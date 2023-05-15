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Снайпери ССО атакували штурмову групу окупантів поблизу Бахмуту: 12 цілей з 15 знищено. ВIДЕО

Українські снайпери ССО знищили 12 окупантів зі складу ворожої штурмової групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ окупантів до атаки українських воїнів складався з 15 осіб.

"Привидами Бахмуту" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант отримує кулю в голову від українського снайпера. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (357) Бахмут (1560) ССО (519)


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Топ коментарі
+34
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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15.05.2023 11:35
+29
красівоє..дякуємо хлопцям.
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15.05.2023 11:37
+22
Гарного москаля не видно в тепловізор
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15.05.2023 11:43
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Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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15.05.2023 11:35 Відповісти
Олин патрон-один кацап! Стріляє Маестро.
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15.05.2023 12:05 Відповісти
красівоє..дякуємо хлопцям.
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15.05.2023 11:37 Відповісти
важко буде повертатися до мирного часу, бо полювання з тепловізорами на стада копитних заборонено в усіх країнах.
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15.05.2023 11:40 Відповісти
Хороший сюжет для одной из миссий Call-of-Duty "Don't invade Ukraine".
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15.05.2023 11:42 Відповісти
Колом в дупу оккупанту
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15.05.2023 12:27 Відповісти
Гарного москаля не видно в тепловізор
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15.05.2023 11:43 Відповісти
хороших ЦвиноЦабак в тепловизоре не видно...!!!
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15.05.2023 11:44 Відповісти
красівоє то у кацапні. в українців ФАЙНО.
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15.05.2023 11:46 Відповісти
Хлопці , Ви Героі - честь Вам і хвала за те , що вбиваєте кацапню кляту 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2023 11:52 Відповісти
красивое.... никогда не любил насилие, а сейчас полюбил! всегда приятно видеть, как подыхает кацап......
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15.05.2023 11:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1657864087538368512 Вы думали украинские боевые гуси - это враждебные выдумки?
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15.05.2023 12:01 Відповісти
От шо значить класна снайперська рушниця. З всіма обвісами для будь якої пори та погоди. Це не свд прошлого століття.
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15.05.2023 12:22 Відповісти
технології рулять.
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15.05.2023 12:45 Відповісти
Counter-Terrorist win
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15.05.2023 12:25 Відповісти
One shot- one hit!
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15.05.2023 12:37 Відповісти
як горішки
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15.05.2023 12:44 Відповісти
 
 