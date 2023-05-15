Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!, - Зеленський зустрівся з Макроном. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 14 травня провів зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи!
Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначається у повідомленні.
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із порохоботами , а не зі справжнім ворогом , який нас прийшов вбивати 😠‼️
А подоляківцям і харчових пайків з гуманітарки вистачить.
І навіщо нам ЗСУ, коли такі бурундучки поспішають на допомогу...
ще контролювати зграю зелених дебілів у всіх щаблях влади та відкати від них отримувати - тут вже ярмак допомагає
що там з бакановим? хто розмінував Південь? де сидить тимошонка з резніченком? що там з шевченком та сенниченком? куди їде різниця з яєць по 17 та яблук по 52? де можна купити скумбрію по 8?