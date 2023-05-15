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Створюємо коаліцію для тренування українських пілотів на сучасних західних літаках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 446 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Три довгих дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Значно сильнішими.

Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій.

Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет: 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО "Айріс" різних модифікацій і ракети до них, гармати й снаряди, бронетехніку… Крім цього, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист.

Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую за додаткову бронетехніку. І за допомогу в консолідації партнерів.

Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range-можливості для наших воїнів, за далекобійність.

Отже, головні результати за ці дні: нова зброя для України, шана до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - розповів Зеленськийю

Читайте на "Цензор.НЕТ": На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) літак (2900) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+10
З ОПЗЖ ти коаліцію створюєш...
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15.05.2023 19:33
+9
Щоб ти там не варнякав, яку б "азабочену"пику не грав на камеру, все одно українці не забудуть та не пробачать тобі, лукавий дволикий скоморох, підготовку України до здачі твоїи оманським партнерам та твої "шашличкі" 24.02.22. Український народ має виправити помилку 2019 року. Україні потрібні патріоти при владі, а не прокремлівські імітатори-маніпулятори. Щоб перемогти ворога, треба позбавитись його слуг.
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15.05.2023 19:33
+9
Сиділа муха на рогах вола,
Та голосно дзижчала:
- Ми орали.
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15.05.2023 19:46
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15.05.2023 - 18:42
Войска Белоруссии приведены в боеготовность № 1

Лукашенко прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО и заявил, что армия приведена в боевую готовность.

Войска несколько суток находятся в повышенной боевой готовности, а в субботу переведены в готовность номер один.

«Трое суток после событий рядом с нами - в Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», - заявил президент РБ.
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15.05.2023 19:26 Відповісти
Опять на целый год?
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15.05.2023 19:29 Відповісти
год слишком мало ...год надо только что бы при попытке сбития развед.дрона приказы дрожащим голоском не отдавать)
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15.05.2023 19:33 Відповісти
Тобто бомбардування цими ж літаками мирних українських міст - це нормал., а от покарання стервятників це вже підпищенна бойова готовність. картопляний дуче хай все ж таки краще помре, а там буде видно.
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15.05.2023 19:43 Відповісти
Полк ім. Калиновського ніяк не дочекається це м'ясо. Тільки з гарніром.
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15.05.2023 20:37 Відповісти
Тільки горе не кажи що ти з цього полка 😁
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15.05.2023 23:57 Відповісти
Мадам, не читайте и тем более не постите всякую х-ню из ВК.
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15.05.2023 21:34 Відповісти
МЕНЕ НІКОЛИ ТАМ не було! Це поперше. Ви СПАЛИЛИСЯ, й це по-друге)))
Я скопіювали з іншого ресурсу. Теж ворожого)) "русвесна" котрий)))
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15.05.2023 22:17 Відповісти
https://vk.com/wall-72671313_2176833
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15.05.2023 22:05 Відповісти
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15.05.2023 22:19 Відповісти
Там дерьмак в дверь тарабанит, а этому зедёнку пох. А глазенки у него такие начитанные.
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15.05.2023 19:33 Відповісти
А для чего учить на разных типах, если неизвестно что дадут и вообще дадут ли. А летать они и так умеют. Надо осваивать и тренироваться на том, на чем придется воевать.
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15.05.2023 19:29 Відповісти
Те, що дають вже показало себе в Брянському тирі... пробнік типу...
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15.05.2023 19:34 Відповісти
Ты статью читал внимательно? Там про самолеты.
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15.05.2023 21:33 Відповісти
В Брянську і були літаки, якщо ти не в курсі...
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15.05.2023 21:39 Відповісти
Ну, давай, поведай нам страшну тайну - какие же там были - ф16 или Миражи?
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15.05.2023 21:46 Відповісти
якщо ти в курсі..
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15.05.2023 21:47 Відповісти
F-16 і пара Міг-29... авіагрупа...
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15.05.2023 21:53 Відповісти
А за "рулем" Ф16 Дэн Хэмптон?
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15.05.2023 22:02 Відповісти
Да, какая разница - задание выполнили..
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15.05.2023 22:08 Відповісти


Восковый палководец,готов идти в отаку бульбавоенами,только непонятно на кого,на нату,на украину или на кацапетов которых 2-3 к сейчас в бульбарейхе,а может на вейшнорию))))
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15.05.2023 19:31 Відповісти
На параді в нього була інша рука перемотана.

