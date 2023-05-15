"Залітаємо в оточення і починаємо працювати на 360", - боєць Збройних сил України розповів як втратив ногу і все одно повернувся на фронт. ВIДЕО
Боєць Збройних сил України Іван Тима на псевдо "Найк" в інтерв’ю розповів про бої під Києвом, Харковом, Бахмутом. Боєць згадав як втратив ногу і повернувся на фронт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою бойову роботу український воїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю каналу Бутусов плюс.
Іван поїхав воювати, як доброволець, ще у 2016 році. Він знищував окупантів в місті Мар'їнка, Авдіївка. Там отримав поранення. У 2019 році, продовжив воювати у місті Мар'їнка, де активно наступала 24 Королівська бригада ЗСУ.
З початком повномасштабного російського вторгнення, Іван був в рядах тих, хто першим зупиняв агресора.
"Ми були такими групками - налетіли, побились і втекли. Розвідники в оточені, ми залітаємо в оточення, починаємо на 360 стріляти", - розповів Іван.
Івана не спинила навіть втрата ноги. Отримавши протез, військовий повернувся на фронт ліквідовувати ворогів.
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Як писав Іван Мазепа про жителів Гетьманщини - народ вільний, нерозумний.
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