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"Не такой жизни хотел", - окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну. ВIДЕО

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу російський загарбник розповів, як проти власної волі потрапив на війну.

Про це повідомляє ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянина Росії, який був у в'язниці, мобілізували та залучили до збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку. Проте військова служба загарбнику не подобається. Окупант скаржиться, що контракт підписали замість нього, тож демобілізуватися йому ніяк не вдається. На фронті окупант перебуває уже вісім місяців.

"Российский #баный контракт, подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня", – каже росіянин.

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Автор: 

розвідка (3862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+23
Вони утилізують своє сміття, а ми, милістю 73%, втрачаємо найкращих людей.
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14.05.2023 13:06
+13
8 місяців воно "піво пьйот" дєвок йому тварюці не хваьає, з тебе калирівці дЄвку зроблять ****. Якщо не здохне десь в канаві ( надіюсь здохне біосміття)
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14.05.2023 13:15
+11
Вісім місяців? Ще не здох? Не порядок.
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14.05.2023 13:13
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Вони утилізують своє сміття, а ми, милістю 73%, втрачаємо найкращих людей.
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14.05.2023 13:06 Відповісти
точніше не 73%, а 13,5 мільйонів.
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14.05.2023 13:58 Відповісти
И милостью тех кто в начале АТО оружие у своих солдат забирал что бы не сопротивлялись вторжению.
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14.05.2023 14:01 Відповісти
Яким боком 73 проценти до війни, війна була б і при Петі, і при Васі, і чим скиґлити на дівані, краще піди до военкомату, незалежність на блюдечку ніхто додому не принесе.
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14.05.2023 14:05 Відповісти
Не намагайтеся переконати тролів яким потрібен розбрат усередині країни і тим більше тих хто за гроші гадить, у них і Сирський з Олещуком і Наєвим і так далі вороги, хоча у цих генералів прекрасні стосунки з головкомом Валерієм Залужним
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14.05.2023 18:03 Відповісти
Вісім місяців? Ще не здох? Не порядок.
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14.05.2023 13:13 Відповісти
8 місяців воно "піво пьйот" дєвок йому тварюці не хваьає, з тебе калирівці дЄвку зроблять ****. Якщо не здохне десь в канаві ( надіюсь здохне біосміття)
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14.05.2023 13:15 Відповісти
а в турьме січас ужин... макарони....
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14.05.2023 13:20 Відповісти
Поторопись! У нас сейчас котлетки
С макарошками? Нет, с пюрешкой!
Ты поторопись! У нас сейчас котлетки
С пюрешкой! С пюрешкой!
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14.05.2023 13:25 Відповісти
спагети
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14.05.2023 13:43 Відповісти
Ніфіга собі яке живуче-вісім місяців..
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14.05.2023 13:33 Відповісти
повар
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14.05.2023 13:40 Відповісти
Як потрапляють в полон так всі стають такими правильними.
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14.05.2023 13:52 Відповісти
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
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14.05.2023 13:57 Відповісти
вони самі попадали, бо в зведення ГШ не попали.
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14.05.2023 14:01 Відповісти
Military Secret
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14.05.2023 14:02 Відповісти
це ГШ туди переїхав?
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14.05.2023 14:08 Відповісти
Насправді він саме такого і хотів, просто думав, що війна - це бабло, грабунок і особливо безкарні вбивства гарантуються контрактом лише йому і ніяк не проти нього. Тому початку підписує контракт, а потім, коли окрім умовних "прав" доходить до "обов'язків", то волає на все горло, що на таке не підписувався. Кацапи - брехливі халявщики, злодії і вбивці, які одягають личину православних мучеників, коли приходить час розплати.
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14.05.2023 14:07 Відповісти
с девочкой он хотел, я теперь с кадыровцами будет трах
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14.05.2023 14:08 Відповісти
Громадянина Росії, який був у в'язниці..
зєк, *****
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14.05.2023 17:32 Відповісти
 
 