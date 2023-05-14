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Суддя здала "азовців". 100 тисяч для судді Майдану. Як Зеленський впливає на суди? / Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Що спільного в судді Богомолової, яка здала "азовців", судді Аблова, який збирався повертати Януковича на початку війни, та Віктора Медведчука? Всі вони чекали тут Росію й роками працювали над тим, щоб перетворити Україну на Росію через корупцію. Саме корупція не дала нам вчасно піти в НАТО і ЄС, як це мирно зробили наші західні сусіди.

 Тож сьогодні на Цензор.НЕТ стартує проєкт "НАТО В ХАТУ – АНТИКОР". І тут Марина Данилюк-Ярмолаєва й Наталя Соколенко смажитимуть запроданців та корупціонерів. І перший випуск присвячений якраз корупмованим суддям.

Дивіться найгарячіші інтерв'ю та аналітику "БЕЗ ЦЕНЗУРИ" на "ЦЕНЗОР.НЕТ" та підписуйтеся 

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+35
некорумпованних суддів в нашій країні НЕМАЄ
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14.05.2023 19:16
+35
"Всі вони чекали тут Росію й роками працювали над тим, щоб перетворити Україну на Росію через корупцію."
-------
У 2019 році відбулася легалізація ригівського олігархичного реваншу. Риги, зрадники та ворожі агенти на вищих щаблях виконавчої влади, законодавчої, суддівської, та у структурах спецслужб.
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14.05.2023 19:21
+30
Пожиттєво з конфіскацією майна, нехай гниють у в'язниці мерзотники.
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14.05.2023 19:07
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Пожиттєво з конфіскацією майна, нехай гниють у в'язниці мерзотники.
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14.05.2023 19:07 Відповісти
самі собі вироки будуть виносити?
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14.05.2023 19:21 Відповісти
Знищити усіх під корінь. Інакше ніяк.
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14.05.2023 19:29 Відповісти
некорумпованних суддів в нашій країні НЕМАЄ
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14.05.2023 19:16 Відповісти
Є, але зЕбільна влада з ними активно бореться.
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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14.05.2023 19:30 Відповісти
і в нього немає бабусі міліонерки-підприємиці, яка йому подарувала Ауді-Ку7, і живе у квартирі площею 30 кв.м ?
і витрати його не перевищують зарплатні
А відпочинок закордоном йому сплачує дуже талановитий син, який працює сантезніком в ЖЕК
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14.05.2023 21:38 Відповісти
А чому українець обов'язково повинен жити у квартирі площею 30 кв.м? Що за совкоо-селюковська ніщенська уява? У суддів вельми непогана зарплата, щоб дозволити собі і 100 кв.м. Інше можн відслідкувати.
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14.05.2023 23:33 Відповісти
Більшість українців мабуть саме таке житло мають (якщо не зруйноване). І поки українці - працівники підприємств, сільгосподарств не будуть мати більше - аморально депутатам, суддям, прокурорам отримувати зарплатню в десятки разів більше за них.
А стосовно непоганої зарплатні - українські судді володіють майном, яке на їх зарплатні не придбати, та й мають в десятки, сотні разів більше, ніж німецькі судді.
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14.05.2023 23:50 Відповісти
У більшості українців г+г знищив інстинкт самозбереження. Їм не вистачило розуму, під час війни, не голосувати паПріколу "заКогоУгодно", як ***** звеліло. І що? До чого ваші узагальнення?
У вас є конкретний факт того, що Євген Сидоров живе не на зарплату, чи у вашої маніпулюції інше призначення?
Втягнути в вазеленське корупційне лайно і порядну людину?
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15.05.2023 09:39 Відповісти
Порядна людина довго не затримається у системі влади. Навіть геніальна. Почеплять на гачок через родичів чи підставлять.
А в суддівській системі і всі роки незалежності України нічого не змінювалось, у сідді люди йшли збагачуватись, отримуючи недоторканність та майже безкарність
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15.05.2023 11:32 Відповісти
Очередной совок, прикрываться некоей більшістю. Если так живет більшість - приведите данные статистики. Что 20+ миллионов украинцев живут в однокомнатных квартирах, а может, вообще в шалашах и картонных коробках.
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15.05.2023 13:58 Відповісти
Скопіював для Вас: "Для комфортного та безпроблемного життя https://economics.segodnya.ua/ua/economics/realty/zhizn-na-12-metrov-kvadratnyh-kak-vyglyadyat-samye-malenkie-kvartiry-v-ukraine-1596830.html одному українцеві потрібно не менше 13,56 кв. м загальної площі, з яких житлова - 9 кв. м.

