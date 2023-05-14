Бійці спецпідрозділу "Вихор" разом з воїнами 110 ОМБр успішно ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу "Вихор" у співпраці з воїнами 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно ліквідували ворога із зайнятих ними позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.

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