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Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

НАБУ та САП брифінг у справі щодо викриття Верховного Суду України Всеволода Князєва на хабарі у 2,7 млн доларів.

Цензор.НЕТ публікує трансляцію брифінгу.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.

Читайте: Голова ВС Князєв отримував кошти за рішення суду на користь олігарха Жеваго, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5068) САП (2217) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+15
Вера в то, что высокая зарплата исключает желание брать взятки, оказалась МИФОМ !!!
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16.05.2023 12:27
+11
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16.05.2023 12:32
+11
Вангую, суддю напевно, випустять під залог, на відміну від Червинського, бо в нього гроші є.
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16.05.2023 12:57
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все они берут хабарi.
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16.05.2023 12:20 Відповісти
це хайп на тому, яку жирну рибу спіймали! зараз похайпують і відпустять
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16.05.2023 12:24 Відповісти
даст своим на лапу и отпустят. Судебная система сама и есть сплошной хабар.
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16.05.2023 12:25 Відповісти
Наколядував
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16.05.2023 12:45 Відповісти
Наколядував, стопудово Ану, в кого тут ще є сумніви, вийти зі строю
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16.05.2023 12:47 Відповісти
А де це падло зара знаходиться? Вже "лижі" одягнув та шукає шпарину як здриснути з країни? Чи буде "рішати" вАпрос?
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16.05.2023 12:21 Відповісти
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16.05.2023 12:22 Відповісти
Але ж не посадять, мабуть...
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16.05.2023 12:23 Відповісти
з хабарем у майже 3 мільйони долларів 😂🤣😆 хто ж посадить таку манументальну потвору?
ви уявляєте собі статки цієї потвори, якщо тіки один епізод хабарництва приніс йому 127 мільйони 750 тисяч гривень?! яка має бути застава, що його не відпустили просто тут і зараз?
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16.05.2023 12:26 Відповісти
Порешали , д'ерьмак своё все-таки отгрёб

Берёза говорит , что УЖЕ исчезли 2 500 000 из той суммы
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16.05.2023 16:36 Відповісти
Пропоную надати членам НАБУ і САП почесні звання - спортивних рибалок

Спортивне рибальство є екологічно виправленою похідною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE рибальства , як виду розваги. Філософія цього виду спорту полягає в популяризації принципу «спіймав-відпустив»
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16.05.2023 12:25 Відповісти
Ну, ці ловлять, а випускає суд.
І випустить цього, так чи інакше!
Швидше за все, у Князєва знайдеться нотаріальне посвідчення, що він ці гроші позичив! Внесе іх у Бубочкін фонд https://u24.gov.ua/ UNITED24 - The initiative of the President of Ukraine і вуаля! Свобода!
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16.05.2023 12:45 Відповісти
Вера в то, что высокая зарплата исключает желание брать взятки, оказалась МИФОМ !!!
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16.05.2023 12:27 Відповісти
Ніхто й не вірив. Але навіть зараз знайдеться багато тих, хто з піною коло рота буде доводити зворотнє. Такі зарплати, а тим паче скажені пенсії для "обраних" не мають існувати в державі, де майже всі пенсіонери рахують копійки коло каси, купуючи дві картоплини.
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Висока (відносно) зарплата чиновників є необхідною, але недостатньою умовою для запобігання корупції. А вірити шкідливо в будь що, в т.ч. і в те, що є прості рішення у складних проблем.
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16.05.2023 17:59 Відповісти
Параллельные миры... Существа скатились до уровня бацилл.
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16.05.2023 12:30 Відповісти
Прошо допомогти у питанні. Що на сьогдні відомо стосовно питання повірки лічильників? Чи може підприємство примушувати в ними утверджений термін зробити повірку лічильника на воду? Чи можна це робити сьогодні, під час воєнного стану? Де я можу почитати про зміни й до якого такого закону, який скасовує попередній про перенос повірок в час воєнного стану? Дуже дякую.
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16.05.2023 12:30 Відповісти
В Україні під час дії воєнного стану для всіх лічильників діє загальне правило: проводити їх повірку у цей період необов'язково. Відповідна постанова №412 «Про деякі питання перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного часу» була ухвалена Кабміном у квітні 2022 року.
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16.05.2023 12:57 Відповісти
Це якийся жах. Тим більше, що мені, наприклад, не потрібно нічого повіряти, все працює, то чому я повинна тратити свої копійки на повірку, та ще й оно кажуть, що ще й самому треба той лічильник зняти й привезти їм))

Я ось знайшла. від 7 квітня 2023 р. № 440

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2023-%D0%BF#Text
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16.05.2023 13:01 Відповісти
Дякую, не знав.
Вже майже рік як на пенсії, відстав від життя...
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16.05.2023 16:43 Відповісти
Це людина Арахаміі, і тому нічого не буде. Зелені своїх не здають.
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16.05.2023 12:30 Відповісти
Все як завжди, а хто поклав на посаду цього "суддю" ?
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16.05.2023 12:32 Відповісти
Вау, яка обізнаність в компʼютерній графіці в пересічних українців! Це ти сам змайстрував чи переслав хтось?
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16.05.2023 12:51 Відповісти
А по темі є, що сказати?
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16.05.2023 12:55 Відповісти
Ціх події достатньо щоб перезавантажити судівську гілку влади на 100%, чи ще ні?

