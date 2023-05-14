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Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, зазнав серйозного поранення в спину. ВIДЕО

Воїн 92 бригади Руслан Зубарєв, який став відомим після видовищного ближнього бою, в якому він знищив кількох окупантів, дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Він зазначив: "Росіяни, вчора у вас була добра і майже вдала спроба з моєї ліквідації, але у вас трохи не вийшло. Вічна слава Україні! Ми ніколи не здамося. 

Потім він додав: "Російські виродки, ще побачимося". 

Також за порадою коментаторів створив банку

"Заздалегідь усім дякую", - написав Хижак.

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Дивіться на Цензор.НЕТ -  Найадреналіновіший бій 2023: Хижак розповідає, як знищив штурмову групу та БМП на відстані 5 метрів

Автор: 

поранення (2801) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+123
Справжньому українському воїну та герою скорішого одужання та довгих років життя...
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14.05.2023 21:18
+75
Тримайся, герой. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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14.05.2023 21:19
+44
Така страшна рана, а все одно не падає духом! Справжній Герой України!
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14.05.2023 21:26
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Справжньому українському воїну та герою скорішого одужання та довгих років життя...
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14.05.2023 21:18 Відповісти
громадянин України!
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14.05.2023 22:19 Відповісти
Громадянство не надає приналежність до якоїсь нації лише підданство країни, дивно що є ідіоти котрі цього не розуміють.
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18.05.2023 08:54 Відповісти
ти йолоп? Громадянство і підданство - це одне і теж в юридичному сенсі, просто різні назви так як громадянство у республіканькій формі правління а підданство у монархії, всі громадяни України формують український народ та українську націю, але при цьому усі вони можуть бути різними по національності
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18.05.2023 13:34 Відповісти
Я так і знав, що ідіот спробує прирівняти політичне визначення національності з фізичним. Ідіотіна, пояснюю на пальцях: громадянство України не робить з кацапа українця, чи з вірменина українця, вони й надалі залишаються представниками своїх народів, ти ж, придурок, заявив, що він українець бо в нього є громадянство України, паспорт не змінює расову приналежність . Зрозуміло чи ні?
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18.05.2023 16:44 Відповісти
Той, хто боронить свою Україну - справжній українець. Можемо розмовляти різними мовами, мати різне етнічне, часто перемішане походження, але всі ми - українці. Україна - наша.
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14.05.2023 22:44 Відповісти
Звучить як передвиборча маячня янелоха: якарізниця, ми всі - президенти. Ні, ми не всі українці, доброволець з Чечні залишається чеченцем, доброволець з Америки залишається американцем, тому не верзи маячню про всіх українців також мова має значення.
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18.05.2023 09:01 Відповісти
Интуїція підказує, що ти *****, бо питаннячка у тебе *****ські.
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15.05.2023 07:19 Відповісти
Тримайся, герой. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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14.05.2023 21:19 Відповісти
Здоров'я! Тiльки годину тому щось про нього подумав, чи раптом чогось не трапилося. Переглядав вiдео, де орка дрони виводили до наших, i вiн розповiдав як ще один застрелився, а iнший гранотою себе пiдiрвав. Ось не знаю чому саме про Хижака згадав, можливо асоцiацiя з тим кошмаром на передовiй...
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14.05.2023 21:22 Відповісти
Та норм-зашиють👍
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14.05.2023 21:23 Відповісти
Побачимось! Слава українським Хижакам!
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14.05.2023 21:23 Відповісти
Із самоідентифікації і крові за Україну. Та й він Руслан, а Ви - Вячеслав!
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14.05.2023 22:18 Відповісти
Самоіндетифікація? Тобто якщо ти вважаєш себе зулусом, то ти зулус? Серйозно? А щодо імені, відповідно до змін правил написання слів з 1999 року майже всі слова з апострофом перестали з ним писатися, наприклад: мята, сімя також моє імя, залишилось приблизно пять- сім слів як виключення, моя перша вчителька в третьому класі мені пояснювала, що тепер моє імя пишеться без апострофа усі наступні мої вчителі української мови і словом не заікнулись, що я пишу своє імя неправильно чи ще якесь инше слово але тут вилазить недоразвитий пришелепок і починає порівнювати правопис двох абсолютно різних імен та й ще з таким тоном, що той якийсь особливий бо Руслан, а ти якийсь не такий бо в тебе імя, бач, неправильно написане, філолог затяганий знайшовся, сказав А, то скажи і Б чого ж ти, собака сутула, далі не порівняв? Взяв прутень до рота і чомусь не порівняв запоребрикове прізвище зубарєв та українське Бондаренко, чого ж так? Твій Руслан має імя тюрсько- перського походження та запоребрикове призвище, я ж натомість маю як українське імя так і українське призвище і говорю своєю рідною мовою, а оцей во навіть два слова не може звязати мовою країни проживання і за яку, нібито, воює бо в мене є обґрунтовані підозри, що він воює за малоросію де яка різниця, а не за Україну де все українське. Тобі, червяк анальний, все зрозуміло?
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18.05.2023 09:28 Відповісти
З такими, як Ви, українцям буде Україні нелегко. Вячеслав чи В'ячеслав - температура одна, бо
Зубарєв - український патріот, а Ви - український шароварник із "обґрунтованими підозрами".
А стиль письма у Вас москальський. Слава захисникові України Русланові Зубарєву!
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21.05.2023 01:31 Відповісти
Яка це малороська чмоня з Міссурі буде мені про патріотизм тут дзявкати? Українські патріоти говорять українською мовою, а не можуть і двох слів нею звязати. Кокошнико головий підлизнув так підлизнув захиснику малоросії.
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21.05.2023 10:11 Відповісти
Бо я сильно сумніваюсь, що захищає Україну де все українське.
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21.05.2023 10:15 Відповісти
Така страшна рана, а все одно не падає духом! Справжній Герой України!
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14.05.2023 21:26 Відповісти
Одужуй, синку! Честь!

