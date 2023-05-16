Верховний Суд зібрався на позачергове засідання та ініціював висловлення недовіри голові Князєву. ВIДЕО
Верховний Суд зібрався на позачергове засідання і ініціював висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв‘язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників.
Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством. Заяву підтримали 142 судді, проти не виступ ніхто. Наразі судді ще підписують подання про висловлення недовіри.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
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Верховний суд одночасно бере на себе адміністративну, адміністративно- правову, кримінальну, цивільно-правову, дисциплінарну і т.д. відповідальності?
Це така ініціатива "всебічної підтримки" інформації НАБУ/CАП, про голову ВСУ за обставинами, коли ще достеменно невідомий текст звинувачення, не відбулося судового процесу, і голова ВСУ та окремі працівники не визнані злочинцями у судовому процесі?
А були прецеденти із судами ЄС, США, Великої Британії?
У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників. Джерело:
Князєва затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти ГОК.
Прочитав новину про затримання голови Верховного Суду Князєва. У медіа пишуть, що затримання повʼязане з рішенням у справі Жеваго. Так от. Жодної "справи Жеваго" Верховний суд не розглядав
На розгляді була справа міжнародної компанії Ферекспо, де Жеваго є одним з акціонерів через незаконну спробу рейдернути компанію російськими "лужніковськими" олігархами Бабаковим, Гінером та їхнім путінським угрупуванням.
Серед власників акцій Ферекспо сьогодні найбільші американські і європейські фонди.
Росіяни програли першу інстанцію, але, мабуть, корупційно виграли апеляцію, яка вирішила переписати акції з міжнародної компанії на російські офшорки підсанкційних злочинців. Хоча, як пише преса, деякі з них могли переписати на відомого українського олігарха.
Рішення ВС є на їхньому сайті й кожен професійний юрист може його прочитати та оцінити. Воно широко висвітлювалося у пресі.
Які висновки з написаного?
Брати хабар за очевидно законне відкрите рішення абсурдно.
Якщо Князєв https://espreso.tv/nabu-vikrilo-na-khabari-kerivnitstvo-ta-suddiv-verkhovnogo-sudu не брав хабар , то це або результат впливу російських олігархів на НАБУ, або тиск на НАБУ з владних кабінетів для знищення незалежності Верховного Суду.
Думаю, доцільно було б, щоб громадська рада НАБУ взяла під контроль цю справу.
І нарешті, ніхто ще не визнав Князєва винним. Це може зробити лише суд. А знищення Верховного Суду як незалежної гілки влади небезпечне для демократії.
Закликаю прочитати матеріали справи на сайті Верховного Суду і статті про справу у різних медіа.
https://espreso.tv/zhodnoi-spravi-zhevago-verkhovniy-sud-ne-rozglyadav
Князєва немає навіть на фото НАБУ. Тільки якийсь диван із якимось грошима.
І ще один фактор. Хто зараз отримав важелі кошмарити Верховний Суд? Єрмак і Татаров. Такої "боротьби з корупцією" нам не вистачало? "
https://t.me/gumirov_lawyer/900
Ці фоточки з виложеними долярами на дивані - це все базікання на кошт бідних.
На рівні Верховного Суду ніхто кеш в клітчатих сумках по кабінетам не носить.
Він в Верховному Суді з 2013 року, не вчорашній пройдисвіт...