Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

НАБУ та САП брифінг у справі щодо викриття Верховного Суду України Всеволода Князєва на хабарі у 2,7 млн доларів.

Цензор.НЕТ публікує трансляцію брифінгу.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.

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