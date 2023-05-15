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Російські військові після поранення свого "побратима" пограбували його та лишили вмирати. ВIДЕО

Українські військові скинули боєприпас на групу російських бійців. Після смертельного поранення загарбника його "побратими" скористались моментом та пограбували окупанта і втекли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис поранення окупанта опублікували у соцмережі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер одним пострілом ліквідував окупанта. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+75
Ета ісконная лапотная духовная скрєпа...
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15.05.2023 21:52
+67
пусть скажет спасибо что не изнасиловали...)))
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15.05.2023 21:56
+37
"Он всьо равно нє жилєц, паєтаму абабралі єво чтоб нічєво нє дасталась бендеравцам і натавскім нєграм".
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15.05.2023 22:00
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Ета ісконная лапотная духовная скрєпа...
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15.05.2023 21:52 Відповісти
Отрицательно не бросили.)
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15.05.2023 22:00 Відповісти
ПРИКИНЬ, А У МЕНЯ ПОД ЭТИМ ВИДЕО ВЫЛЕЗЛА РЕКЛАМА ПЕЛЬМЕНЕЙ , .............))))))
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15.05.2023 23:20 Відповісти
Что-то здесь с тенями. Но общую картину это не портит
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15.05.2023 21:54 Відповісти
Украли не только тени, но и помаду.
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15.05.2023 22:07 Відповісти
що саме з ними не так..?
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15.05.2023 22:37 Відповісти
"Утренний дозор" Судячи з кольорів - світанок День сонячний (це як колишній любитель фотографування кажу) Патруль рухається на захід
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16.05.2023 08:38 Відповісти
Відпрацьовании матеріал -- кому він потрібен .
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15.05.2023 21:54 Відповісти
Как вещал слушатель Кобзона т.н."Татарский":"Всё как мы любим..."
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15.05.2023 21:55 Відповісти
пусть скажет спасибо что не изнасиловали...)))
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15.05.2023 21:56 Відповісти
Еще не вечер. Выпьют, захотят повеселится, вернутся к павшему херою и отжарят.
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16.05.2023 00:07 Відповісти
Русские своих не бросают, бл@дь
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15.05.2023 21:58 Відповісти
..Та шо ти говоріш ?
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15.05.2023 21:58 Відповісти
був би унітаз..взагалі б добили
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15.05.2023 21:59 Відповісти
нагадує,як зеки втікачі ,беруть одного жирного в'язня,щоб потім його з'їсти.
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15.05.2023 22:01 Відповісти
так і цього як "мінний трал" першим пустили )))
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15.05.2023 22:12 Відповісти
добить, если ранения несовместимые с жизнью, а раненный мучается, это даже в каком-то смысле гуманно. Но это же нелюди, и добить не могут по-людски
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15.05.2023 22:46 Відповісти
Той "смертельно пораненй" ще й під кінець відео усівся! Більше всього смішить, що вони навіть не спробували його оглянуть та перев"язать - а стали "шмонать" відразу Видно - до екіпіровки придивлялися давно - ще коли він цілий був Значить - уже тоді "розподілили" - кто чего берёт"!
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16.05.2023 06:59 Відповісти
Гойда
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15.05.2023 21:59 Відповісти
"Он всьо равно нє жилєц, паєтаму абабралі єво чтоб нічєво нє дасталась бендеравцам і натавскім нєграм".
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15.05.2023 22:00 Відповісти
Добре шо в дупу щось не встромили, це ж кацапи.
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15.05.2023 22:01 Відповісти
А що очікувати від убивць і злодіїв?
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15.05.2023 22:02 Відповісти
Нашо добру пропадати
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15.05.2023 22:03 Відповісти
надеюсь, аптечку с турникетами забрали. Она, вероятно, у них переходная.
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15.05.2023 22:03 Відповісти
А могли еще трахнуть но раненный держал крепко штаны. Ну ниче они позже еще вернутся
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15.05.2023 22:05 Відповісти
Ржу не могу остановиться . Несмотря на то что все орки от взрыва попадали а возможно и были легко раненны, увидев что можно поживиться они даже забыли за себя и начали енергично грабить своего же таварисча

