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Верховний Суд зібрався на позачергове засідання та ініціював висловлення недовіри голові Князєву. ВIДЕО

Верховний Суд зібрався на позачергове засідання і ініціював висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв‘язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників.

Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством. Заяву підтримали 142 судді, проти не виступ ніхто. Наразі судді ще підписують подання про висловлення недовіри.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Читайте: Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено). ФОТО

Автор: 

Верховний Суд (1189) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+41
Бандюганы висловлюють недовіру до бандюка... Цирк дешевий
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16.05.2023 14:46
+17
Потрібно всіх суддів звільнити і щоб кожна громада мала можливість вибрати нових суддів з однорічним терміном роботи,через рік,суддям які працювали добре,продовжити на чотири роки.Суддв раз на півроку повинні прозвітувати про роботу.
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16.05.2023 14:50
+16
Вас всех надо проверять панове с так называемого верховного суда и начинать надо с вашей движимости/ недвижимости и со счетов в банках и офшорах. А вообще лучше всего разогнать вас всех и набрать новых пусть молодых и неопытных но без подобного вам бэкграунда.
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16.05.2023 14:49
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Бандюганы висловлюють недовіру до бандюка... Цирк дешевий
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16.05.2023 14:46 Відповісти
Правиловка.Фсе па "панятиям".😉
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16.05.2023 15:11 Відповісти
Недовіру висловили, бо лошара не зміг провернути справу, такому не місце у верховному суді
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16.05.2023 16:08 Відповісти
треба ділитися..., тоді б довіряли...
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16.05.2023 14:48 Відповісти
"Щури тікають з корабля? Ах ви падли" -подумає князєв та всіх зіллє.)
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16.05.2023 14:48 Відповісти
Тому й ніхто не виступив
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16.05.2023 15:09 Відповісти
Вас всех надо проверять панове с так называемого верховного суда и начинать надо с вашей движимости/ недвижимости и со счетов в банках и офшорах. А вообще лучше всего разогнать вас всех и набрать новых пусть молодых и неопытных но без подобного вам бэкграунда.
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16.05.2023 14:49 Відповісти
Потрібно всіх суддів звільнити і щоб кожна громада мала можливість вибрати нових суддів з однорічним терміном роботи,через рік,суддям які працювали добре,продовжити на чотири роки.Суддв раз на півроку повинні прозвітувати про роботу.
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16.05.2023 14:50 Відповісти
Звільнити - це дууууже мало для них. Під Бахмут їх усіх, і тих, які звільнилися за період царювання зє.
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16.05.2023 15:10 Відповісти
і типу не знають, що злочин злочином стає тільки після рішення суду
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16.05.2023 14:50 Відповісти
У чому полягаяє "повна" відповідальність і який механізм реалізації "повної "відповідальності за події?

Верховний суд одночасно бере на себе адміністративну, адміністративно- правову, кримінальну, цивільно-правову, дисциплінарну і т.д. відповідальності?
Це така ініціатива "всебічної підтримки" інформації НАБУ/CАП, про голову ВСУ за обставинами, коли ще достеменно невідомий текст звинувачення, не відбулося судового процесу, і голова ВСУ та окремі працівники не визнані злочинцями у судовому процесі?
А були прецеденти із судами ЄС, США, Великої Британії?

У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників. Джерело:
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16.05.2023 15:32 Відповісти
Шапіто, плять. І в цій країні іде війна. Нема в нас майбутнього, майдан нічому не навчив і війна нічому не навчить.
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16.05.2023 14:52 Відповісти
Микола Княжицький:

Князєва затримали за те, що не дав депутату Держдуми Росії Бабакову вкрасти ГОК.

Прочитав новину про затримання голови Верховного Суду Князєва. У медіа пишуть, що затримання повʼязане з рішенням у справі Жеваго. Так от. Жодної "справи Жеваго" Верховний суд не розглядав

На розгляді була справа міжнародної компанії Ферекспо, де Жеваго є одним з акціонерів через незаконну спробу рейдернути компанію російськими "лужніковськими" олігархами Бабаковим, Гінером та їхнім путінським угрупуванням.
Серед власників акцій Ферекспо сьогодні найбільші американські і європейські фонди.

