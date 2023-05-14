Суддя здала "азовців". 100 тисяч для судді Майдану. Як Зеленський впливає на суди? / Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Що спільного в судді Богомолової, яка здала "азовців", судді Аблова, який збирався повертати Януковича на початку війни, та Віктора Медведчука? Всі вони чекали тут Росію й роками працювали над тим, щоб перетворити Україну на Росію через корупцію. Саме корупція не дала нам вчасно піти в НАТО і ЄС, як це мирно зробили наші західні сусіди.
Тож сьогодні на Цензор.НЕТ стартує проєкт "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР". І тут Марина Данилюк-Ярмолаєва й Наталя Соколенко смажитимуть запроданців та корупціонерів. І перший випуск присвячений якраз корупмованим суддям.
Дивіться найгарячіші інтерв'ю та аналітику "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" на "ЦЕНЗОР.НЕТ" та підписуйтеся
Топ коментарі
+35 saper
показати весь коментар14.05.2023 19:16
+35 Сергей Агапов #428892
показати весь коментар14.05.2023 19:21
+30 Саня Мантула #401270
показати весь коментар14.05.2023 19:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
і витрати його не перевищують зарплатні
А відпочинок закордоном йому сплачує дуже талановитий син, який працює сантезніком в ЖЕК
А стосовно непоганої зарплатні - українські судді володіють майном, яке на їх зарплатні не придбати, та й мають в десятки, сотні разів більше, ніж німецькі судді.
У вас є конкретний факт того, що Євген Сидоров живе не на зарплату, чи у вашої маніпулюції інше призначення?
Втягнути в вазеленське корупційне лайно і порядну людину?
А в суддівській системі і всі роки незалежності України нічого не змінювалось, у сідді люди йшли збагачуватись, отримуючи недоторканність та майже безкарність
Такі норми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text прописані у Житловому кодексі України."
В мене була двохкімнатна квартира житловою площею 28 кв.м.
В нашому місті більшість людей не мали й такої, хтось в черзі на житло стояв не один десяток років, хтось міг не дочекатись. А в середньому може й було 9 метрів , якщо рахувати прокурорів, сіддів та депутатів.
Але зараз якщо українські судді та прокурори отримують зарплатню більшу, ніж німецькі, не кажучи за оселі, то може це й пересічних громадян стосується. Тоді я дуже радий за Вас.
Щиро, без заздрощів.
Навіть "цезарь дядя Витя" , коли жив у Краматорську не мав квартиру більше ніж 80 кв м
-------
У 2019 році відбулася легалізація ригівського олігархичного реваншу. Риги, зрадники та ворожі агенти на вищих щаблях виконавчої влади, законодавчої, суддівської, та у структурах спецслужб.
На термін - 4 роки. Як нормально працював, то люди виберуть на наступний термін. Як ні - нахер з пляжу.
Скажу для порівняння -
НАЙЗАМОЖНІЩІ КРАЇНІ СВІТУ ЦЕ ПРОТЕСТАНСТСЬКІ КРАЇНИ ТИПУ США, АНГЛІЇ, ШВЕЦІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ, АВТРАЛІЇ,НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ, ПАР
СЕРЕДНІ І БІДНІ КРАЇНИ СВІТУ ЦЕ КАТОЛИЦЬКІ КРАЇНИ ТИПУ ПОРТУГАЛІЇ, ІТАЛІЇ, ІСПАНІЇЇ,ФІЛІПІНІВ, МЕКСИКИ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ
БІДНІ І ЗЛИДЕННЯ КРАЇНИ СВІТУ ЦЕ ПРАВОСЛАВНІ КРАЇНИ - РУМУНІЯ, БОЛГАРІЯ, УКРАЇНА,
СЕРБІЯ ТА ІНЩІ
Скажу так - духовна мораль нації виробляє добробут країни, там де знають Біблію і закон Бога,
там і люди ставляться краще один до одного, менше крадуть, менше вбивають, менше використовують насилля,а там де кажуть "Я вєрю глубоко в сєрдцє" "Авось пронєсйот" "Традіциї наше всьо", там як правило корупція, кумівство, руїна, держзрада і як підсумок Маріупіль.
Кумівство тільки в Православї дає такі негативні результати, цепоняття церковне. не з Біблії.
А самі навіть Біблії не знають
Існує підозра, що згадка тут Біблії може заохотити декого порівняти її з "маральним кодексом страітєля камунізма". Ну, тут і почнеться... Дякую за порозуміння.
Хто знає що таке моральний Абсолют, також
Строітєлі комунізма окрім вбивст нічим іншим не займалися, бо там де немає
моралі, там немає і моральних гальм, говорити тут нема про що
Амінь.
Та і твоє імя написано на кацапський манер теж оптимизму не викликає як і ті хто тебе читає
Ти чиїх будеш цікаво
Попи - діти Сатани.
До речі, Син Бога Ісус Христос сказав такі слова тодішнім "попам" - равинам, які Слово Бога повертали на свою користь.
З того часу нічого не змінилось.
Але це не знецінює саму Біблію, як дану нам Богом. І якщо б всі люди користувались тим, ЩО НАСПРАВДІ в ній написано, то навіть війн не було б
"Увидев, что к месту крещения идёт много фарисеев и саддукеев, Иоанн сказал им: «Потомство гадюк, кто сказал вам, что вы можете избежать наказания? (Мф 3:7)
А в іншому правда - у ті часи релігіозна влада Ізраіля стала дуже корумпованою і прислуговувалась земній владі - царю Іроду який був не з рода євреїв, а був євусєїм.
Я б відповів дрону на його похвалу багатих протестантських країн, що саме ці країни виростили нацизм, марксизм-сталінізм, рашизм. Та й китайський комунізм не без їх допомоги став одним із світових лідерів.
певно щось не так у консерваторії...
Детальний аналіз цього феномену - Макс Вебер "Протестанська етіка"...
Карл Маркс із дружиної взагалі-то були якимись сектантами. Енгельс - атеїст.
Але той факт, що доктрини християнства і комунізма дуже близькі концептуально - це 100%.
По друге - Християнство і комунізм це протилежні поняття як земля і небо, бо БЕЗ НАСИЛЛЯ не може бути КОМУНІЗМА, Христянство вчить іншому, ні не пацифізму, а не гаяти час на насилля.