Слава Героям, полеглим і живим!
Люта смерть москолоті!
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14.05.2023 21:36 Відповісти
Наші лікарі найкращі в світі, дай Бог поставлять на ноги!!!! Тримайся мужній парубче!
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14.05.2023 21:42 Відповісти
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14.05.2023 21:43 Відповісти
Швидкого одужання!!! І нехай береже тебе Ангел
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14.05.2023 21:53 Відповісти
Боже, поможи
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14.05.2023 22:01 Відповісти
Цензор, пожалуйста организуйте сбор для Руслана. Такие воины - на вес золота, их единицы, нужно сделать все для его полного выздоровления.

И отдельно для командования ВСУ, вдруг кто-то увидит:
Руслана необходимо перевести в глубокий тыл, готовить пополнение, учить их воевать. Он уже сделал больше, чем 90% остальных сделают даже если война будет идти еще десять лет.
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14.05.2023 22:03 Відповісти
Так є, кидайте гроші сюди:
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14.05.2023 22:24 Відповісти
Счаз.
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15.05.2023 00:21 Відповісти
уважаемый Олег К, только начал текст на эту тему, но, Вы меня опередили с вашим очень правильным предложением:

Руслан Зубарев - это героический воин с уникальным боевым опытом, которым восхитились многие миллионы зрителей. Такого опытнейшего воина-практика нельзя использовать как обычного рядового стрелка на передовой, его надо назначить инструктором в учебный центр и там он научит воевать за один год службы многие сотни и даже тысячи мобилизованных.

Парень воюет на передовой уже 4-ый год, получил тяжелое ранение, весь в крови.

Для армии и для победы Руслан сделает в сто раз больше, если продолжит службу в качестве инструктора.
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15.05.2023 07:41 Відповісти
всіх, хто пройшов важкі бої потрібно призначати інструкторами! В них колосальний досвід! Вони розкажуть про практичні навички, про справжнє пекло і як вберегтися у тому пеклі, і як бути ефективним. Все ж таки досвід є досвід! Його важко замінити лише теорією.
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15.05.2023 14:02 Відповісти
В период Первой мировой войны весной 1915 года во всех воюющих армиях стали отзывать с фронта уцелевших унтер-офицеров, имевших боевой опыт и довоенную кадровую выучку.

Их направляли в тыл в военно-учебные центры для службы в качестве инструкторов для передачи боевого опыта призывникам.

В частности, мой прадед именно по этой схеме был отозван с фронта и направлен в октябре 1915 года инструктором в учебную полковую команду в Ригу.

Было бы очень полезно для ВСУ использовать этот опыт 100-летней давности.
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16.05.2023 00:32 Відповісти
Бережи себе! Слава ЗСУ!
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14.05.2023 22:23 Відповісти
+
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14.05.2023 22:25 Відповісти
Мужній хлопець. Бережи його, Господи.
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14.05.2023 22:28 Відповісти
міцного здоров'я тобі Сину ! Смерть москалям !
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14.05.2023 23:39 Відповісти
Так він теж москаль.
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18.05.2023 09:30 Відповісти
God bless you, my dear!
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14.05.2023 23:39 Відповісти
Все ок!
Особистий канал його сам веде ось
https://t.me/lost_generation_21
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14.05.2023 23:42 Відповісти
Все буде добре синочок, одужуй!
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14.05.2023 23:56 Відповісти
Тримайся, друже! Все буде Україна!
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14.05.2023 23:56 Відповісти
Почему он говорит "ликвидация". Его ранили не на фронте?
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15.05.2023 00:06 Відповісти
Козломорда тварюка detected
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15.05.2023 01:44 Відповісти
Эвон, как тебя на "Z" перекосило...
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15.05.2023 09:08 Відповісти
Якнайшвидшого тобі одужання, друже Хижак !
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15.05.2023 06:24 Відповісти
Швидкого тобі одуження Герою! Тобі ще на параді перемоги по Хрещатику іти
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15.05.2023 06:54 Відповісти
+
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15.05.2023 06:55 Відповісти
Швидкого одруження тобі, Руслан!!

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15.05.2023 10:31 Відповісти
Так він не українець.
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18.05.2023 09:32 Відповісти
+
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15.05.2023 11:03 Відповісти
Там же серце!!!
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15.05.2023 11:15 Відповісти
Виздоровлення вояку ЗСУ і смерть кацапській імперії.
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15.05.2023 12:04 Відповісти
+

Одужуй, сонечко! Пишаюся тобою!
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15.05.2023 13:58 Відповісти
Одужуйте!!! Дякуємо за захист!!! Бажаємо здоровʼя! Нехай щастить!!!💛💙💪💪✌️✌️🍀🍀🍀🍀💛
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15.05.2023 16:57 Відповісти
 
 