УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13270 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 634 39

Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО

Українські воїни із 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" атакували окупантів поблизу Бахмуту та змусили їх втікати.

Відеозапис з фрагментом втечі загарбників опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

 "Бійці 24 ОШБ "Айдар" суміжно з іншими підрозділами ЗСУ змушують окупантів відступати. Бахмутський напрямок", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Українські воїни, що спостерігають за окупантами через камеру безпілотника, всіляко тролять спроби ворога відійти без втрат.

"Зараз ви можете побачити стадо диких кабанів рухається на південь... Эти краснокнижные животные... Они в натуре так обосрались!..", - говорить на записі один із бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контратакують на деяких напрямках під Бахмутом, прораховуються всі можливі сценарії розвитку подій, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) Айдар (135)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Так вот зачем при совке в школах на физре учили ходить гусиным шагом
показати весь коментар
16.05.2023 12:40
+28
Це шелеврально!
показати весь коментар
16.05.2023 12:39
+24
Морская пехота?? Типа, "моряк вразвалочку пошел на берег"?
показати весь коментар
16.05.2023 12:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це шелеврально!
показати весь коментар
16.05.2023 12:39 Відповісти
В сов армії це називалось "апражнєніє "ходьба гуськом".
показати весь коментар
16.05.2023 13:00 Відповісти
упражнєніє
показати весь коментар
16.05.2023 13:07 Відповісти
Так вот зачем при совке в школах на физре учили ходить гусиным шагом
показати весь коментар
16.05.2023 12:40 Відповісти
🤣 офігезно!! Хоч зараз дізнались нафіга круги намотували в такій позі)))
показати весь коментар
16.05.2023 12:45 Відповісти
Так то ""спортивный гусиный шаг" А ще існує "пруський військовий" це - різні речі! Так парадна варта в Москві ходить
показати весь коментар
16.05.2023 14:52 Відповісти
Дякую) Ви стільки цікавих речей знаєте. Ще й поганючий настрій вмієте підняти
показати весь коментар
16.05.2023 15:58 Відповісти
Будь ласка! Але "декому" ЦЯ моя риса страшно не подобається Мабуть, заздрять!
показати весь коментар
16.05.2023 16:09 Відповісти
Морская пехота?? Типа, "моряк вразвалочку пошел на берег"?
показати весь коментар
16.05.2023 12:40 Відповісти
от,якби ж ще грохнули по окупантах..якраз кучність хороша
показати весь коментар
16.05.2023 12:44 Відповісти
Регіт завадив!
показати весь коментар
16.05.2023 13:04 Відповісти
Это уже "гойда" или ещё нет?
показати весь коментар
16.05.2023 12:45 Відповісти
Шо то за качки перевалюються з ноги на ногу роблячи драп нах Остен?
показати весь коментар
16.05.2023 12:46 Відповісти
Бійці вважають що то були кабани
показати весь коментар
16.05.2023 13:14 Відповісти
Mistschweine. Так?
показати весь коментар
16.05.2023 13:21 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 13:33 Відповісти
Так ''букряки'' завжди так ходять. Їм не звикати😂
показати весь коментар
16.05.2023 12:54 Відповісти
Можно принять за каких то обезьян, так же передвигаются...
показати весь коментар
16.05.2023 12:57 Відповісти
Ці павіани огидніші -
це порода називається під@ри звичайні
показати весь коментар
16.05.2023 13:01 Відповісти
Так расеяне с 47хр. еще не люди,но уже не обезьяньі!
показати весь коментар
16.05.2023 13:06 Відповісти
Дійсно , обіср@лись , що так відповзають
показати весь коментар
16.05.2023 12:59 Відповісти
Обіср@лись на спецобоср@циї.
показати весь коментар
16.05.2023 13:07 Відповісти
Так з пляшками в дупах і поповзли. 🤣
показати весь коментар
16.05.2023 13:05 Відповісти
Полные портки тянуть к земле
показати весь коментар
16.05.2023 13:09 Відповісти
А я то думав, навіщо, ще при совку колия служив, нас заставляли ходити качиним шагом
показати весь коментар
16.05.2023 13:09 Відповісти
Отак вони до мокшанських боліт будуть рачкувати.
показати весь коментар
16.05.2023 13:12 Відповісти
Дякуємо Айдарові, дякуємо Бутусову, що репостнув на Цензорі цю цікавинку
показати весь коментар
16.05.2023 13:19 Відповісти
Незабаром вся московія так ходитиме.
показати весь коментар
16.05.2023 13:23 Відповісти
Морская пехота
показати весь коментар
16.05.2023 13:34 Відповісти
До чого тут безугла?
показати весь коментар
16.05.2023 16:40 Відповісти
То їх же треба вбивати, а не дивитись на них з квадрокоптера
показати весь коментар
16.05.2023 13:36 Відповісти
- в прєкраснає дальока я начінаю путь...
показати весь коментар
16.05.2023 13:37 Відповісти
То щоб обісраних штанів не було видно?
показати весь коментар
16.05.2023 13:40 Відповісти
Дуже швидко поповнюється колекція відосиків до кацапського музею: "Цілування іконки в окопі, "Біг без штанів", "Обісрався застреився", а ось тепер - "Качки-втікачки".
показати весь коментар
16.05.2023 13:50 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 14:39 Відповісти
атрiцательн-ОЄ наступлєнiє:
показати весь коментар
16.05.2023 15:38 Відповісти
 
 