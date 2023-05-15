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На південному напрямку бійці 406 ОАБр знищили ворожий самохідний міномет. ВIДЕО

Воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова підірвали російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 406-ї окремої артилерійської бригади слідкували за ворожим мінометом. Момент знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі. За словами бійців, саме цей самохідний міномет обстрілював мирні села.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили 31 одиницю техніки противника на таврійському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7216) міномет (106) 406 ОАБ ВМС (8)


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Тюльпан завял...
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15.05.2023 17:07 Відповісти
Поникли рожи....
Кацапские....
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15.05.2023 18:30 Відповісти
Цього року дуже гарно "розквітають" тюльпани...
Очей не відвести!
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15.05.2023 17:08 Відповісти
Интересно, что с расчетом? Порох, вроде, знатно полыхнул...
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15.05.2023 17:10 Відповісти
по боевому там механ в кабине с командиром установки
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15.05.2023 17:25 Відповісти
Ну, як там в армії - 1,2,3..... Расчет закончен.
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15.05.2023 17:50 Відповісти
Ось це я розумію: ЗИЩИЛИ!
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15.05.2023 17:57 Відповісти
І погнуло дуло.
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15.05.2023 18:03 Відповісти
 
 