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Бійці 72-ої ОМБр захопили ворожу позицію та полонили двох окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни із 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців захопили ворожі позиції та полонили щонайменше двох російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, злагоджені та ефективні дії групи українських бійців зафіксував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО

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бойові дії (3804) полонені (2264) 72 окрема механізована бригада (242)


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хлопці молодці...
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16.05.2023 15:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qtTLxO9Djz0 https://www.youtube.com/watch?v=qtTLxO9Djz0

МУРЕНИ - Чорні Запорожці (72-га Бригада)

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16.05.2023 16:31 Відповісти
 
 