Росіяни програли першу інстанцію, але, мабуть, корупційно виграли апеляцію, яка вирішила переписати акції з міжнародної компанії на російські офшорки підсанкційних злочинців. Хоча, як пише преса, деякі з них могли переписати на відомого українського олігарха.
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16.05.2023 14:54 Відповісти
Верховний суд справедливо скасував рішення апеляції. Сама оборудка відбувалася понад 20 років тому і термін позовної давності давно минув. Та й підстава визнати оборудку незаконною смішна - відсутність якоїсь довідки в одного з продавців.

Рішення ВС є на їхньому сайті й кожен професійний юрист може його прочитати та оцінити. Воно широко висвітлювалося у пресі.

Які висновки з написаного?

Брати хабар за очевидно законне відкрите рішення абсурдно.

Якщо Князєв https://espreso.tv/nabu-vikrilo-na-khabari-kerivnitstvo-ta-suddiv-verkhovnogo-sudu не брав хабар , то це або результат впливу російських олігархів на НАБУ, або тиск на НАБУ з владних кабінетів для знищення незалежності Верховного Суду.
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16.05.2023 14:55 Відповісти
Якщо здійснюється спроба знищення незалежності Верховного Суду, суспільство і журналісти мають привертати до цієї справи пильну увагу.

Думаю, доцільно було б, щоб громадська рада НАБУ взяла під контроль цю справу.

І нарешті, ніхто ще не визнав Князєва винним. Це може зробити лише суд. А знищення Верховного Суду як незалежної гілки влади небезпечне для демократії.

Закликаю прочитати матеріали справи на сайті Верховного Суду і статті про справу у різних медіа.

https://espreso.tv/zhodnoi-spravi-zhevago-verkhovniy-sud-ne-rozglyadav
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16.05.2023 14:57 Відповісти
Яку незалежність маєте на увазі? Незалежним Верховний Суд був, коли головою був Бойко В.Ф., Ярема. Після них вже Верховного суду не було. Але й такої обезбашеності, як зараз, теж не було. Тому за будь-яких обставин це чудово, одним обезбашеним хабарником менше. Правда, інші замаскуються, ну, нехай.
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16.05.2023 15:21 Відповісти
Не потрібно лозунгів. Що можете написати по суті справи, за начебто отримав хабар Князєв?
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16.05.2023 15:24 Відповісти
Взяв взятку щоб гок не дістався кацапам? З головою усе гаразд?)))
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16.05.2023 15:00 Відповісти
ознайомтеся з тим рішенням суду - може й зрозумієте в кого з головою все гаразд
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16.05.2023 15:02 Відповісти
Ознайомився. Підтверджую - з головою у вас не все гаразд)))
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16.05.2023 17:01 Відповісти
Ви бачили своїми очима як він брав хабар?
Князєва немає навіть на фото НАБУ. Тільки якийсь диван із якимось грошима.
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16.05.2023 15:06 Відповісти
Бо він був під діваном гроші ховав)))
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16.05.2023 17:00 Відповісти
Це для кого? Весь світ регоче від слова український суд, а тепер ще один прикол: виявляється справи не було, а 💸 💰 є. Розумнішого нічого не придумали
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16.05.2023 15:12 Відповісти
Яку саме справу по Живаго розглядає Верховний Суд?
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Саме Верховний Суд виносить вердикти, які заважають мафії каломойського та Ко грабувати країну.
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16.05.2023 15:16 Відповісти
Криси забігали.
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16.05.2023 14:54 Відповісти
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16.05.2023 14:57 Відповісти
******
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16.05.2023 15:00 Відповісти
Оперативненько... А презумпція, де? Хоча, дууууже хочеться помилитись, тому що "меня терзают смутные сомнения..." чи не є це експромптом в стилі 95 кварталу - звинувачення-розслідування аля-вбивство Шеремета.
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16.05.2023 15:00 Відповісти
Кажуть в нас суди погані, поліція там, податкова погана. Це ж лише інстанції - вся справа в людях, які вони. Ми в демократію не змогли, індекс сприйняття корупції, чи подібний індекс прав людини - голе свідчення тотальних проблем нас як сусп-ва. Ну як мінімум на два покоління вперед в нас таки "нема майбутнього". Бо його будують люди, а не команди президентів, чи міністрів, чи... Звісно зараз питання вижити як нації на мапі світу. А потім вижити - як фінансово спроможній державі, з цим всим тотальним - падіння ВВП, переселенці, руйнації, відновлення, дефолти і пр.
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16.05.2023 15:01 Відповісти
І так до судів немає ніякої довіри і поваги. Тому хочу запитати, хто конкретно його отуди призначив. Опублікуйте весь його шлях до голови Верховного суду.
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16.05.2023 15:03 Відповісти
Суддя в Україні - це синонім хабарництва.
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16.05.2023 15:04 Відповісти
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16.05.2023 15:05 Відповісти
монстр вирішив скинути одну голову, щоб не втрачати дев'ять інших. А замість втраченої виростуть ще декілька. Головне, щоб суспільство не почало вивертати кишки і награбоване ціею істотою у держави і громодян.
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16.05.2023 15:06 Відповісти
Суть "недовіри": отримав 3 лімона і ні з ким не поділився, ****.
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16.05.2023 15:12 Відповісти
шеф такі бариші заробляє та не ділиться повна недовіра...
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16.05.2023 15:18 Відповісти
При любой дальнейшей конфигурации в этом событии, все судьи должны подать в отставку. Если же не подают и не уходят, тогда народ арматурой выгоняет их. Это в сформированном обществе так. Вряд-ли у нас. И даже война нас не учит.
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16.05.2023 15:18 Відповісти
честнейшие люди страны собрались
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16.05.2023 15:20 Відповісти
А якби не злапали на хабарі то і далі довіряли б???
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16.05.2023 15:23 Відповісти
"Друзі, жодному популізму навколо Верховного Суду зараз не треба радіти і, тим більше, злорадіти. Так, корупція там є - ніхто й не сумнівався. Так, чесні судді це рідкість з рідкостей в Україні. Але! Протягом своєї юридичної практики я неодноразово мав приклади коли Верховний Суд залишався останньою інстанцією адекватності в державі.

