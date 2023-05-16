Разом із партнерами України зробимо захист від російського терору максимально міцним, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 447 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Передусім хочу подякувати всім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої! Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.
Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба! Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!
Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", - сказав Зеленський.
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лучше слушать бензопилу и смотреть на сварку.....
п.с. я дуже давно не дивлюся, тільки читаю. Жінці якось включив прослухати щоб скоріше - тільки голос з відочика почула кричить «вимкни негайно! Навіщо ти знущаєшся».)))
але на потрібна не перемога над «кинжалами» а перемога у війні. оху*ти…
«Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей та інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot - це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми - разом із партнерами України - зробимо захист від терору максимально міцним", - сказав Зеленський. Джерело:
Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Олександр Де Кру
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