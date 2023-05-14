"Не такой жизни хотел", - окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну. ВIДЕО
Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу російський загарбник розповів, як проти власної волі потрапив на війну.
Про це повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Громадянина Росії, який був у в'язниці, мобілізували та залучили до збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку. Проте військова служба загарбнику не подобається. Окупант скаржиться, що контракт підписали замість нього, тож демобілізуватися йому ніяк не вдається. На фронті окупант перебуває уже вісім місяців.
"Российский #баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня", – каже росіянин.
Топ коментарі
+23 Onufri Zagloba
показати весь коментар14.05.2023 13:06
+13 Vadim Zertin
показати весь коментар14.05.2023 13:15
+11 Silent Crag
показати весь коментар14.05.2023 13:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С макарошками? Нет, с пюрешкой!
Ты поторопись! У нас сейчас котлетки
С пюрешкой! С пюрешкой!
зєк, *****