Співробітник СБУ "Бурий" із штабу оборони Маріуполя провів 123 доби в камері російської в’язниці та повернувся до роботи контррозвідника. ВIДЕО
Співробітник СБУ, контррозвідник із позивним "Бурий". Він був в Штабі оборони Маріуполя. По суті був одним з тих, хто керував обороною міста, а потім і "Азовсталі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню "Настоящее время".
Він приховує обличчя, оскільки після полону в Росії та обміну повернувся до роботи контррозвідника.
"Бурий" розповів про те, кого втратив на "Азовсталі", як потрапив у полон, як витримав 120 днів у одиночній камері ізолятора і який оберіг йому повернув керівник СБУ одразу після обміну та повернення в Україну.
Топ коментарі
+27 Павло ШОвте
показати весь коментар16.05.2023 22:51
+24 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.05.2023 22:54
+9 Sloy Gnom
показати весь коментар16.05.2023 23:15
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По закону он не может пройти спец.проверку на том простом основании, что период нахождения его в плену проверить НЕВОЗМОЖНО !!!
ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ РИСК, что он уже завербован врагом !!!!
Цензоре, чому мова окупанта без перекладу? Це порушення українського законодавства.