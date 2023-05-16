Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО
Українські воїни із 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" атакували окупантів поблизу Бахмуту та змусили їх втікати.
Відеозапис з фрагментом втечі загарбників опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Бійці 24 ОШБ "Айдар" суміжно з іншими підрозділами ЗСУ змушують окупантів відступати. Бахмутський напрямок", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Українські воїни, що спостерігають за окупантами через камеру безпілотника, всіляко тролять спроби ворога відійти без втрат.
"Зараз ви можете побачити стадо диких кабанів рухається на південь... Эти краснокнижные животные... Они в натуре так обосрались!..", - говорить на записі один із бійців.
Топ коментарі
+38 FT FT
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+28 Теті Гризло
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+24 Сергей Хитушко #551363
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