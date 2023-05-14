УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8008 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 688 11

Бійці спецпідрозділу "Вихор" разом з воїнами 110 ОМБр успішно ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу "Вихор" у співпраці з воїнами 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно ліквідували ворога із зайнятих ними позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія знищила ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3911) 110 окрема механізована бригада (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Бігли без зброї.
показати весь коментар
14.05.2023 16:09
+7
координати, чисельність, озброєння потрібні?
відправив на мейл.ру
показати весь коментар
14.05.2023 15:51
+4
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
14.05.2023 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уйшли, падлюки...майже ліквідували..
показати весь коментар
14.05.2023 15:26 Відповісти
координати, чисельність, озброєння потрібні?
відправив на мейл.ру
показати весь коментар
14.05.2023 15:51 Відповісти
який кмітливий. ще б з інтерфейсом цензора розібрався
показати весь коментар
14.05.2023 16:04 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
14.05.2023 15:59 Відповісти
Бігли без зброї.
показати весь коментар
14.05.2023 16:09 Відповісти
***...ну то кіздєц...курорт собі влаштували.
показати весь коментар
14.05.2023 16:44 Відповісти
Ну якщо їм дозволяють так влаштовуватися, одне питання, де знищені, захопленні позиції....
показати весь коментар
14.05.2023 17:30 Відповісти
К сожалению эти кацапы уже тертые попались - как только поняли что их крысячья нора попала в вилку, сбежали не дожидаясь третьего выстрела (((
показати весь коментар
14.05.2023 17:32 Відповісти
По цьому відео не бачу нічого успішного
показати весь коментар
14.05.2023 18:34 Відповісти
 
 