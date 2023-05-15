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Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів на три дрони DJI Mavic 3 для бійців ССО. ВIДЕО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти придбати 3 дрони DJI Mavic 3 для бійців ССО. Дрони, які допоможуть знаходити ворогів і знищувати їх, зберігаючи життя українських захисників.

Одним із видів боротьби з російськими окупантами, є скидування гранат з допомогою дрона. Дивіться на відео і самі все побачите.

Ціна одного дрона - 105 тисяч гривень. Загальна сума, як потрібна, щоб закупити "пташки" - 315 тисяч гривень.

Хто бажає долучитися до знищення російських окупантів, гроші можна переводити за цими рахунками:

Приватбанк
4149629351302674

Монобанка на квадрокоптери

https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal
[email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні дронів для захисників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

збір (334) волонтери (1332) Толмачова Юлія (27) дрони (4689)


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15.05.2023 15:51 Відповісти
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15.05.2023 15:56 Відповісти
нарІд все збирає та збирає,то на дрони,то на автівку...а визнання отримує хрипата гнида...
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15.05.2023 15:57 Відповісти
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15.05.2023 16:11 Відповісти
Позитивне відео і саундтрек веселий!
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15.05.2023 16:18 Відповісти
А може вже треба запитати у зеленої шобли, куди вони дівають гроші і чому у ССО немає дронів?
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15.05.2023 16:32 Відповісти
Так запитай,а поки задонать,бо грощі потрібні зараз,це життя хлопців на нулі.
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15.05.2023 16:44 Відповісти
І тут є
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15.05.2023 16:51 Відповісти
++
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15.05.2023 23:01 Відповісти
 
 