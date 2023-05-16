ЦРУ взялося вербувати росіян через Telegram і випустило ролик з інструкціями. ВIДЕО

Центральне розвідувальне управління США створило в телеграмі канал з інструкціями для росіян щодо того, як можна безпечно вийти з ним на контакт і передати інформацію.

Канал було створено13 квітня, але перші публікації в ньому з’явилися лише сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте", - йдеться в публікації на каналі.

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Там також оприлюднено інструкцію про те, як безпечно зв’язатися з ЦРУ. Росіянам рекомендують використовувати для цього Tor або VPN.

"Ви військовий офіцер? Ви працюєте в сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або маєте справу з людьми, які цим займаються? Си маєте інформацію про економіку або вище керівництво Російської Федерації? Зв’яжіться з нами. Можливо, люди довкола вас не хочуть чути правду. Ми - хочемо", - закликають у ЦРУ.

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Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проекті, заявили CNN, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, "щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам". За їхніми словами, попередня хвиля вербування на початку широкомасштабного вторгнення була успішною та дала "встановити контакт".