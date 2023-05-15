Нічне полювання українських артилеристів на російський танк Т-80БВ поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни влаштували справжнє нічне полювання на російський танк Т-80БВ на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зведеної тактичної групи "Адам" постійно слідкували за переміщенням ворожої машини. Для остаточного знищення танка довелося вистрілити не менше п'яти разів.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin". ВIДЕО
Топ коментарі
+25 Alfa Alpha
показати весь коментар15.05.2023 10:40
+22 5 копійок
показати весь коментар15.05.2023 10:48
+17 Hulio
показати весь коментар15.05.2023 10:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...р...
На мобилизованных - матёрых и щенков
Кричат танкисты, разлетаясь на куски
Кровь на земле и на ветвях висят кишки...