Такі норми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text прописані у Житловому кодексі України."

В мене була двохкімнатна квартира житловою площею 28 кв.м.
В нашому місті більшість людей не мали й такої, хтось в черзі на житло стояв не один десяток років, хтось міг не дочекатись. А в середньому може й було 9 метрів , якщо рахувати прокурорів, сіддів та депутатів.

Але зараз якщо українські судді та прокурори отримують зарплатню більшу, ніж німецькі, не кажучи за оселі, то може це й пересічних громадян стосується. Тоді я дуже радий за Вас.
Щиро, без заздрощів.
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15.05.2023 18:02 Відповісти
О, уже движемся в правильном направлении. Только я просил не это, а статистику о проживании 20+ млн украинцев в однокомнатных квартирах. Вы же предлагает соц стандарт для честной жизни - квартира в 30 квадратов. У кого 80, те, очевидно, злостные коррупционеры, ибо а как же.
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15.05.2023 21:11 Відповісти
Та ні, в кого в Україні квартира 80 кв.м - то геніальні підприємці, яких немає більше в світі. Тому й Україна попереду планети всієї. Тільки якої - Марсу?
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16.05.2023 00:26 Відповісти
Что за бред? 80 кв.м в областных центрах стоили до войны 35-80 тыс. долларов на вторичном рынке. Если вам в Германии не удается заработать на квартиру, то не имеет смысла переносить личный опыт на украинцев. А судьи ВС Украины получают ОФИЦИАЛЬНУЮ зарплату от 7 до 20 тысяч долларов в месяц. Не вижу проблем купить квартиру за пару лет работы.
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18.05.2023 16:26 Відповісти
Місто Краматорськ - замість Донецька- можна сказати, обласний центр. Якщо в ньому є квартири більше 80 кв. м , то їх не більше 1 відстока. Більшість! квартир не перевищує 30- 40 кв. м
Навіть "цезарь дядя Витя" , коли жив у Краматорську не мав квартиру більше ніж 80 кв м
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20.05.2023 21:41 Відповісти
А, вот оно чьо. А в селе ******** всего три двора. Нет, оказывается, в украинских городах домов с четырехкомнатными квартирами. И новостроек нет. 1% от силы. За пределами статпогрешности. Все в Краматорске были обязаны жить в двушках на 45 и однушках на 30 квадратов. А простейший поиск в один клик выдает 8 квартир в Краматорске площадью 80+ кв.м предлагаемых к продаже просто сейчас, а ведь есть еще частные дома. И это под обстрелами. И это только на одном сайте. Но судья то был из Николаева родом. Смотрим там. Больше 200 объявлений по квартирам 80+. Какой ужас, их строили специально для коррупционеров.
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21.05.2023 14:07 Відповісти
"Всі вони чекали тут Росію й роками працювали над тим, щоб перетворити Україну на Росію через корупцію."
-------
У 2019 році відбулася легалізація ригівського олігархичного реваншу. Риги, зрадники та ворожі агенти на вищих щаблях виконавчої влади, законодавчої, суддівської, та у структурах спецслужб.
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14.05.2023 19:21 Відповісти
Система прогнила зверху до самого низу. Мабуть, лише військова диктатура може нас врятувати. Інакше буде розділ України.
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14.05.2023 19:27 Відповісти
Чи ментівська діктатура, чи військова диктатура, все одно диктатура, тут цілій нації треба порузумнішати і зробити висновки з цієї війни 2022 року, бо може повторитись у гіршому маштабі вже дітям і онукам.
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14.05.2023 19:38 Відповісти
Є дуже простий механізм - перейти на систему виборності судей, як в США. Первинна ланка обирається на рівні ОТГ, судді первинної ланки обирають суди більш високих інстанцій та Верховний Суд.
На термін - 4 роки. Як нормально працював, то люди виберуть на наступний термін. Як ні - нахер з пляжу.
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14.05.2023 19:50 Відповісти
Як нормально працював, то люди виберуть на наступний термін. Як ні - нахер з пляжу. самому не смішно???
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15.05.2023 01:07 Відповісти
Що я скажу - корупція, корупція, корупція цезвучить вже давно і обридло і ніхто не знає відкіля вона береться і від чого вона залежить, щоб придушити ії раз і назавжди.
Скажу для порівняння -
НАЙЗАМОЖНІЩІ КРАЇНІ СВІТУ ЦЕ ПРОТЕСТАНСТСЬКІ КРАЇНИ ТИПУ США, АНГЛІЇ, ШВЕЦІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ, АВТРАЛІЇ,НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ, ПАР