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15.05.2023 22:17 Відповісти
"В большой семье хлебалом не щелкают"....."умри ты сегодня а я завтра"и ещё сотня житейских росейских пословиц.
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15.05.2023 23:44 Відповісти
Кто первым встал, того и тапки.
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16.05.2023 10:28 Відповісти
вони не грабували, а забрали рідкісні секретні мапи 1964 року
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15.05.2023 22:08 Відповісти
...та де з 4-ох напрямків готувався пенетрейт вусатого полудурка
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15.05.2023 22:25 Відповісти
Треба було ще з ноги дать, щоб не пручався
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15.05.2023 22:10 Відповісти
Ішли, якось по дорозі ЛНРівець, ДНРівець і расіянін...
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15.05.2023 22:13 Відповісти
Зеки пограбували чмобіка... Ну хто міг на таке очікувати?! 😄
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15.05.2023 22:14 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15.05.2023 22:15 Відповісти
оце треба показувати москалям на зламаних телеканалах а не зеленського.

що їм цікавого чи нового зеленський скаже - нічого.

а отака правда життя скаже.

і покаже.
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15.05.2023 22:19 Відповісти
Їм пофіг, нічого їм не треба показувати, їх треба нищити. От і всьо.
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15.05.2023 22:27 Відповісти
це вбиває мораль а мораль може бути сильніше зброї, доведено ЗСУ.
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15.05.2023 22:59 Відповісти
Нічого там не вбиває. Нажаль, погано ви розумієте цапів... Вони і без вас знають і про відношення командирів як до м'яса, і про відношенняце своїх же "братів" по зброї як до ворогів. То для вас така поведінка, м'яко кажучи дивна, а в руском міре це - норма. Вони орки, без совісті, моралі. Ілі бей ілі бегі, по дороге что то спи&ди, це їхне життєве кредо.
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15.05.2023 23:25 Відповісти
то ви їх не розумієте, пані.

у них процвітає земляцтво.

якби поранений був зі свого земляцтва вони б його з-під шквального вогню б рятували.

але він не зі свого земляцтва а, отже, на нього пох.

в инших арміях в т.ч. в нашій теж таке є але на настільки мізерному рівні що можна казати що нема а, отже, це виключно кацапська тема.
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15.05.2023 23:33 Відповісти
Та які там "земляцтва"?! Ні разу не бачив за п"ятнадцять років служби щоб "русские" вставали за "земляка" "Каждый сам за себя"!
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16.05.2023 08:44 Відповісти

Просто смішно.
Розповім но я вам історію.
Відпочивав на Криму у 2013році.
Біля мого отельчику, був татарський ресторанчик де я і любив перечекати обідню спеку на дастраханах. Із тією ж метою туди навідувалися два кацапа років по 40, що приїхали на Крим разом із своїми родинами. Дітей хоч було і багато, штук сім на двох, від трьох рочків і до 10, зато матюгливих...матюгались, прямо при батьках, але то вже інша історія. Цапи були не бідні, на гарних машинах, номери із одного й того ж самого регіону, отже як ви кажете - зємєлі.
Так от, кацапи до того ресторанчику ходили здебільшо у двох, без родин, пили пиво і грали в карти. Одного разу граючи в карти, одному із цапів припікло до вбиральні, другий же цап дочекавшись поки його товарішч зайде до туалету, спочатку подивися карти опонента, а потім тишком замінив собі із колоди декілька карт, при цьому його мармиза аж засвітилася задоволенням і на ній можна було прочитати - красава наї#ав! ...через декілька днів ситуація повторилась, хіба що на цей раз до вбиральні припекло іншому кацапу, і грали вони вже в нарди, тоді товаришч із задоволенним як слон табліщем пересунув декілька фішок по гральній дошці на свою користь.
Так от все оце зємєльщество, закінчується на тому що один одного вони може пи#дять меньше, але це не точно.

Отже запевняю жодні відосики їх не деморалізують, їм або на них пофік, або навіть навпаки вони їх надихнуть.
Кращий деморалізатор для цапів, це коли тельбухи його зємєлі будуть накручені на гіллях довколо.


