"Не такой жизни хотел", - окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну. ВIДЕО

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу російський загарбник розповів, як проти власної волі потрапив на війну.

Про це повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянина Росії, який був у в'язниці, мобілізували та залучили до збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку. Проте військова служба загарбнику не подобається. Окупант скаржиться, що контракт підписали замість нього, тож демобілізуватися йому ніяк не вдається. На фронті окупант перебуває уже вісім місяців.

"Российский #баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня", – каже росіянин.

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