Бійці 72-ої ОМБр захопили ворожу позицію та полонили двох окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни із 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців захопили ворожі позиції та полонили щонайменше двох російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, злагоджені та ефективні дії групи українських бійців зафіксував безпілотник.
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МУРЕНИ - Чорні Запорожці (72-га Бригада)