Бучі, дитину якої гвалтували такі нещасні батьки свічкою. Зразу відпустить.
показати весь коментар
15.05.2023 09:54 Відповісти
Чесно, заїб...ли цю фігню втюхувати. І це стосується не тільки цензора. Помітив тенденцію, де нас починають привчати до думки типу "Вайна закончится, нужна будєт как то дальше жить. Нє всє рускіє плахіє і вабщє ета всьо путін вінават, абманул рускій нарот. Ані веть тоже люді". Йдуть всі ті н....уй з такою філософією.
показати весь коментар
15.05.2023 10:28 Відповісти
100%.
Орки провалили з тріском тест на приналежність до людства. Людиноподібні істоти, не більше.
показати весь коментар
15.05.2023 10:56 Відповісти
 
 