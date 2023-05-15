Російські військові після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО

Українські військові скинули боєприпас на групу російських бійців. Після смертельного поранення загарбника його "побратими" скористались моментом та пограбували окупанта і втекли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис поранення окупанта опублікували у соцмережі.

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