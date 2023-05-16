Співробітник СБУ "Бурий" із штабу оборони Маріуполя провів 123 доби в камері російської в’язниці та повернувся до роботи контррозвідника. ВIДЕО

Співробітник СБУ, контррозвідник із позивним "Бурий". Він був в Штабі оборони Маріуполя. По суті був одним з тих, хто керував обороною міста, а потім і "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню "Настоящее время".

Він приховує обличчя, оскільки після полону в Росії та обміну повернувся до роботи контррозвідника.

"Бурий" розповів про те, кого втратив на "Азовсталі", як потрапив у полон, як витримав 120 днів у одиночній камері ізолятора і який оберіг йому повернув керівник СБУ одразу після обміну та повернення в Україну.

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