Разом із партнерами України зробимо захист від російського терору максимально міцним, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 447 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім хочу подякувати всім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої! Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба! Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!

Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", - сказав Зеленський.

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