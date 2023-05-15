Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!, - Зеленський зустрівся з Макроном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 14 травня провів зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!

Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначається у повідомленні.

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