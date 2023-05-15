Бійці 5 ОШБр виявили та знищили склад БК у районі Бахмуту. ВIДЕО

Окупанти склали ящики з БК прямо біля дороги у районі Бахмуту. Виявивши їх за допомогою розвідувального дрона військовослужбовці 5-ї окремої штурмової бригади знищили все.

Зокрема, як видно на прикладі, опублікованому у соцмережі народним депутатом Юрієм Мисягіним, в умовах і без того критичного дефіциту боєприпасів загарбники все одно не спромоглися навіть нормально замаскувати свій запас БК підручними засобами, чим дуже порадували українських захисників, інформує Цензор.НЕТ.

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