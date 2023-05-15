Волонтерка Толмачова оголосила збір коштів на три дрони DJI Mavic 3 для бійців ССО. ВIДЕО

Волонтерка Юлія Толмачова просить допомогти придбати 3 дрони DJI Mavic 3 для бійців ССО. Дрони, які допоможуть знаходити ворогів і знищувати їх, зберігаючи життя українських захисників.

Одним із видів боротьби з російськими окупантами, є скидування гранат з допомогою дрона. Дивіться на відео і самі все побачите.

Ціна одного дрона - 105 тисяч гривень. Загальна сума, як потрібна, щоб закупити "пташки" - 315 тисяч гривень.

Хто бажає долучитися до знищення російських окупантів, гроші можна переводити за цими рахунками:

Приватбанк

4149629351302674

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Толмачова просить допомоги у придбанні дронів для захисників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО