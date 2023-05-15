Створюємо коаліцію для тренування українських пілотів на сучасних західних літаках, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 446 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Три довгих дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Значно сильнішими.
Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій.
Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет: 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО "Айріс" різних модифікацій і ракети до них, гармати й снаряди, бронетехніку… Крім цього, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист.
Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую за додаткову бронетехніку. І за допомогу в консолідації партнерів.
Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range-можливості для наших воїнів, за далекобійність.
Отже, головні результати за ці дні: нова зброя для України, шана до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - розповів Зеленськийю
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Войска Белоруссии приведены в боеготовность № 1
Лукашенко прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО и заявил, что армия приведена в боевую готовность.
Войска несколько суток находятся в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.
«Трое суток после событий рядом с нами - в Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», - заявил президент РБ.
Я скопіювали з іншого ресурсу. Теж ворожого)) "русвесна" котрий)))
Восковый палководец,готов идти в отаку бульбавоенами,только непонятно на кого,на нату,на украину или на кацапетов которых 2-3 к сейчас в бульбарейхе,а может на вейшнорию))))
Та голосно дзижчала:
- Ми орали.