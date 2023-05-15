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Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!, - Зеленський зустрівся з Макроном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 14 травня провів зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!

Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні Зеленський відвідає Францію

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Франція (3060) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+12
Защитники, твою дивизию. Два любителя посмотреть в ... глаза ***** собрались помериться кто лучше смотрел.
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15.05.2023 00:38
+11
Пенсионерку Меркель, кстати, забыли позвать. Тогда бы соображали на троих, кто лучше заглянул.
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15.05.2023 00:40
+8
Він так думає тому що , його зелені мізки заточені тільки на війну
із порохоботами , а не зі справжнім ворогом , який нас прийшов вбивати 😠‼️
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15.05.2023 01:01
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Защитники, твою дивизию. Два любителя посмотреть в ... глаза ***** собрались помериться кто лучше смотрел.
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15.05.2023 00:38 Відповісти
Пенсионерку Меркель, кстати, забыли позвать. Тогда бы соображали на троих, кто лучше заглянул.
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15.05.2023 00:40 Відповісти
ну може меркельша уже и заглянула в далеком прошлом
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15.05.2023 09:58 Відповісти
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15.05.2023 00:39 Відповісти
Як сил вистачає? Неймовірна людина. Пташкою по світу літає аби спасти наше гніздечко-Україну. Його імʼя увійде в історію. А ви тут пердаки свої рвіть,порохоботи.Даремні ваші потуги.
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15.05.2023 00:47 Відповісти
Чому ви думаєте, що ті хто проти клована обов'язково порохоботи? Це так убого)))
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15.05.2023 00:48 Відповісти
Він так думає тому що , його зелені мізки заточені тільки на війну
із порохоботами , а не зі справжнім ворогом , який нас прийшов вбивати 😠‼️
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15.05.2023 01:01 Відповісти
Я сказав би, не порохоботи, а кацапоботи, або просто вороги України, ну чи повні ідіоти та імбецили. Це як кому більше подобається. Тому що, який би не був Зеленський, як би він комусь не подобався, як би ви не голосували в 2019 році, сталось те що сталось. 73% зебобіків проголосували за нього. Це факт! З цим нічого не зробиш. Україна у стані війни - це також факт. Війни найбільшої з часів другої світової, війни на знищення нашої нації. Ставки занадто високі, мова йде про існування держави та нації, якщо ми будемо критикувати Президента України, Верховного Головнокомандувача під час війни, то будемо грати на руку ворога. Кацапи не можуть нас перемогти ніяк, крім з середини. Те що їм потрібно - це революція в Україні, або політична криза як була при Ющенко/Тимошенко. Тільки так у них з'явиться шанс. До Зеленського є купа питань, починаючи від десятків мільярдів гривень закатаних в асфальт коли американська розвідка попереджала про вторгнення, зупинки всього ВПК і завершуючи фактичною здачею півдня та політичними репресіями проти Порошенко та його команди, та жаренням шашлику. І за це він повинен і буде відповідати. Після нашої перемоги, а не зараз. Ніхто не говорить, що потрібно "сплотиться вокруг лидера", лизати йому дупу як на єдиному марафоні, але відкрито Виступати проти ЗЕ зараз - це виступати проти України. Не розуміти цього можуть лише дебіли або вороги.
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15.05.2023 01:30 Відповісти
Навпаки, треба критикувати. Бо Бубон нічого не робить зі зрадниками у своєму оточенні. "Майданити" звісно ніхто зараз не буде, але і Бубон не має звикати до теплої ванни, яку йому організували "маладиє рєгіони" із числа його свити і "пазітівних" блогерів.
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15.05.2023 01:43 Відповісти
ой як зручно вийшло - критикувати не можна. а то що - "путєн нападьот"?
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15.05.2023 12:31 Відповісти
Ой, як знатно вилизав! Мабуть премію отримаєш
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15.05.2023 01:04 Відповісти
Ні. Премії отримує ЗЄ.
А подоляківцям і харчових пайків з гуманітарки вистачить.
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15.05.2023 01:15 Відповісти
Cherchez la femme
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15.05.2023 00:48 Відповісти
Про відео… Не знав, що Макрон по нашому шпрехає. І потім… щось Козиря не видно. Завжди всюди як тінь. Чи не сталось чого?
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15.05.2023 00:55 Відповісти
Чіп та Дейл бляха!!!

І навіщо нам ЗСУ, коли такі бурундучки поспішають на допомогу...
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15.05.2023 00:58 Відповісти
Діти. https://www.youtube.com/watch?v=aQQb5OdmHM4
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15.05.2023 01:04 Відповісти
Я роками вчив він чуй.
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15.05.2023 01:05 Відповісти
Бухаю. Може разом зустрінемся?
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15.05.2023 01:06 Відповісти
30 секунд ти в опі.
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15.05.2023 01:07 Відповісти
Україна переможе ту парашу. Параша тікай. Йде бандера.
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15.05.2023 01:11 Відповісти
Час прихожу.
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15.05.2023 01:20 Відповісти
Вот это график шалений!Порошенко бы помер уже после перелета в Германию....шо значит здоровый молодой глава государства.Такие должны быть политики в стране а не старые доходяги падающие от отдышки после 100 метров для возложения цветов.
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15.05.2023 01:22 Відповісти
звісно, що молодець! так гуманітарку швидко красти та кацапам підспівувати - сил багато треба
ще контролювати зграю зелених дебілів у всіх щаблях влади та відкати від них отримувати - тут вже ярмак допомагає

що там з бакановим? хто розмінував Південь? де сидить тимошонка з резніченком? що там з шевченком та сенниченком? куди їде різниця з яєць по 17 та яблук по 52? де можна купити скумбрію по 8?
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15.05.2023 01:48 Відповісти
Бандера йде. Рашисті. Стреляйся.
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15.05.2023 01:27 Відповісти
ми идем на помогу Україна.
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15.05.2023 01:28 Відповісти
мамо тато, як помру. То буде свято.
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15.05.2023 01:29 Відповісти
чуть не апписялся от умиления
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15.05.2023 09:57 Відповісти
 
 