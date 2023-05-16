Верховний Суд зібрався на позачергове засідання та ініціював висловлення недовіри голові Князєву. ВIДЕО

Верховний Суд зібрався на позачергове засідання і ініціював висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв‘язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників.

Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством. Заяву підтримали 142 судді, проти не виступ ніхто. Наразі судді ще підписують подання про висловлення недовіри.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

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