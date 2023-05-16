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Разом із партнерами України зробимо захист від російського терору максимально міцним, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 447 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім хочу подякувати всім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої! Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба! Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!

Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Створюємо коаліцію для тренування українських пілотів на сучасних західних літаках, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+17
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16.05.2023 22:51
+15
А можна з Партнерами, але без тебе? ЗСУ це міцний захист від орків. Віра тільки ЗСУ
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16.05.2023 22:35
+14
***.... это невыносимо!
лучше слушать бензопилу и смотреть на сварку.....
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16.05.2023 22:36
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А можна з Партнерами, але без тебе? ЗСУ це міцний захист від орків. Віра тільки ЗСУ
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16.05.2023 22:35 Відповісти
Ти вже захищав південь країни.
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16.05.2023 22:35 Відповісти
***.... это невыносимо!
лучше слушать бензопилу и смотреть на сварку.....
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16.05.2023 22:36 Відповісти
100%
п.с. я дуже давно не дивлюся, тільки читаю. Жінці якось включив прослухати щоб скоріше - тільки голос з відочика почула кричить «вимкни негайно! Навіщо ти знущаєшся».)))
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16.05.2023 22:42 Відповісти
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16.05.2023 22:51 Відповісти
)))
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17.05.2023 14:59 Відповісти
Приїхали…. ермак захистив від маскви….
але на потрібна не перемога над «кинжалами» а перемога у війні. оху*ти…

«Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot - це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми - разом із партнерами України - зробимо захист від терору максимально міцним", - сказав Зеленський. Джерело:
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16.05.2023 22:38 Відповісти
Тобто ,,ми пахали - я і трактор". Вибирайте його на другий термін, бо он як з дєрьмаком попрацювали, зубами вигризли ,,Петріоти" у партнерів, самотужки приволокли в Україну, самі всілися на чергування, самі позбивали усі ракети, мопеди, літаки і кажанів. Не їлий не пили, тільки все про безпеку українців думали. Курви
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16.05.2023 23:51 Відповісти
Ви забули, ще втратили здоров'я. Бачили фото «Зе в окулярах підписує документ»?
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17.05.2023 00:03 Відповісти
А де наша ППО?
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16.05.2023 22:41 Відповісти
Під Києвом. ісля передачі партнерами стала «нашою».
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16.05.2023 22:43 Відповісти
Виклянчили. А чому свою не виробляли,?
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16.05.2023 22:46 Відповісти
Пане, тоді не зможемо будувати дороги Це ж очевидно!
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16.05.2023 22:51 Відповісти
І для цього ходаків з ''бумба-юмба'' приймаєте-будуть шаманити та бити в бубни..
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16.05.2023 22:42 Відповісти
Зробим іх разом -- шось таке вже було .
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16.05.2023 22:43 Відповісти
🇧🇪Бельгія - одна з тих європейських країн, яка хоче готувати українських пілотів, зокрема навчити їх керувати F-16.

Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Олександр Де Кру
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16.05.2023 22:53 Відповісти
Чому техніка будувала дороги на шляху москальмького наступу, а не будувала захисні позиції?
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16.05.2023 22:53 Відповісти
Ти ж сам собі і відповів, для москальського наступу.
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16.05.2023 23:00 Відповісти
Як же він збирався захищати країну?
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16.05.2023 23:22 Відповісти
Ніяк. Він через три дні збирався стати гауляйтером в Україні, але щось пішло не так. Що не так, то зрозуміло, ЗСУ, яке готувалося до війни. І якщо б не ЗСУ, то піста була б нам всім. І перетворився президент у Боневтіка, роль, бо він актор, хєровий, але актор. І цю роль він грає вже другий рік. І хоче грати цю роль тепер вічно, точніше, грати то свого кінця. Є президент Зє - є війна і програш у війні, нема президента Зє - війна закінчується перемогою України.
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16.05.2023 23:44 Відповісти
Тепер він герой поневолі для всього світу, але не для нас.
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16.05.2023 23:48 Відповісти
Ні, він герой ще для своїх 73%дебілів.
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17.05.2023 00:27 Відповісти
Да никто бы его гауляйтером не поставил! Кацапы тупые, но не настолько, чтобы такое место занимало ничтожество, даже им преданное. У них на эту должность был намечен другой, с мозгами, опытом работы, с опытной командой. И на них гипноз с бениных каналов не действует. Так что последним действием Боневтика в этой драме было бы подписание капитуляции а дальше... Скорее всего, ему даже не доверили бы роль придворного шута.
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17.05.2023 06:21 Відповісти
Спичрайтер наш человек. А вот если зеленский от себя начинает чесать, то........
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16.05.2023 23:09 Відповісти
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16.05.2023 23:15 Відповісти
Ось чому цей поц відімкнув Еспресо.
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16.05.2023 23:24 Відповісти
Сьогодні ми вже чули про patriot.
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16.05.2023 23:23 Відповісти
‼️

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що європейське турне Володимир Зеленського є важливим для забезпечення успішного контрнаступу Сил оборони. Джерело:
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16.05.2023 23:44 Відповісти
Який контрнаступ? Контрнаступ це перемога України, а перемога України це смерть прєЗєдента.
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17.05.2023 00:29 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.05.2023 00:37 Відповісти
черговий "Абыр-абырвалг!"(с) - все заради PR себе улюленного. про те як пiднiмали Київське ППО за Порошенка вiн не згадує. а якби не та робота, рiк назад все мiсто було б у руїнах.
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16.05.2023 23:46 Відповісти
А чого не згадує про те, як його карманне ДБО вилучило клістрони і довго не повертало? Знов не на часі? Гнида
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16.05.2023 23:55 Відповісти
Ібо нєфіг президентом країни вибирати поца.
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17.05.2023 00:31 Відповісти
Три раза подряд
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17.05.2023 05:50 Відповісти
Уруцкій ізік - перша ознака розумового сифілісу, алєнь!
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17.05.2023 09:07 Відповісти
Шлімазл воно, потс ще ніжно...
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17.05.2023 09:06 Відповісти
ага
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17.05.2023 07:25 Відповісти
Як ти вже своїми відосиками, гнусавим *****"жом, за""бав!. Щоб ти , падло вже ділось кудись із своєю мерзотою що привів до влади. !
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17.05.2023 08:17 Відповісти
Зпочатку Чонгар перевіримо й тебе, зеуйопиписка там в асвальт...
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17.05.2023 09:05 Відповісти
 
 