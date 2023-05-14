Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни, та вручив нагороди солдатам. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський 14 травня відвідав військову базу бундесверу в Аахені, де проходять навчання українські військові та вручив нагороди воїнам ЗСУ.
Як іноформує Цензор,НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Зеленський зазначив:"Відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.
Разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом поспілкувалися з українськими воїнами. Також вручив бійцям державні нагороди.
Дякую вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми вас чекаємо вдома. Повертайтесь і робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою".
Топ коментарі
+8 Сашко Бабенко #553471
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то за що нагороди?
https://www.ukr.net/source/hartiya97-1067.html (Хартия'97)