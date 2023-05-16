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ЦРУ взялося вербувати росіян через Telegram і випустило ролик з інструкціями. ВIДЕО

Центральне розвідувальне управління США створило в телеграмі канал з інструкціями для росіян щодо того, як можна безпечно вийти з ним на контакт і передати інформацію.

Канал було створено13 квітня, але перші публікації в ньому з’явилися лише сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте", - йдеться в публікації на каналі.

Читайте: Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс

Там також оприлюднено інструкцію про те, як безпечно зв’язатися з ЦРУ. Росіянам рекомендують використовувати для цього Tor або VPN.

"Ви військовий офіцер? Ви працюєте в сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або маєте справу з людьми, які цим займаються? Си маєте інформацію про економіку або вище керівництво Російської Федерації? Зв’яжіться з нами. Можливо, люди довкола вас не хочуть чути правду. Ми - хочемо", - закликають у ЦРУ.

Також читайте: Лише три-чотири особи з оточення Путіна знали про початок вторгення, це зіграло свою роль, - директор ЦРУ Бернс 

Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проекті, заявили CNN, що вторгнення Росії в Україну створило історичну можливість, "щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам". За їхніми словами, попередня хвиля вербування на початку широкомасштабного вторгнення була успішною та дала "встановити контакт".

Автор: 

росія (65162) ЦРУ (140) шпигунство (992) вербування (246)


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Топ коментарі
+15
Кацапи здадуть всьо і вся.
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16.05.2023 11:50
+15
Вони не розуміють що таке принципи і добре розуміють шелест купюр. Аж бігом підуть на контакт. За великим рахунком більшості кацапів чхати на засрашку.
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16.05.2023 11:53
+8
зачьотний тролінг. тепер ***** буде ще більше вишукувати піндосських штірліців у своєму оточенні
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16.05.2023 11:54
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Кацапи здадуть всьо і вся.
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Не взивайте до дикунів,це напрасна праця! Вони вас не розуміють!
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Вони не розуміють що таке принципи і добре розуміють шелест купюр. Аж бігом підуть на контакт. За великим рахунком більшості кацапів чхати на засрашку.
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16.05.2023 11:53 Відповісти
Так, таки-так !!!
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16.05.2023 12:04 Відповісти
ПШНХЙ, кацап.
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16.05.2023 12:53 Відповісти
Ні, це чудовий хід. Він працював навіть у совку, где голова була промита наскрізь і не було ніякого інтернету. За грінкарту кацап здасть все. І грінкарту не потрібно давати, достатньої пообіцяти
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16.05.2023 12:14 Відповісти
По промитю мозгів совок нервно курить в стороні дивлячись на кацапстан - дивиться і думає "а це вони ще нічого не починали".
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16.05.2023 13:58 Відповісти
А що там китайці - вже вербують через Тік ток?
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Кумедні які. Зараз вам русня дези накидає стільки, що до другого пришестя не розгребете.
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16.05.2023 11:51 Відповісти
Та якраз. Як не крути а в ЦРУ не лохи. За шо попало платити не будуть.
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16.05.2023 11:56 Відповісти
Кажу про перевантаження. Накидають купу силенну, як версій про падіння МН-17, і будуть шукати родзинку в цистерні з лайном, якщо вона там є.
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16.05.2023 11:59 Відповісти
А що, фільтрів нєх нєма ? Там же ж не дурні сидять.
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16.05.2023 12:06 Відповісти
На їх роботу треба виділяти ресурси більші, ніж потрібно ресурсів на заспамлювання фільтрів.
Русня може нацькувати купу божевільних блогерів, які генерують теорії змови та інсайди зі швидкістю кулемета. Де знайти стільки людей, щоб встигати порпатись у тому лайні?
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16.05.2023 12:12 Відповісти
все робить нейросітка, сортирує, аналізує, люди вже працюють за фільтром
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16.05.2023 12:16 Відповісти
Только дурак не воспользуется!
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16.05.2023 11:53 Відповісти
зачьотний тролінг. тепер ***** буде ще більше вишукувати піндосських штірліців у своєму оточенні
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Але ЦРУ не врахувало, що кацап в 99,9% випадків на генному рівні раб.
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16.05.2023 11:57 Відповісти
Саме це визначальна скрєпа
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16.05.2023 12:22 Відповісти
А нагороду там пропонують? Хоча б оцет. А то без винагороди кацаперди не будуть піднімати свій зад.
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16.05.2023 11:57 Відповісти
Так, олівець. А за найважливішу інформацію півлітра горілки.
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16.05.2023 12:10 Відповісти
Троллінг вищої проби!!! 🙏🙏🙏😁Тепер кацапськиму власнику Телеграм треба буде сідати у шпагат, або проявити кацапську приховану сутність. 😁
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16.05.2023 11:58 Відповісти
в любой стране живут кацапы, а чем таким заинтересовала рефия недограждан Украины, что они массово предают?
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16.05.2023 12:06 Відповісти
На самом деле немного и точно не массово,особенно если вспомнить карту выборов 2005 и признать что в те годы чуть ли не большая половина Украины была проросийской.Пуйло помог раздавить русизм на этих территориях.
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16.05.2023 12:33 Відповісти
Кацапи це ваш шанс на гринкарту) не прогавьте)
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16.05.2023 12:07 Відповісти
Кацапи з штанів будуть вистрибувати, щоб сусіда здати, або начальника.
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16.05.2023 12:12 Відповісти
Шукають хороших кацапів?
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16.05.2023 12:33 Відповісти
Можу уявити собі ту кількість спаму,відвертої дези і підставної агентури, яку накидає ФСБ на цей канал . Як на мене ідея наскільки проста, настільки і дурна. Я б на місті кацапів зробив би ще кілька таких "цру"шних сторінок, щоб вираховувати неблагонадійних осіб в країні.
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16.05.2023 13:43 Відповісти
😅
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16.05.2023 14:12 Відповісти
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16.05.2023 14:14 Відповісти
"... я нє вєрю в рєволюцію, а так щоб тіхо і нєзамєтно ..."

"тіхо і нєзаметно" вже з 2014 року відбувається і жодних результатів, бо все "тіхо і нєзамєтно"
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16.05.2023 16:55 Відповісти
 
 