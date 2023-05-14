Суддя здала "азовців". 100 тисяч для судді Майдану. Як Зеленський впливає на суди? / Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Що спільного в судді Богомолової, яка здала "азовців", судді Аблова, який збирався повертати Януковича на початку війни, та Віктора Медведчука? Всі вони чекали тут Росію й роками працювали над тим, щоб перетворити Україну на Росію через корупцію. Саме корупція не дала нам вчасно піти в НАТО і ЄС, як це мирно зробили наші західні сусіди.

Тож сьогодні на Цензор.НЕТ стартує проєкт "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР". І тут Марина Данилюк-Ярмолаєва й Наталя Соколенко смажитимуть запроданців та корупціонерів. І перший випуск присвячений якраз корупмованим суддям.

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