На південному напрямку бійці 406 ОАБр знищили ворожий самохідний міномет. ВIДЕО
Воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова підірвали російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 406-ї окремої артилерійської бригади слідкували за ворожим мінометом. Момент знищення загарбницької техніки опублікували у соцмережі. За словами бійців, саме цей самохідний міномет обстрілював мирні села.
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