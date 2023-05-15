Російські військові після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО
Українські військові скинули боєприпас на групу російських бійців. Після смертельного поранення загарбника його "побратими" скористались моментом та пограбували окупанта і втекли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис поранення окупанта опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+75 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.05.2023 21:52
+67 Великая Исландия #550909
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+37 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар15.05.2023 22:00
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що їм цікавого чи нового зеленський скаже - нічого.
а отака правда життя скаже.
і покаже.
у них процвітає земляцтво.
якби поранений був зі свого земляцтва вони б його з-під шквального вогню б рятували.
але він не зі свого земляцтва а, отже, на нього пох.
в инших арміях в т.ч. в нашій теж таке є але на настільки мізерному рівні що можна казати що нема а, отже, це виключно кацапська тема.
Просто смішно.
Розповім но я вам історію.
Відпочивав на Криму у 2013році.
Біля мого отельчику, був татарський ресторанчик де я і любив перечекати обідню спеку на дастраханах. Із тією ж метою туди навідувалися два кацапа років по 40, що приїхали на Крим разом із своїми родинами. Дітей хоч було і багато, штук сім на двох, від трьох рочків і до 10, зато матюгливих...матюгались, прямо при батьках, але то вже інша історія. Цапи були не бідні, на гарних машинах, номери із одного й того ж самого регіону, отже як ви кажете - зємєлі.
Так от, кацапи до того ресторанчику ходили здебільшо у двох, без родин, пили пиво і грали в карти. Одного разу граючи в карти, одному із цапів припікло до вбиральні, другий же цап дочекавшись поки його товарішч зайде до туалету, спочатку подивися карти опонента, а потім тишком замінив собі із колоди декілька карт, при цьому його мармиза аж засвітилася задоволенням і на ній можна було прочитати - красава наї#ав! ...через декілька днів ситуація повторилась, хіба що на цей раз до вбиральні припекло іншому кацапу, і грали вони вже в нарди, тоді товаришч із задоволенним як слон табліщем пересунув декілька фішок по гральній дошці на свою користь.
Так от все оце зємєльщество, закінчується на тому що один одного вони може пи#дять меньше, але це не точно.
Отже запевняю жодні відосики їх не деморалізують, їм або на них пофік, або навіть навпаки вони їх надихнуть.
Кращий деморалізатор для цапів, це коли тельбухи його зємєлі будуть накручені на гіллях довколо.
Повірте, я знаю цапів.
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
якщо шолом кевлар то це просто грабіж, відібрали у свого ж.
Баби ісчо наражают, а от шолом то дефіцит!
- Какой я тебе браток??"(С)
Виктор Некрасов воспоминания о войне