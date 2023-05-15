Створюємо коаліцію для тренування українських пілотів на сучасних західних літаках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 446 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Три довгих дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Значно сильнішими.

Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій.

Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет: 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО "Айріс" різних модифікацій і ракети до них, гармати й снаряди, бронетехніку… Крім цього, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист.

Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую за додаткову бронетехніку. І за допомогу в консолідації партнерів.

Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так. Упевнений, підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range-можливості для наших воїнів, за далекобійність.

Отже, головні результати за ці дні: нова зброя для України, шана до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - розповів Зеленськийю

Читайте на "Цензор.НЕТ": На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський