Снайпери ССО атакували штурмову групу окупантів поблизу Бахмуту: 12 цілей з 15 знищено. ВIДЕО

Українські снайпери ССО знищили 12 окупантів зі складу ворожої штурмової групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ окупантів до атаки українських воїнів складався з 15 осіб.

"Привидами Бахмуту" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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