Повірте, я знаю цапів.
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16.05.2023 09:14 Відповісти
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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16.05.2023 08:42 Відповісти
Нету там никакой морали ,они друг друга ненавидят ещё больше чем украинцев....убить,грабонуть своего или проста зачморить,я думаю там такое повсеместно и вообще не западло.
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15.05.2023 23:51 Відповісти
а кацапи скажуть "всьо правільна сдєлалі! зачєм дабру прападать!"
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15.05.2023 22:35 Відповісти
той чувак лише поранений. він перев'яжеться і докульгає до своїх.добро не пропадало.

якщо шолом кевлар то це просто грабіж, відібрали у свого ж.
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15.05.2023 23:00 Відповісти
Вот это ещё раз доказывает, какие эти нелюди кацапы, что от них хорошего можно ожидать, коль со своими так жестоко обращаются, эта нация хуже зверей!!!
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15.05.2023 22:23 Відповісти
Зняли із нього шолома і пішли...бльо який трешак!😹
Баби ісчо наражают, а от шолом то дефіцит!
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15.05.2023 22:25 Відповісти
Може то мобик с какойнить Мацквы и ему мамка кевларовый шлем купила...а посоны подумали ну не солдатам НАТО же его оставлять
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15.05.2023 23:59 Відповісти
Мажор мацковский, аще пріпух, так єму і нада
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16.05.2023 01:03 Відповісти
З 2014 запевняємо, що вони скоти. Нарешті потроху до більшості почало доходити.
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15.05.2023 22:28 Відповісти
Вы ж ничего не перепутайте. Ани пришли в Украину защищать рузкоязычных ат биндеравцев и салдат НАТО
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15.05.2023 22:31 Відповісти
Причем те двое сориентировались мгновенно, будто этого и ждали.
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15.05.2023 22:35 Відповісти
Можливо, вони довго чекали доки командира чпокнуть
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16.05.2023 00:20 Відповісти
Ти в армії колись служив узагалі? У дозорних групах командири в авангарді не ходять! Або в центрі, або замикаючим Першим запускали сапера - якщо був у складі групи, або солдата, що був з цим знайомий При великих групах командир ішов саме в центрі групи А за ним ходив радист (поки рація не стала малою і командир міг її нести самостійно Такий порядок був створений ще в ІІ Світову Про це ще мій дід розказував - був саме радистом ДРГ до Курської битви Там був поранений і до кінця війни ремонтував радіостанції у армійській майстерні
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16.05.2023 06:54 Відповісти
Це просто три вагнера безхатька, який ще авангард, який порядок.
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16.05.2023 10:12 Відповісти
У них про це було на спині написано?
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16.05.2023 10:39 Відповісти
ваньки поводяться, як вдома
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15.05.2023 22:51 Відповісти
Падаль... Жаль дрон не скинул ещё гранату, когда они там кучно возились.
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15.05.2023 22:58 Відповісти
Один за всех и все за одного! Кацапы однако...
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15.05.2023 23:09 Відповісти
-"Браток, памаги.....
- Какой я тебе браток??"(С)
Виктор Некрасов воспоминания о войне
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15.05.2023 23:24 Відповісти
"В мире животньіх"
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15.05.2023 23:44 Відповісти
Русофобы!!!!!
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15.05.2023 23:55 Відповісти
ruZke-kurwy!
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15.05.2023 23:57 Відповісти
Прибегут к командиру и скажут, что Ванька, то пагиб геройски, вот каску в память принесли.
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16.05.2023 00:43 Відповісти
Надеюсь такая куйня будет с Пригожиным , кацапско крысиное братство.
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16.05.2023 00:44 Відповісти
І хтось після цього ще сумнівається, що ці злочинці роблять у захоплених населених пунктах.
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16.05.2023 00:48 Відповісти
Духовненько обобрали ..грабь награбленное это скрепа по которой русские свиньи и построили государство ..передаеться по наследству..Не удивлен
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16.05.2023 02:35 Відповісти
такое вот оно реальное боевое блтство кацапских воЕнов, которые чужОго добра не бросают
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16.05.2023 07:42 Відповісти
Как это мило
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16.05.2023 07:59 Відповісти
Высокие отношения.
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16.05.2023 08:31 Відповісти
кацапу -кацапське!
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16.05.2023 08:42 Відповісти
Гигиги!
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16.05.2023 08:51 Відповісти
Все как обычно.
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16.05.2023 09:22 Відповісти
Сваіх ні брасаім, бл₴ть!
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16.05.2023 12:37 Відповісти
 
 