Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
НАБУ та САП брифінг у справі щодо викриття Верховного Суду України Всеволода Князєва на хабарі у 2,7 млн доларів.
Цензор.НЕТ публікує трансляцію брифінгу.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.
Топ коментарі
+15 AbOriginal_UA
показати весь коментар16.05.2023 12:27
+11 Олександр Дніпро
показати весь коментар16.05.2023 12:32
+11 Сергій Шешеня
показати весь коментар16.05.2023 12:57
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ви уявляєте собі статки цієї потвори, якщо тіки один епізод хабарництва приніс йому 127 мільйони 750 тисяч гривень?! яка має бути застава, що його не відпустили просто тут і зараз?
Берёза говорит , что УЖЕ исчезли 2 500 000 из той суммы
Спортивне рибальство є екологічно виправленою похідною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE рибальства , як виду розваги. Філософія цього виду спорту полягає в популяризації принципу «спіймав-відпустив»
І випустить цього, так чи інакше!
Швидше за все, у Князєва знайдеться нотаріальне посвідчення, що він ці гроші позичив! Внесе іх у Бубочкін фонд https://u24.gov.ua/ UNITED24 - The initiative of the President of Ukraine і вуаля! Свобода!
Я ось знайшла. від 7 квітня 2023 р. № 440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2023-%D0%BF#Text
Вже майже рік як на пенсії, відстав від життя...
Там скрізь корупціонери, мафіозні розбійники та зрадники.
Заздрю британцям з їхнім інститутом лордів.