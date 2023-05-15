Снайпери ССО атакували штурмову групу окупантів поблизу Бахмуту: 12 цілей з 15 знищено. ВIДЕО
Українські снайпери ССО знищили 12 окупантів зі складу ворожої штурмової групи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділ окупантів до атаки українських воїнів складався з 15 осіб.
"Привидами Бахмуту" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмуту снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження утилізовано 12 цілей з 15", - пишуть бійці в коментарі до відео.
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