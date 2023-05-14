Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, зазнав серйозного поранення в спину. ВIДЕО
Воїн 92 бригади Руслан Зубарєв, який став відомим після видовищного ближнього бою, в якому він знищив кількох окупантів, дістав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Він зазначив: "Росіяни, вчора у вас була добра і майже вдала спроба з моєї ліквідації, але у вас трохи не вийшло. Вічна слава Україні! Ми ніколи не здамося.
Потім він додав: "Російські виродки, ще побачимося".
Також за порадою коментаторів створив банку
"Заздалегідь усім дякую", - написав Хижак.
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Топ коментарі
+123 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.05.2023 21:18
+75 Фесенко Борис #551792
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+44 John Davis #524353
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Зубарєв - український патріот, а Ви - український шароварник із "обґрунтованими підозрами".
А стиль письма у Вас москальський. Слава захисникові України Русланові Зубарєву!
Слава Героям, полеглим і живим!
Люта смерть москолоті!
И отдельно для командования ВСУ, вдруг кто-то увидит:
Руслана необходимо перевести в глубокий тыл, готовить пополнение, учить их воевать. Он уже сделал больше, чем 90% остальных сделают даже если война будет идти еще десять лет.
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Руслан Зубарев - это героический воин с уникальным боевым опытом, которым восхитились многие миллионы зрителей. Такого опытнейшего воина-практика нельзя использовать как обычного рядового стрелка на передовой, его надо назначить инструктором в учебный центр и там он научит воевать за один год службы многие сотни и даже тысячи мобилизованных.
Парень воюет на передовой уже 4-ый год, получил тяжелое ранение, весь в крови.
Для армии и для победы Руслан сделает в сто раз больше, если продолжит службу в качестве инструктора.
Их направляли в тыл в военно-учебные центры для службы в качестве инструкторов для передачи боевого опыта призывникам.
В частности, мой прадед именно по этой схеме был отозван с фронта и направлен в октябре 1915 года инструктором в учебную полковую команду в Ригу.
Было бы очень полезно для ВСУ использовать этот опыт 100-летней давности.
Особистий канал його сам веде ось
https://t.me/lost_generation_21
Одужуй, сонечко! Пишаюся тобою!