На південному напрямку бійці 406 ОАБр знищили ворожий самохідний міномет. ВIДЕО

Воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова підірвали російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 406-ї окремої артилерійської бригади слідкували за ворожим мінометом. Момент знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі. За словами бійців, саме цей самохідний міномет обстрілював мирні села.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили 31 одиницю техніки противника на таврійському напрямку. ВIДЕО