СЕРЕДНІ І БІДНІ КРАЇНИ СВІТУ ЦЕ КАТОЛИЦЬКІ КРАЇНИ ТИПУ ПОРТУГАЛІЇ, ІТАЛІЇ, ІСПАНІЇЇ,ФІЛІПІНІВ, МЕКСИКИ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ АМЕРИКИ

БІДНІ І ЗЛИДЕННЯ КРАЇНИ СВІТУ ЦЕ ПРАВОСЛАВНІ КРАЇНИ - РУМУНІЯ, БОЛГАРІЯ, УКРАЇНА,
СЕРБІЯ ТА ІНЩІ

Скажу так - духовна мораль нації виробляє добробут країни, там де знають Біблію і закон Бога,
там і люди ставляться краще один до одного, менше крадуть, менше вбивають, менше використовують насилля,а там де кажуть "Я вєрю глубоко в сєрдцє" "Авось пронєсйот" "Традіциї наше всьо", там як правило корупція, кумівство, руїна, держзрада і як підсумок Маріупіль.
Кумівство тільки в Православї дає такі негативні результати, цепоняття церковне. не з Біблії.
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14.05.2023 19:35 Відповісти
"бох прастіт" - культ безвідповідальності в житті, роботі в усьому. Головне іконки пояскравіші, одною рукою брати хабарі іншою наповнювати церковний кеш. І хоч піп знає що то найголовніший бандит чи корупціонер міста, його ім'я прославляють на кожній службі.
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14.05.2023 20:32 Відповісти
Попи є більшими злодіями, бо стверджують, що роблять за вказівками Бога.
А самі навіть Біблії не знають
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14.05.2023 21:42 Відповісти
Давайте чесно: ви кепс-локом тут церкву та бога на правах реклами ************, чи як? Кому потрібен І.Христос/Аллах/Будда тощо, той давно вже є парафіянином якоїсь церкви/синагоги/мечеті/буддійського храму тощо.
Існує підозра, що згадка тут Біблії може заохотити декого порівняти її з "маральним кодексом страітєля камунізма". Ну, тут і почнеться... Дякую за порозуміння.
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14.05.2023 21:03 Відповісти
Той хто знає що таке закон Бога і нащо він треба, той питань таких не задає
Хто знає що таке моральний Абсолют, також
Строітєлі комунізма окрім вбивст нічим іншим не займалися, бо там де немає
моралі, там немає і моральних гальм, говорити тут нема про що
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14.05.2023 21:09 Відповісти
Бог потребує реклами ? 😅
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14.05.2023 21:11 Відповісти
Якшо ви його піарите, то, мабуть, потребує. Особисто мені не потрібен вівчар, бо я не баран. Не вважаю попа у церкві розумнішим за себе, котрий мені буде розповідати, як мені жити та у що/кого вірити на цій грішній землі.
Амінь.
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14.05.2023 21:28 Відповісти
Ага, скажеш теж саме коли (не дай Бог) зявиться якась невиліковна болячка чи четверта стадія раку ) Всі атеїсти одразу віруючими становляться 🤣

