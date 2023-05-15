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Нічне полювання українських артилеристів на російський танк Т-80БВ поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни влаштували справжнє нічне полювання на російський танк Т-80БВ на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зведеної тактичної групи "Адам" постійно слідкували за переміщенням ворожої машини. Для остаточного знищення танка довелося вистрілити не менше п'яти разів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin". ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+25
Добегался педе..аст.
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15.05.2023 10:40
+22
Ганяли кацапа як солоного зайця.
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15.05.2023 10:48
+17
Больше *рать нє будєт.
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15.05.2023 10:47
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Добегался педе..аст.
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15.05.2023 10:40 Відповісти
Больше *рать нє будєт.
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15.05.2023 10:47 Відповісти
У вас буковка отвалилась
...р...
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15.05.2023 12:36 Відповісти
Забігав, як тарган по пательні.
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15.05.2023 10:47 Відповісти
Патерь нет
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15.05.2023 10:47 Відповісти
Ганяли кацапа як солоного зайця.
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15.05.2023 10:48 Відповісти
сафарі на танк
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15.05.2023 10:49 Відповісти
Вертлявый попался!
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15.05.2023 11:12 Відповісти
Идёт охота на орков, идёт охота
На мобилизованных - матёрых и щенков
Кричат танкисты, разлетаясь на куски
Кровь на земле и на ветвях висят кишки...
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15.05.2023 11:16 Відповісти
Вообше за бугром е багато мисливців на слонів,от їм і е нагода на полювання на залізних слонів.
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15.05.2023 11:39 Відповісти
Сдох уставшим.
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15.05.2023 12:16 Відповісти
Соляра закончилась
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15.05.2023 12:37 Відповісти
трошки до Берліну не дійшов, буває
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15.05.2023 12:56 Відповісти
 
 