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15.05.2023 19:52 Відповісти
Щоб ти там не варнякав, яку б "азабочену"пику не грав на камеру, все одно українці не забудуть та не пробачать тобі, лукавий дволикий скоморох, підготовку України до здачі твоїи оманським партнерам та твої "шашличкі" 24.02.22. Український народ має виправити помилку 2019 року. Україні потрібні патріоти при владі, а не прокремлівські імітатори-маніпулятори. Щоб перемогти ворога, треба позбавитись його слуг.
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15.05.2023 19:33 Відповісти
З ОПЗЖ ти коаліцію створюєш...
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15.05.2023 19:33 Відповісти
ишак обдолбаный, это целая индустрия. кроме планера это движки, топ-сенсоры и самые модерновые вооружения, redundant comp system и целая гималая софта. годы уйдут на освоение и подготовку инженеров, техников и прочего crew. а "обучение пилотов", про которое все трындят - это дымовая завеса, пилотажники у нас классные. и всегда такими были.
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15.05.2023 19:39 Відповісти
Сиділа муха на рогах вола,
Та голосно дзижчала:
- Ми орали.
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15.05.2023 19:46 Відповісти
Як мамаріма навчила...
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15.05.2023 20:28 Відповісти
Киньте хто цеглину на голову цьому уйо**щу, щоб він язика собі відкусив та більш не гундосив
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15.05.2023 19:47 Відповісти
шо то у него лицо припухло ,чем он питается
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15.05.2023 19:54 Відповісти
не доедает из забот
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15.05.2023 19:55 Відповісти
Так сказано було ... мівіною.
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15.05.2023 20:41 Відповісти
Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного.
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15.05.2023 19:55 Відповісти
судью на мыло !
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15.05.2023 19:56 Відповісти
Зяма, шо з таблом? Бджоли покусали?
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15.05.2023 19:55 Відповісти
у Ющенка був в гостях
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15.05.2023 19:57 Відповісти
з нетерпінням очікую на коаліцію з деєрмакізації країни. за впливом на перебіг війни, вона матиме майже такий самий погзитивний вплив, а головне - дуже швидко.
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15.05.2023 20:20 Відповісти
уничтожением украинских складов с бк ты иуда занимаешься
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15.05.2023 20:24 Відповісти
П
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15.05.2023 20:26 Відповісти
Коротко і ясно...
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15.05.2023 21:38 Відповісти
Щоб тут не нили зрадофіли, Зеля красава, він зараз відіграє свою роль на 100% і наша країна від його роботи отримує потрібний результат.
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15.05.2023 21:16 Відповісти
У вас ЗЕбілізм, схоже, в невиліковний стадії...
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15.05.2023 21:27 Відповісти
дурнику про підготовку наших пілотів хто тільки не заявляв і твоя буба в кінці списку)))
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15.05.2023 21:51 Відповісти
Готовь аэродромы, зеледент. Чтобы безаварийно эксплуатировать Ф-16.
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15.05.2023 21:26 Відповісти
нащо йому таким паритись,йому НАТО "повинно" все дати...
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15.05.2023 21:54 Відповісти
Гастроли прошли успешно.
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15.05.2023 22:02 Відповісти
Та да, этот гундос считает что он никому и ничего не должен.

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15.05.2023 22:04 Відповісти
Що ти там створюєш клоун, окрім відосиків і піара все інше для тебе це китайська грамота
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16.05.2023 00:00 Відповісти
Вы *****, коментировавшие эту новость .. ответьте.. - ЧЕМ ВАМ НЕ УГОДЕН ПРЕЗИДЕНТ,КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ С НАРОДОМ И ЕЗДИТ П СТРАНАМ И ДОГОВАРИВАЕТСЯ О ПОМОЩИ УКРАИНЕ?? ЕГО ПРИНИМАЮТ ВЕЗДЕ СТОЯ И АПЛОДИСМЕНТАМИ. Вы ****** холуйское прокремлёвское , за бабло кремлёвское парафините человека...потому что вам велел х*йло.... В ы суки, мыши клавиатурные почему не в окопах??? ******.... вам обгадить человека за кремлёвское бабло проще, чем признать силу и мужество этого человека... Вы ***** никто всравнении с ним... Так что закрыли рты ничтожества... народ Украины и сам видит кто есть кто... и не вам крысам помоечным обсуждать президента Украины...достойного уважения. Слава Украине!
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16.05.2023 04:14 Відповісти
Ти йоопнуте? Чонгар чия робота? 2 500 продано у полон - чия робота? Більше нічого й не треба, би земакаку відправити за Чаушеску!
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16.05.2023 07:41 Відповісти
Шашлики у Гамбурзі смачніші, чим у Ірпені?
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16.05.2023 08:00 Відповісти
 
 