Та і твоє імя написано на кацапський манер теж оптимизму не викликає як і ті хто тебе читає
Ти чиїх будеш цікаво
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14.05.2023 21:42 Відповісти
Бог з попами нічого спільного не має.
Попи - діти Сатани.
До речі, Син Бога Ісус Христос сказав такі слова тодішнім "попам" - равинам, які Слово Бога повертали на свою користь.
З того часу нічого не змінилось.
Але це не знецінює саму Біблію, як дану нам Богом. І якщо б всі люди користувались тим, ЩО НАСПРАВДІ в ній написано, то навіть війн не було б
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14.05.2023 21:49 Відповісти
Амінь.
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14.05.2023 21:54 Відповісти
Тільки поправлю - не равинам, а фарисеям, бо равини це ті хто розтлумачував людям закон Бога коли не стало храма Єрусалима, а фарисеї ті хто вчив як служити Богу на свому прикладі ще коли храм був. Справжні священики тоді були садукеї але доки римляне не зруйнували храм в Єрусалимі.
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14.05.2023 21:58 Відповісти
Ви праві, Ісус сказав це фарисеям та садукеям. Бо обидві групи не вчили людей правді. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, потому что вы пересекаете море и сушу, чтобы сделать прозелитом хотя бы одного человека, и, когда вам это удается, делаете его таким, что он заслуживает геенны вдвое больше, чем вы сами» (Мф 23:15)
 "Увидев, что к месту крещения идёт много фарисеев и саддукеев, Иоанн сказал им: «Потомство гадюк, кто сказал вам, что вы можете избежать наказания? (Мф 3:7)
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14.05.2023 23:09 Відповісти
так кацапською і сказав???
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15.05.2023 01:14 Відповісти
Тут з кожного правила є виключення, і з фрисеїв були деякі люди хто правильно навчав, так і з книжниками, бо тільки через книжників євреї знали закон Бога. Христос казав це тій частині з них хто дійсно заради влади викривляв вчення Бога.
А в іншому правда - у ті часи релігіозна влада Ізраіля стала дуже корумпованою і прислуговувалась земній владі - царю Іроду який був не з рода євреїв, а був євусєїм.
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15.05.2023 01:27 Відповісти
особливо Старий Заповіт! та й у новому теж вистачає цікавих речей... як задовбали такі іксперди, які одночасно розуміються на всьому, не знаючи нічого...
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15.05.2023 01:13 Відповісти
Євангеліє наповнене вставками, що спотворюють його справжню сутність. причому наскільки спотворюють, що часто виглядає абсурдним. але якщо уважно шукати зерно істини, то саме вчення виглядає ідеальним. Вся ця дискусія, що затіяна дроном, виглядає просто як саме антиправославним нападом, не більше. Бо протестанти шанують Біблію чи небільше від НОвої Звістки. А ці вчення мало пересікаються. Намагання поєднати їх приводить до таких складних ходів людської думки, що звичайній людині недосяжна в принципі.
Я б відповів дрону на його похвалу багатих протестантських країн, що саме ці країни виростили нацизм, марксизм-сталінізм, рашизм. Та й китайський комунізм не без їх допомоги став одним із світових лідерів.
певно щось не так у консерваторії...
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15.05.2023 10:32 Відповісти
Любая церковь не более чем бизнес-проект на человеческой наивности, глупости и страхах ...
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15.05.2023 20:19 Відповісти
👍👍👍
Детальний аналіз цього феномену - Макс Вебер "Протестанська етіка"...
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14.05.2023 19:46 Відповісти
