Дівчина зірвала російський прапор в одному з кафе окупованого Мелітополя. ВIДЕО

В окупованому Мелітополі дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе та кинула його на підлогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти знайшли дівчину та змусили її записати відео з вибаченнями.

"Окупований Мелітополь, молода дівчина зірвала русняву ганчірку в одному з кафе міста. Свинособаки її знайшли та змусили записати відео з вибаченням. Тепер дівчині загрожує до року вʼязниці за окупаційними "законами", - пише автор публікації у дописі до відео.

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