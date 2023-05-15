Бійці 5 ОШБр виявили та знищили склад БК у районі Бахмуту. ВIДЕО
Окупанти склали ящики з БК прямо біля дороги у районі Бахмуту. Виявивши їх за допомогою розвідувального дрона військовослужбовці 5-ї окремої штурмової бригади знищили все.
Зокрема, як видно на прикладі, опублікованому у соцмережі народним депутатом Юрієм Мисягіним, в умовах і без того критичного дефіциту боєприпасів загарбники все одно не спромоглися навіть нормально замаскувати свій запас БК підручними засобами, чим дуже порадували українських захисників, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Urs
показати весь коментар15.05.2023 18:35
+5 Чайка Київ
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+4 Алекс Скела
показати весь коментар15.05.2023 18:37
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Край дороги не
рубай тополюховай припаси...
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Або ж як пише
"може спеціально так зробили. Або добре заховали більшу, а виставили лише меншу частину ***********, щоб наші знищили і подумали, що це вже все, і не шукали далі. Або щоб було нічим воювати, і був привід втекти або здатись? Бо якось не віриться, що їхні офіцери аж настільки дурні.
Хвастовство хуже ворвства, обмана. Як і недооцінка ворога...