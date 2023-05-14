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Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни, та вручив нагороди солдатам. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 14 травня відвідав військову базу бундесверу в Аахені, де проходять навчання українські військові та вручив нагороди воїнам ЗСУ.

Як іноформує Цензор,НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Зеленський зазначив:"Відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом поспілкувалися з українськими воїнами. Також вручив бійцям державні нагороди.

Дякую вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми вас чекаємо вдома. Повертайтесь і робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою".

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Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+8
закордонні інструктори наполягали щоб на вишкіл привозили ВИКЛЮЧНО необстріляних.

то за що нагороди?
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14.05.2023 23:04
+6
Ордени Боневтіка.
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14.05.2023 23:31
+4
Не матюкайся, салага.
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14.05.2023 22:54
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Шляється по європам.
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14.05.2023 22:52 Відповісти
Не матюкайся, салага.
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14.05.2023 22:54 Відповісти
правильно-правильно, друг.... вломи ему..... будет тут еще аборигенам рассказывать, что им делать..... ))
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14.05.2023 23:00 Відповісти
Його вже вітром здуло.
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14.05.2023 23:12 Відповісти
закордонні інструктори наполягали щоб на вишкіл привозили ВИКЛЮЧНО необстріляних.

то за що нагороди?
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14.05.2023 23:04 Відповісти
Ордени Боневтіка.
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14.05.2023 23:31 Відповісти
Тобі лише 3 дні від роду на ЦН і ти не в темі.
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15.05.2023 08:25 Відповісти
Вафентраген имба . Точність німецької зброї відома з 2СВ
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14.05.2023 23:05 Відповісти
Спасибо большое!!! Это все очень важно, особо для тех, кто за границей - учится и кто когда то возможно будет наступать... А для пацанов что держу, не то что награды, УБД - хер оформить, без танцев с бубном... Давайте диванные эксперты комментируйте... А ну ещё награды тем кто воюет хер по рапортам получишь, а кто при штабе - так без вопросов...
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14.05.2023 23:21 Відповісти
Что контирувати дебыла
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15.05.2023 01:59 Відповісти
Я иногда задаю себе вопрос мы пошли воевать на безконечный срок? Что бы Вам всем ровно было на учениях, сидя в Киеве, Одессе, и т.д. или все таки всех кто желают - отпустят когда они решат, и возьмут важных качков, которых в каждом городе хватает...
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14.05.2023 23:24 Відповісти
Украину не перемогти. Єто еще западная не?
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15.05.2023 02:03 Відповісти
Цікаво а як ватні кацапа-рашисти з Німеччини сприймають що за їх податки тренують ЗСУ? Ковтають як завжди.....
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15.05.2023 02:11 Відповісти
правильно.
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15.05.2023 02:39 Відповісти
В Турции подсчитали почти все голоса: ни один из кандидатов не набирает 50%
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15.05.2023 07:54 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2023/5/15/548041/ ВСУ начали контрнаступление под Угледаром и Сватово

https://www.ukr.net/source/hartiya97-1067.html (Хартия'97)
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15.05.2023 07:56 Відповісти
 
 