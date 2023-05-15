Нічне полювання українських артилеристів на російський танк Т-80БВ поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни влаштували справжнє нічне полювання на російський танк Т-80БВ на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зведеної тактичної групи "Адам" постійно слідкували за переміщенням ворожої машини. Для остаточного знищення танка довелося вистрілити не менше п'яти разів.

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