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"Залітаємо в оточення і починаємо працювати на 360", - боєць Збройних сил України розповів як втратив ногу і все одно повернувся на фронт. ВIДЕО

Боєць Збройних сил України Іван Тима на псевдо "Найк" в інтерв’ю розповів про бої під Києвом, Харковом, Бахмутом. Боєць згадав як втратив ногу і повернувся на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою бойову роботу український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.

Іван поїхав воювати, як доброволець, ще у 2016 році. Він знищував окупантів в місті Мар'їнка, Авдіївка. Там отримав поранення. У 2019 році, продовжив воювати у місті Мар'їнка, де активно наступала 24 Королівська бригада ЗСУ.
З початком повномасштабного російського вторгнення, Іван був в рядах тих, хто першим зупиняв агресора.

"Ми були такими групками - налетіли, побились і втекли. Розвідники в оточені, ми залітаємо в оточення, починаємо на 360 стріляти", - розповів Іван. 

Івана не спинила навіть втрата ноги. Отримавши протез, військовий повернувся на фронт ліквідовувати ворогів.

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Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) ЗСУ (7540)


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Супер вояка.Отримав неймовірне задоволення від перегляду інтерв'ю))Молодець)
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15.05.2023 20:28 Відповісти
И этот парень и десятки тысяч таких не боятся, что в них снайпер попадет.
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15.05.2023 20:28 Відповісти
Вклоняюсть перед піхотою.
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15.05.2023 20:31 Відповісти
Велика подяка тобі, воїне!!!
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15.05.2023 20:54 Відповісти
Ось на цих вояках тримається КРАЇНА. СЛАВА УКРАЇНІ !
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15.05.2023 21:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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15.05.2023 22:13 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Герої 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
тільки повертайтеся живими ‼️
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15.05.2023 22:30 Відповісти
Хай щастить тобі, мужній воїне!
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15.05.2023 22:44 Відповісти
- Не повідомляли цивільним щоб не було паніки...
Ну ну. Іди ще як азовці після полону, руку потисни Зєлі за Марік, Бучу, Херсон...

Як писав Іван Мазепа про жителів Гетьманщини - народ вільний, нерозумний.
Воїн в серці, але в голові - куліш
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16.05.2023 08:44 Відповісти
 
 