УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 439 11

На територію столичного зоопарку впали уламки ракети. Працівники та тварини не постраждали, - Кличко. ВIДЕО

Сьогодні вночі, внаслідок обстрілу Києва російськими варварами, на територію столичного зоопарку впали уламки ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на щастя, ніхто з тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було.

"Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів. Так що приходьте заспокоїти і підтримати мешканців КиївЗоо!", - зазначив мер.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.

Також читайте: Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Автор: 

зоопарк (63) Київ (19466) обстріл (28472) ракети (4023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Слава ЗСУ та й ППО !!!
показати весь коментар
16.05.2023 09:10
+12
показати весь коментар
16.05.2023 09:19
+11
Тим, хто ракету запустив, до тварин ще еволюціонувати рочків так зо три тисячі...
показати весь коментар
16.05.2023 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ та й ППО !!!
показати весь коментар
16.05.2023 09:10 Відповісти
Смерть ворогам і путіну!
показати весь коментар
16.05.2023 09:15 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 09:19 Відповісти
+ величезна подяка НАТО!
показати весь коментар
16.05.2023 11:03 Відповісти
Тварини це не ті, хто не постраждали, а ті хто ракету запустив 🤬
показати весь коментар
16.05.2023 09:15 Відповісти
Тим, хто ракету запустив, до тварин ще еволюціонувати рочків так зо три тисячі...
показати весь коментар
16.05.2023 09:29 Відповісти
Не злите енота, рашисты...
показати весь коментар
16.05.2023 09:21 Відповісти
"Уламком ракети пошкодило зелені насадження . Джерело:
.
показати весь коментар
16.05.2023 09:32 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 09:44 Відповісти
Кацапська православна скрєпна ідея цілком сатанинська і поступається далекій від Бога католицькій ідеї і як землі до неба протестантській ідеї.
Навіть німці воювали по якимось правилам і спеціальних ударів по мирним жителям не робили, але не кацапи для яких розтрілювати евакуаційні колони з легкових автівок це норма, як і стріляти в жінок і дітей..
показати весь коментар
16.05.2023 10:57 Відповісти
Шкода, що не можна описати все те, що довелося вчора бачити, не засвітивши локацію. Повірте, є що описати. Весь відео матеріал викладу, коли буде можливо десь викладу. Дякую хлопцям з ППО за професійну роботу.
показати весь коментар
16.05.2023 13:55 Відповісти
 
 