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Співробітник СБУ "Бурий" із штабу оборони Маріуполя провів 123 доби в камері російської в’язниці та повернувся до роботи контррозвідника. ВIДЕО

Співробітник СБУ, контррозвідник із позивним  "Бурий". Він був в Штабі оборони Маріуполя. По суті був одним з тих, хто керував обороною міста, а потім і "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню "Настоящее время".

Він приховує обличчя, оскільки після полону в Росії та обміну повернувся до роботи контррозвідника.

"Бурий" розповів про те, кого втратив на "Азовсталі", як потрапив у полон, як витримав 120 днів у одиночній камері ізолятора і який оберіг йому повернув керівник СБУ одразу після обміну та повернення в Україну.

Також читайте: Україна за рік повернула з російського полону близько 500 захисників "Азовсталі", - "Жінки зі сталі"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти віддали на розграбування  "Азовсталь", – Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3231) полон (1562) СБУ (12818) Ромалійська Ірина (418) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+27
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16.05.2023 22:51
+24
а як вам таке?
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16.05.2023 22:54
+9
Ой думаю зря ему дали допуск...

По закону он не может пройти спец.проверку на том простом основании, что период нахождения его в плену проверить НЕВОЗМОЖНО !!!

ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ РИСК, что он уже завербован врагом !!!!
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16.05.2023 23:15
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16.05.2023 22:51 Відповісти
а як вам таке?
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16.05.2023 22:54 Відповісти
В Ніко два вибухи - до тривоги… ******* *******
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16.05.2023 23:11 Відповісти
Ой думаю зря ему дали допуск...

По закону он не может пройти спец.проверку на том простом основании, что период нахождения его в плену проверить НЕВОЗМОЖНО !!!

ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ РИСК, что он уже завербован врагом !!!!
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16.05.2023 23:15 Відповісти
А українською слабо. Через таких руськоізичних маскаль і поперся в Україну
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17.05.2023 09:18 Відповісти
Поговори мне тут...
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18.05.2023 00:43 Відповісти
4 міс в одиночній камері просто так не утримують. Попередніх прикладів достатньо
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17.05.2023 10:44 Відповісти
Думаете баба Надя №2.
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17.05.2023 11:15 Відповісти
Думаю хуже! Он служит , а значит имеет прямой доступ к людям и информации...
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18.05.2023 00:44 Відповісти
Що це за гівно-канал у Києві синхронно перекладає з української на свинособачу? Для кого?
Цензоре, чому мова окупанта без перекладу? Це порушення українського законодавства.
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17.05.2023 00:00 Відповісти
До речі, переклад невдалий. Приємніше почути кілька українських слів "Бурого" за перекладом.
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17.05.2023 00:26 Відповісти
зачем он скрывает лицо, если был в плену?
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17.05.2023 00:07 Відповісти
Справа Дудіна має бути дорозслідувана або перерозслідувана, щоб вияснити всю хронологію подій і остаточно встановити істину. У його вчинках може бути і гарне і негарне. Справа Червінського змушує сумніватися багато в чому.
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17.05.2023 00:17 Відповісти
Бла бла бла так в чому ж конретно ? Що зеленський а не Червінський "негідник"? так це вже давно відома
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17.05.2023 07:37 Відповісти
Канал Настоящее время создан Радио Свобода совместно с Голосом Америки (финансируются правительством США) 😁
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17.05.2023 08:40 Відповісти
 
 