Ще скажу те що мало хто знає і мало говорит про це - ідеї комунізму і нацизму вийшли з католицької церкви, з ії найосвідченого ордену - ордену Єзуїтів. Де треба було зробити революцію, там нагнітали соціалістичні ідеї, де треба було зробити диктатуру там нагнітали нацистські ідеї. З цих двух ідей коміністична була більш деструктивнішою і слугувала в основному для повалення неугодних королівських сімей і урядів, після цього вона як правило випаровувалась і не мала розвитку. На грунті Православя комуністична ідея непогано прижилася і дала гарні сходи, "гарні" в кавичках, бо це мільони жертв комунізму. Веду до того що і політика комунізму і нацизму використовувалися певними кругами для збільшення своєї влади і збагачення, сам по собі капіталізм це не політичний рух, а більше наслідки ринкової економіки.
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14.05.2023 20:11 Відповісти
Ну комунізм від Єзуїтів - це дискусійно.
Карл Маркс із дружиної взагалі-то були якимись сектантами. Енгельс - атеїст.
Але той факт, що доктрини християнства і комунізма дуже близькі концептуально - це 100%.
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14.05.2023 20:24 Відповісти
По перше єзуїти це АТЕЇСТИ свободні від совісті і моралі, так їх вчать, по друге вся учбовасистема світу змінена тими ж самими єзуїтами на користь Теорії Еволюції Дарвіна яку вже Ватикан визнав як ОСНОВУ.
По друге - Християнство і комунізм це протилежні поняття як земля і небо, бо БЕЗ НАСИЛЛЯ не може бути КОМУНІЗМА, Христянство вчить іншому, ні не пацифізму, а не гаяти час на насилля.
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14.05.2023 20:56 Відповісти
Чому єзуїти змінили учбову систему світу ? Бо їх "штампують" у їх коледжах і інститутах по всьому світу тисячами починаючи з 16 сторіччя, освічені, свободні від моралі і духовності, приємні в спілкуванні, досягають висот у своїх сферах впливу від медицини і до філософії. Яскравий приклад Аристович, той же послідовник єзуїтів і розділяючий їх погляди. Цікаві люди.
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14.05.2023 21:01 Відповісти
і , рептілоїди(((
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15.05.2023 01:15 Відповісти
типу тебе )
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15.05.2023 01:21 Відповісти
Все що пов'язано із зелупними - все є гімно та зрадники і крадіїї. Якщо Переможемо зелену погань , переможемо і цапів.
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14.05.2023 19:51 Відповісти
У воєнний час корупцію треба прирівняти до державної зради з відповідним покаранням! Якщо митник за 100 баксів пропускає через кордон фуру контрабанди, то за 1000 він запустить ворожу ДРГ.
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14.05.2023 19:57 Відповісти
Надайте амністію на ліквідацію суддів таких як суддя Логвіна , Бородавкіна м. Чернігів. Полцґіцейських, що приховують злочини, фабрикують матеріали та їх адвокатів таких як Тука та Радченко
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14.05.2023 20:04 Відповісти
Вони на це не підуть (Зе), бо наступними на ліквідацію будуть вони і вони про це знають...
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14.05.2023 20:14 Відповісти
При корумпованому президентові Україна нічого не досягне.Це тепер,коли Європі загрожує небезпека,вона нас підтримує,а щойно закінчиться війна, покине нас,тому що з цією владою домовитися вона не зможе ніколи.Влада Єрмака,Татарова,Демченка,Стефанчука і Шмигаля це не рух вперед,а назад
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14.05.2023 20:52 Відповісти
А, може, треба працювати над собою, а то ми всі проти корупціі, але коли стосується особисто-то най буде. Щоб порішати- най би була. Чому найбільш безпринципні створіння пруться на держ- службу? Є можливість рвати, а звідки вони беруться? Напевно інопланетяни, чи ми самі. Так, що давайте працювати над собою- ходити як люди через дорогу, а не, як худоба. Їздити по дорогах, теж, як люди, а не чорти. Якщо лікар- лікувати, а не через горло дивитись у кишеню. В пологовий заходити породіллею, а не дійною коровою. Можна писати до безкінечності, а толку? Висновок: Я ЗА КОЛГОСП, АЛЕ У СУСІДНЬОМУ СЕЛІ.
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14.05.2023 22:11 Відповісти
Хочеш посваритись з найкращим другом чи з рідними -поговоріть про релігію і політику...
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15.05.2023 05:06 Відповісти
 
 