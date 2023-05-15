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Бійці 5 ОШБр виявили та знищили склад БК у районі Бахмуту. ВIДЕО

Окупанти склали ящики з БК прямо біля дороги у районі Бахмуту. Виявивши їх за допомогою розвідувального дрона військовослужбовці 5-ї окремої штурмової бригади знищили все.

Зокрема, як видно на прикладі, опублікованому у соцмережі народним депутатом Юрієм Мисягіним, в умовах і без того критичного дефіциту боєприпасів загарбники все одно не спромоглися навіть нормально замаскувати свій запас БК підручними засобами, чим дуже порадували українських захисників, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку бійці 406 ОАБр знищили ворожий самохідний міномет. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+7
это ж просто праздник пиромана какой-то.
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15.05.2023 18:35
+5
Красунчики.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2023 19:07
+4
(співає):
Край дороги не рубай тополю ховай припаси...
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15.05.2023 18:37
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это ж просто праздник пиромана какой-то.
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15.05.2023 18:35 Відповісти
(співає):
Край дороги не рубай тополю ховай припаси...
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15.05.2023 18:37 Відповісти
а шо в самому Бахмутi - хто в курсi ?
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15.05.2023 18:48 Відповісти
сегодня без змiн
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15.05.2023 19:03 Відповісти
Буряткацапы самосвалом выгружали.
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15.05.2023 18:55 Відповісти
Скорее всего, да: в темное время (или в сумерках) быстро подвезли пару грузовиков и на обочине скинули, чтобы потребители потом разобрали. Не выгорело. Вернее - выгорело полностью.
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15.05.2023 19:08 Відповісти
Красунчики.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.05.2023 19:07 Відповісти
Та може спеціально так зробили. Або добре заховали більшу, а виставили лише меншу частину ***********, щоб наші знищили і подумали, що це вже все, і не шукали далі. Або щоб було нічим воювати, і був привід втекти або здатись? Бо якось не віриться, що їхні офіцери аж настільки дурні.
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15.05.2023 19:13 Відповісти
Подібні публікації "в умовах і без того критичного дефіциту *********** загарбники все одно не спромоглися навіть нормально замаскувати свій запас БК підручними засобами "ніби написані для ворога. Як предпісанія с цєлью устраненія нєдочьотов... Мовляв, рєбята лучше нада от нас прятать...

Або ж як пише

"може спеціально так зробили. Або добре заховали більшу, а виставили лише меншу частину ***********, щоб наші знищили і подумали, що це вже все, і не шукали далі. Або щоб було нічим воювати, і був привід втекти або здатись? Бо якось не віриться, що їхні офіцери аж настільки дурні.

Хвастовство хуже ворвства, обмана. Як і недооцінка ворога...
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15.05.2023 19:25 Відповісти
і Ви хочете сказати, про дефіцит *********** у загарбників?
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15.05.2023 19:33 Відповісти
Не, ну у такому випадку вже треба наші DAF пропускать та хай хлопці забирають собі. Край дорги кинуті безхозні. У нас люди хазяйновиті - шо Бог дав, все у торбу. Може попробувать, як тому полоненому - з мавіка запісочку скинути ,ящик водки. Повині клюнути.
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15.05.2023 19:36 Відповісти
 
 