Там скрізь корупціонери, мафіозні розбійники та зрадники.
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16.05.2023 12:31 Відповісти
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16.05.2023 12:32 Відповісти
Ой ******* 🤔
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16.05.2023 12:48 Відповісти
застарiла iнфа, вони вже повернулися самi, або їх довiренi - з новими iдеями i комбiнацiями.
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16.05.2023 12:52 Відповісти
🤣🤣😂😅zвиzдел , как всегда !
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16.05.2023 16:39 Відповісти
який жах..., так це верховний суд..., а що там відбувається в інших, рангом менших, важко уявити..., я думаю, що в самому аникорсуді теж не всі білі та пухнасті, вони ж його будуть судити, мабуть, виправдають, типу перший раз така велика сума, розгубився, можна пробачити...
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16.05.2023 12:33 Відповісти
Не поділився, скотиняка!!
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16.05.2023 12:38 Відповісти
казали про 3 млн долл. Зараз вже 2.7. Тобто 300 тисяч авансу відкупних вже забрали. Чи не так???
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16.05.2023 12:39 Відповісти
"брифінг НАБУ та САП" - це чергове шоу. обляпають гiмном та й вiдпустять. бо у самих рило в пуху. але ВС заважає "нашєму бенєчке" рейдерити. а це вже "нiззя". усунуть цього суддю з посади "по-любому".
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16.05.2023 12:40 Відповісти
О, було ж 3М. 10% вже зникло)))
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16.05.2023 12:41 Відповісти
Корупція - то є духовна недуга. Це не є щось фінансове. Якби люди серйозно ставилися до корупції, справді бачили її такою, як вона є, а це є гріх, то не треба було б нам так багато комісій всякого роду, законів і такого іншого. Корупція би і так зникала. Той факт, що корупція так важко, повільно зникає, доводить, що, на жаль, стан душі нашого народу не є таким, як хотілось. Любоми р Гузар.
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16.05.2023 12:43 Відповісти
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16.05.2023 12:43 Відповісти
Це Князєв?
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16.05.2023 12:45 Відповісти
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16.05.2023 12:55 Відповісти
Це якийсь американський актор.
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16.05.2023 13:15 Відповісти
То може їм ще зарплату підвищити???
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16.05.2023 12:44 Відповісти
Зраз візьмуть тих,хто його взяв.
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16.05.2023 12:44 Відповісти
Что еще этим людям надо??? Занимают хорошие должности получают огромные зарплаты и льготы. Нет все мало... Садить сук безжалостно или Украина погибнет.
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16.05.2023 12:47 Відповісти
Місце прокляте.
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16.05.2023 12:53 Відповісти
Один из целой системы,коррумпированного судьишку будут судить коррумпированные судьи,обвинение выдвигают такие же прокуроры и все это шоу проходит под присмотром продажных политиков.
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16.05.2023 12:55 Відповісти
Вангую, суддю напевно, випустять під залог, на відміну від Червинського, бо в нього гроші є.
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16.05.2023 12:57 Відповісти
куди поділись 300 тисячь
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16.05.2023 12:58 Відповісти
затримати затримали - але підозру не вручили https://t.me/kievreal1/41090 https://t.me/kievreal1/41090

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16.05.2023 13:07 Відповісти
Будь яка судова реформа без великокаліберного кулемета - гроші на вітер
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16.05.2023 13:09 Відповісти
Він відбрешеться. Скаже, що ті гроші планував відправити ЗСУ.
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16.05.2023 13:16 Відповісти
Взірець криштальної чесності Кривонос буде судити хабарника-початківця.
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16.05.2023 13:22 Відповісти
Реформа в действии.
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16.05.2023 13:25 Відповісти
Не повірю в зміни на краще, поки не побачу суддю-хабарника в камері для опущених з сусідами-туберкульозниками
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16.05.2023 13:48 Відповісти
Як людина з виразним плебейським прізвищем могла вилізти на такі високі щаблі влади?

Заздрю британцям з їхнім інститутом лордів.
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16.05.2023 13:54 Відповісти
Интересно как быстро он окажется за границей?
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16.05.2023 14:08 Відповісти
помнится, когда-то прям на вертолетах кого-то ловили и "бриллиантовые прокуроры" тоже были, и многое другое, но ни с того ни с другого в бюджет вроде как ни копейки не получили (интересно, какой по факту дебет\кредит за все время существования этой организации (сколько там народа числится и сколько народу ими посажено\перевоспитано). зато как арестовали прибамбасы для пво \клистроны\ - то было конечно очень вовремя - и опять же никому за это ничего вроде как не было.
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16.05.2023 14:54 Відповісти
Чому ж голос так тремтить??????
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16.05.2023 15:07 Відповісти
І голови всі так повісили?
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16.05.2023 15:10 Відповісти
А чего в жизни добился ты ????? 🤣
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16.05.2023 20:15 Відповісти
 
 