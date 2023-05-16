Допит російського полоненого Шиліна: "Втрати великі, за два дні 500 людей із 72-ї ОМСБр...". ВIДЕО

Російський окупант із 72 ОМСБр армії Росії тридцятирічний Микола Шилін, що був взятий у полон поблизу Бахмуту, розповів на допиті про головні проблеми окупаційних військ в Україні. Зокрема, про повну відсутність навчання мобілізованих, погане речове, грошове, продовольче забезпечення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Шилін поскаржився, що був змушений пити воду з річки, говорив про жорстоке поводження з тими, хто відмовляється воювати. Він повідомляє про обман з боку командирів свого підрозділу та надзвичайно великі втрати в його батальйоні, що входить до складу 72 ОМСБр армії РФ. Шилін, який був поранений під час обстрілу, розповідає про надану медичну допомогу в полоні, гуманне ставлення та його повне нерозуміння, для чого потрібна загарбницька війна.

"Нас кинули в переліску. Я навіть не знаю, для чого. Мене мінометом довбонуло. У потилицю осколок. Я знепритомнів. Мене розворушили і питають: "Жити хочеш?". Кажу: "Хочу". "Ну, то вставай і пішли". Не били. Нічого узагалі. Спокійно йшли... Втрати були великі. За два дні 500 людей із 72-ї бригади... Не знаю, для чого ця війна. Немає за що тут воювати. Наше життя тут нічого не варте", - розповідає Шилін про обставини, за яких він потрапив у полон.

Дивіться також: "Вы понимаете, что вы оккупант?", - "Нет", - російський полонений здивував безглуздим поясненням. ВIДЕО

Колишній тракторист з Ульянівської області РФ потрапив в армію за мобілізацією.

"Повістка прийшла із військкомату. Якщо не прийдеш - там стаття якась. Відкосити ніяк було. Хто не приходив - того дільничий забирав і у військкомат відвозив. Мене дільничий і забрав. Можна було теоретично відтермінувати поїздку на війну через здоров'я - зламати собі щось. Медичну комісію проходиш із представником військкомату - тож там ніяк не домовишся. Зараз думаю, краще зламав би собі шось чи у ліс утік, щоб не найшли. Мусив підписати контракт на два роки. На менше в Ульянівській області контракту немає. В Ульянівську дали форму хебешну, бронік і шолом металевий - радянський. Підготовки ніякої не було. Вже коли під Бахмут приїхали нам дали разів п'ять стрельнути у стовп. З грошима обдурили. Обіцяли 195 тисяч, плюс разові виплати - 200 тисяч президентських, 105 тисяч губернаторських, але не виплатили нічого", - каже полонений про особливості російської мобілізації.

Також дивіться: "Приехал в Украину позвать брата на свадьбу", - російський полонений розповів, як опинився на війні. ВIДЕО

"Коли дізнався, що я під Бахмутом - стало страшно. По телевізору показували, що це найгарячіша точка. Із озброєння я мав автомат АК-74 1988 року виробництва і чотири ріжка набоїв. Гранати шість штук - від "ведевешників" лишилися. Вони так і лишилися лежати... Нам сказали, що на позиції ми мали десять днів сидіти. Завдання оборонні - сидіти і слухати. Командирів не було. Був один, але його убили. Коли почався бій, то всі пропали десь. Ми уявлення не мали, що робити. Звязку у нас не було. 25 нас було у переліску. Десять точно загинули - ми з вашими ходили, то я бачив, а інші - не знаю...", - розповідає загарбник про свій перший бій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант здається у полон бійцям 80-ї ОДШБ. ВIДЕО безпілотника