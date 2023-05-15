Дівчина зірвала російський прапор в одному з кафе окупованого Мелітополя. ВIДЕО
В окупованому Мелітополі дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе та кинула його на підлогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти знайшли дівчину та змусили її записати відео з вибаченнями.
"Окупований Мелітополь, молода дівчина зірвала русняву ганчірку в одному з кафе міста. Свинособаки її знайшли та змусили записати відео з вибаченням. Тепер дівчині загрожує до року вʼязниці за окупаційними "законами", - пише автор публікації у дописі до відео.
Топ коментарі
+54 Богдан Хмельницький #556703
показати весь коментар15.05.2023 14:05
+31 Aleksey NotBad
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+25 Парадокс 18
показати весь коментар15.05.2023 14:06
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Так якщо володар того закладу ту ганчірку повісив, то й очевидно, що саме він і накатав доноса.
Я звісно вклоняюся вашій силі духу і генам вільної людини, але це ні до чого не приведе, крім болю і знущань над вами. Можуть ще й партизанські дії на вас повісити, бо оркам крайніх же треба шукати і результати "роботи" показувати...
Краще тихенько сидіть і не відсвічуйте. Настане час, і все буде Україна!
Браво, красунечка!! Мелітополь це Україна, і немає чого в ньому робити кацапським ганчіркам, хіба щоб ноги витерати об те ганчір"я.