І ще один фактор. Хто зараз отримав важелі кошмарити Верховний Суд? Єрмак і Татаров. Такої "боротьби з корупцією" нам не вистачало? "
https://t.me/gumirov_lawyer/900
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16.05.2023 15:25 Відповісти
Чергова клоунада! Скільки їх таких клоунад вже було - хоч один сидить? Сидять - хто у Відні хто в Марбельї а хто в Монако!!!
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16.05.2023 15:34 Відповісти
Цинизм. Бесстыдство. Беззаконие. - точнее не скажешь о украинском кривосудии и всей судебной власти. При этом Украинский законодатель назначил «судьям» самые высокие зарплаты, пенсии. Всю эту армию подонков содержит за свои деньги Украинский народ
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16.05.2023 15:35 Відповісти
не поділився жлобяра, от і недовіра
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16.05.2023 15:38 Відповісти
Пане, я вибачаюсь за питання: а з ким (на вашу думку) Голова Верховного Суду (читай Бог на землі України) мав би ділитись хабарем?
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16.05.2023 16:53 Відповісти
Треба випадок князев єнд компани використати на тему повного знесення монстра та відміни дурацьких кодексів та всеї системи уходу від відповідальності суддів що вони наприймали ці роки. Зарплату і пенсії суддям не засекречувати, як зараз, а оприлюднювати у спеціальних вістниках як закупівлях державою таких високооплачуваних послуг. Це вплине на розмір ставок хабарів, які вони деруть з довірливих бандитів, а простих громодян заставить вивертати їм кишки.
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16.05.2023 15:38 Відповісти
чето реально прям очень быстро. вчера - что-то там нашли, "деталі згодом", сегодня - уже собрались и проголосовали всей компанией в ~150 рыл. ахренеть, какие работящие люди, а на них бочку катили, зарплаты, мол, высокие, неприкосновенность, пенсия, по десять лет дела висят и т.п.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
сразу видно - Право и Закон в надежных руках. не мешало бы их спрятать от Хйла под землю и забетонировать, а то вдруг чего.
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16.05.2023 15:49 Відповісти
Та хай ще доведуть шо він "брав хабар".
Ці фоточки з виложеними долярами на дивані - це все базікання на кошт бідних.
На рівні Верховного Суду ніхто кеш в клітчатих сумках по кабінетам не носить.
Він в Верховному Суді з 2013 року, не вчорашній пройдисвіт...
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16.05.2023 16:58 Відповісти
Е.ала жаба гадюку?
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16.05.2023 17:07 Відповісти
Типа мы честные и ни кто ни о чём даже не догадывался.
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16.05.2023 17:43 Відповісти
 
 