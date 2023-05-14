Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, зазнав серйозного поранення в спину. ВIДЕО

Воїн 92 бригади Руслан Зубарєв, який став відомим після видовищного ближнього бою, в якому він знищив кількох окупантів, дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Він зазначив: "Росіяни, вчора у вас була добра і майже вдала спроба з моєї ліквідації, але у вас трохи не вийшло. Вічна слава Україні! Ми ніколи не здамося.

Потім він додав: "Російські виродки, ще побачимося".

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"Заздалегідь усім дякую", - написав Хижак.

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