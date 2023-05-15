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Дівчина зірвала російський прапор в одному з кафе окупованого Мелітополя. ВIДЕО

В окупованому Мелітополі дівчина зірвала прапор Росії в одному з кафе та кинула його на підлогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти знайшли дівчину та змусили її записати відео з вибаченнями.

"Окупований Мелітополь, молода дівчина зірвала русняву ганчірку в одному з кафе міста. Свинособаки її знайшли та змусили записати відео з вибаченням. Тепер дівчині загрожує до року вʼязниці за окупаційними "законами", - пише автор публікації у дописі до відео.

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Мелітополь (770) окупація (6685) росія (65122) прапор (482)


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Топ коментарі
+54
Однозначно Молодчинка !!! Спасибі її.
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15.05.2023 14:05
+31
Не робить дурні у окупації. Є партізани з бавовнятком, є розвідка, а такі заходи безглузді, тільки наражатися на небезпеку. Згвалтують, вбьють, заради чого?відосіку у тік ток? Чекайте на ЗСУ та не робить дурні речі.
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15.05.2023 14:13
+25
І якась же б... це відео відправила силовикам,теж напевно "українець"
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15.05.2023 14:06
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Однозначно Молодчинка !!! Спасибі її.
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15.05.2023 14:05 Відповісти
это поступок, не важно что потом говорила она. Однозначно молодец
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15.05.2023 16:11 Відповісти
Через територію Грузії та Вірменії в РФ ідуть колосальні об'єми товарів ЄС і США. І головне - мікросхеми подвійного призначеення і електронне обладнання.
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15.05.2023 14:05 Відповісти
І якась же б... це відео відправила силовикам,теж напевно "українець"
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15.05.2023 14:06 Відповісти
Нє, зеленський би з ним записав відосік.
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15.05.2023 14:18 Відповісти
Не робить дурні у окупації. Є партізани з бавовнятком, є розвідка, а такі заходи безглузді, тільки наражатися на небезпеку. Згвалтують, вбьють, заради чого?відосіку у тік ток? Чекайте на ЗСУ та не робить дурні речі.
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15.05.2023 14:13 Відповісти
мабуть у ту хвилину вкурвило до нестями. Таке буває у звичайних людей.
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15.05.2023 14:23 Відповісти
Не прорахувала камеру. Буває.
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15.05.2023 14:44 Відповісти
Дівчинка з гарними поглядами, але нажаль молодість та помилки присутні, зараз дає свідчення ФСБ, а ті їй вміняють надругу над рашистською ганчіркою.
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15.05.2023 14:18 Відповісти
Ручаюсь на всі 1000% дівчина своєї думки не змінить!! А "розкаятись" під тиском, ну що ж ... голіруч проти танка не підеш!....
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15.05.2023 14:35 Відповісти
Думаєш вибачаннями і розкаянням все обмежиться? Усі бачили Бучу,Ірпінь, погвалтованих і закатованих жінок і дівчат, це відверта дурість робити таке в окупації, кацапи це звірі, котрим тільки й дай повід,вони тільки й чекають щоб хтось щось таке викинув, потім будуть відриватися по повній
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15.05.2023 19:44 Відповісти
Бежать теперь нужно ей оттуда
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15.05.2023 14:24 Відповісти
Головне вчинок! А говорити потім можна все , якщо ворог погрожує розправою!! Якщо хтось пам"ятає вислів Аллена Даллеса : " коли документ підписаний ( в даному випадку вчинене дійство) , говорити можно що завгодно, зробити вже нічого не можливо"!! Одні підлітки гвалтують дівчат, знімають на відео, потім вибачаються... Інші дівчата зривають ворожі прапори і теж вибачаються...
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15.05.2023 14:32 Відповісти
А у нас деякі молоді засранці український прапор не поважають. Сумно це все.
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15.05.2023 14:42 Відповісти
А какое-то сучьё её сдало…
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15.05.2023 15:18 Відповісти
"какое-то сучьё её сдало"
Так якщо володар того закладу ту ганчірку повісив, то й очевидно, що саме він і накатав доноса.
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16.05.2023 08:07 Відповісти
Эти "извинения" на камеру (с занесённым над головой топором) -- чистА бандитские штучки.
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15.05.2023 15:44 Відповісти
Пам'ятаю, як під час Майдану беркутня зривала український прапор біля фонтанів.
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15.05.2023 16:15 Відповісти
Гени-не воші,дустовим милом не виведеш !
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15.05.2023 16:26 Відповісти
поміняти на любителя лєпса !
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15.05.2023 16:49 Відповісти
Дарма ви таке робите, люди.
Я звісно вклоняюся вашій силі духу і генам вільної людини, але це ні до чого не приведе, крім болю і знущань над вами. Можуть ще й партизанські дії на вас повісити, бо оркам крайніх же треба шукати і результати "роботи" показувати...
Краще тихенько сидіть і не відсвічуйте. Настане час, і все буде Україна!
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15.05.2023 17:09 Відповісти
Мужність дівчини заслуговує на повагу.
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15.05.2023 17:11 Відповісти
навіщо примушувати оті ідіотські вибачення записувати?? Людина вже висловила свою позицію, дуже відверто й щиро висловила ! ТОж оті "відосіки" взагалі ні про що.
Браво, красунечка!! Мелітополь це Україна, і немає чого в ньому робити кацапським ганчіркам, хіба щоб ноги витерати об те ганчір"я.
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23.05.2023 11:21 Відповісти
 
 