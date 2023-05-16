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Допит російського полоненого Шиліна: "Втрати великі, за два дні 500 людей із 72-ї ОМСБр...". ВIДЕО

Російський окупант із 72 ОМСБр армії Росії тридцятирічний Микола Шилін, що був взятий у полон поблизу Бахмуту, розповів на допиті про головні проблеми окупаційних військ в Україні. Зокрема, про повну відсутність навчання мобілізованих, погане речове, грошове, продовольче забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Шилін поскаржився, що був змушений пити воду з річки, говорив про жорстоке поводження з тими, хто відмовляється воювати. Він повідомляє про обман з боку командирів свого підрозділу та надзвичайно великі втрати в його батальйоні, що входить до складу 72 ОМСБр армії РФ. Шилін, який був поранений під час обстрілу, розповідає про надану медичну допомогу в полоні, гуманне ставлення та його повне нерозуміння, для чого потрібна загарбницька війна. 

"Нас кинули в переліску. Я навіть не знаю, для чого. Мене мінометом довбонуло. У потилицю осколок. Я знепритомнів. Мене розворушили і питають: "Жити хочеш?". Кажу: "Хочу". "Ну, то вставай і пішли". Не били. Нічого узагалі. Спокійно йшли... Втрати були великі. За два дні 500 людей із 72-ї бригади... Не знаю, для чого ця війна. Немає за що тут воювати. Наше життя тут нічого не варте", - розповідає Шилін про обставини, за яких він потрапив у полон.

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Колишній тракторист з Ульянівської області РФ потрапив в армію за мобілізацією.

"Повістка прийшла із військкомату. Якщо не прийдеш - там стаття якась. Відкосити ніяк було. Хто не приходив - того дільничий забирав і у військкомат відвозив. Мене дільничий і забрав. Можна було теоретично відтермінувати поїздку на війну через здоров'я - зламати собі щось. Медичну комісію проходиш із представником військкомату - тож там ніяк не домовишся. Зараз думаю, краще зламав би собі шось чи у ліс утік, щоб не найшли. Мусив підписати контракт на два роки. На менше в Ульянівській області контракту немає. В Ульянівську дали форму хебешну, бронік і шолом металевий - радянський. Підготовки ніякої не було. Вже коли під Бахмут приїхали нам дали разів п'ять стрельнути у стовп. З грошима обдурили. Обіцяли 195 тисяч, плюс разові виплати - 200 тисяч президентських, 105 тисяч губернаторських, але не виплатили нічого", - каже полонений про особливості російської мобілізації.

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"Коли дізнався, що я під Бахмутом - стало страшно. По телевізору показували, що це найгарячіша точка. Із озброєння я мав автомат АК-74 1988 року виробництва і чотири ріжка набоїв. Гранати шість штук - від "ведевешників" лишилися. Вони так і лишилися лежати... Нам сказали, що на позиції ми мали десять днів сидіти. Завдання оборонні - сидіти і слухати. Командирів не було. Був один, але його убили. Коли почався бій, то всі пропали десь. Ми уявлення не мали, що робити. Звязку у нас не було. 25 нас було у переліску. Десять точно загинули - ми з вашими ходили, то я бачив, а інші - не знаю...", - розповідає загарбник про свій перший бій.

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Автор: 

армія рф (17373) полонені (2264)


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Топ коментарі
+23
Відразу вгадується порода-смєрд лапотний тупий...
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16.05.2023 09:00
+9
Ну що, повірили кацапу? Бідолашну тваринку змусили підписати контракт, отаке! Мабуть с автоматом стояли напроти.
Брехня, брехня, брехня.
Ніколи
Ніколи
Не ведись
На кацапську брехню.
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16.05.2023 09:59
+7
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16.05.2023 09:00
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16.05.2023 09:00 Відповісти
Відразу вгадується порода-смєрд лапотний тупий...
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16.05.2023 09:00 Відповісти
Сьогодні ювілей буде - 200000
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16.05.2023 09:01 Відповісти
интевресно за 200 000го дадут какую нибудь награду ? торт или коробку конфет ? юбилей как ни как.
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16.05.2023 09:10 Відповісти
Квіти, 2 шт
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16.05.2023 09:56 Відповісти
Пакет кольоровий.
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16.05.2023 09:57 Відповісти
Чорного кольору
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16.05.2023 10:13 Відповісти
Може я щось пропустив -- але якии полонении сказав шо приишли вбивати -- адреналін зашкалює-- всім забезпечені .
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16.05.2023 09:05 Відповісти
Дежавю....як допит з чеченської війни-кинули, командування не було....і такіж грязні та глупі. Стільки років пройшло, а стабільність
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16.05.2023 09:08 Відповісти
Та х.з. можливо і засланий для понтів...чухан притрушений
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16.05.2023 09:16 Відповісти
А чай з свіжою булочкою йому дали? Щоб гамнестіінтернейшли не смерділи.
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16.05.2023 09:17 Відповісти
Я йому майже повірив, поки не прочитав оце:

"Мусив підписати контракт на два роки. На менше в Ульянівській області контракту немає"©
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16.05.2023 09:19 Відповісти
По-перше, звідки простий солдат може знати про загальні втрати? По-друге, досить цього скавуління. Це покидьки, які прийшли вбивати. По-третє, не сумніваюсь, що після обміну він у захваті буде розповідати росЗМІ, як його наші били.
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16.05.2023 09:26 Відповісти
Россиянцы, уходите. Мы вас всех убьем.
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16.05.2023 09:54 Відповісти
Ну що, повірили кацапу? Бідолашну тваринку змусили підписати контракт, отаке! Мабуть с автоматом стояли напроти.
Брехня, брехня, брехня.
Ніколи
Ніколи
Не ведись
На кацапську брехню.
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16.05.2023 09:59 Відповісти
..послушали как мокша складно сказку рассказал
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16.05.2023 10:36 Відповісти
Саме цікаве те що їхніх вдвешників перед атакою ЗСУ, замінили оцим біосміттям.
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16.05.2023 10:00 Відповісти
А окрім телевізора ************, ці виродки шось дивляться чи читають?
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16.05.2023 10:14 Відповісти
...рюзке, идите на свои болота мацковии, громите ***********,военкоматы,мусарни..Уничтожайте шайку подворотни,разных тварей узурпировавших вашу же страну..Не лезь к соседям-сдохнешь
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16.05.2023 10:34 Відповісти
Кацап бідолашний. Таких вбивати можливо і шкода але необхідно.
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16.05.2023 13:04 Відповісти
Лапти.
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16.05.2023 13:11 Відповісти
НУ у а шо.. друга ж армія світу, а ні підготовки, а ны амуніції, а ні орієнтирів.. Залізні каски, АК 88-го року... А от якби була б перша армія світу, то були б і кевлари, і орієнтири, і какаво з чаєм, і берці, замість кросівок ))))). Тьху, ****** гидота!!
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16.05.2023 15:32 Відповісти
Скільки українців вбив, тварюко ????
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16.05.2023 15:34 Відповісти
Мені от цікаво, цих хробаків без будь якої підготовки кидають в найгарячіший капець по всій лінії фронту. І вони як вівці йдуть на загибель, навіть не брикаються, не тікають, просто йдуть на смерть. Деградація вищого гатунку!!!
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16.05.2023 15:37 Відповісти
глаза выколоть и отпустить
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16.05.2023 17:30 Відповісти
мокша, иди домой. Здесь водки нет
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16.05.2023 21:54 Відповісти
Пожалійте мене сироту ТВАРЬ він знав що робить немає слів на ту гидоту
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17.05.2023 10:03 Відповісти
 
 