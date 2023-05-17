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Дружина співака Павліка похвалилася перепусткою на київський Південний міст. Перепустку забрала поліція. ВIДЕО

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова опублікувала відео поїздки Південним мостом, закритим для автомобілістів. Після обурення у соцмережах спецперепустку вилучили поліцейські.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео Репяхова опублікувала у своєму Instagram.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні", - каже на відео Репяхова.

"Це тобі перепустка - подарунок", - додає Віктор Павлік.

Читайте: Ті, хто викладає відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність, - Данілов

Публікація відео викликала у соцмережах хвилю обурення. У поліції повідомили, що виявили відео під час моніторингу інтернету та ЗМІ.

"За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку", - йдеться у повідомленні.

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Також поліцейські нагадали Павліку, що під час воєнного стану не можна знімати й викладати в інтернет відео об'єктів стратегічного значення.

Дружина співака Павліка похвалилася перепусткою на київський Південний міст. Перепустку забрала поліція 01

Автор: 

Київ (19466) міст (1232) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+50
Вот по этому не нужно кичиться и понты кидать, показывая превосходство над остальными. Ездила б тупая овца себе спокойно, дак нет. а потом кто-то работу пво снимает на видео. поколение *********.
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17.05.2023 10:34
+47
і скільки таких перепусток забарижили відповідальні за них?
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17.05.2023 10:31
+46
Мабуть, це найкраща піар-компанія цього співака за останні 10 років...
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17.05.2023 10:33
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сільський жлоб. оууу, в мене є, а в вас нема... ооо...
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17.05.2023 11:00 Відповісти
"Блиск і злидні рагулья" Оноре де Бальзак
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17.05.2023 11:01 Відповісти
"Блєск і ніщета *********." - Лесь Подерев`янський.
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17.05.2023 15:47 Відповісти
Хто такий павлік? Це проХВессор від мішіпоплавського шікі -дан...?
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17.05.2023 11:03 Відповісти
Пацан прішьол к успєху. *****?
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17.05.2023 11:03 Відповісти
- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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17.05.2023 13:08 Відповісти
Якийсь мерзотний цей Павлік, і з бабами своїми не може впоратися...
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17.05.2023 11:05 Відповісти
А той хто видав цю перепустку в шАкАладє, йому нічого не буде, так?
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17.05.2023 11:06 Відповісти
Нашигидимив.
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17.05.2023 11:06 Відповісти
Дебілкувата родина.Треба розібратися з цими перепустками,а на ціх дебілів накласти б гарний штраф.
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17.05.2023 11:07 Відповісти
тих хто продає такі перепустки знайшли? чи як баканов невідомо де?
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17.05.2023 11:07 Відповісти
Павлік бухав з мусорами?
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17.05.2023 11:07 Відповісти
А что ,не видно как на южный мост очереди из гражданских машин стоят??? Это эксперимент по введению платного проезда через мосты! Надо журналистам с телеканала стать и снять кто проезжает через блок посты и поинтересоваться откуда пропуска!!! Я так понимаю они продаются!
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17.05.2023 11:09 Відповісти
Есть две Украины . Одна сидит в окопной грязи , отбивает атаки кацапских выродков , льёт свою кровь и умирает за свою страну . А другая живёт легко и весело , зарабатывает ( пилит , ворует) лавэ , посещает лучшие курорты , кушает в кабаках и слегка раздражена поведением первой. С этим надо решать раз и навсегда .
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17.05.2023 11:12 Відповісти
Так кардинально як Ви заявляєте - ніколи. Це якщо пане не провокатор.
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17.05.2023 11:17 Відповісти
назавжди вирішити неможливо, пані Історія підтвердить 🙂, а от розігнати по кутах, на деякий час можливо, та нема кому
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17.05.2023 11:59 Відповісти
Ні , я не провокатор . А ви розумієте , що ті , хто евакуювався в Європу , скоріш за все вже не вернуться в таку країну . Мабуть нашій владі досить і тих , хто залишився.
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17.05.2023 12:42 Відповісти
Не повернуться ті хто може працювати в Європі та відчиває там себе краще. Наприклад, до війни ІТ мало невеликі податки, багато хто переїхав до Європи але там від 30%. Дуже ймовірно що податки в Україні після війни збільшать (наприклад, до 30%) і не буде піль для ІТ, тоді скоріш за все багато хто не повернеться, тому що умови життя там кращі.
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17.05.2023 13:18 Відповісти
Бидло і поруч нас є. Проявімо ініціативу і почнімо зі свого оточення.
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17.05.2023 13:30 Відповісти
Цієї дури дуже забагато в інтернеті. Вона незабаром буде показувати як сере. Тупа вівця.
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17.05.2023 11:15 Відповісти
На вигляд машина недешева. Хтось розібрав яка марка ??
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17.05.2023 11:16 Відповісти
рендж
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17.05.2023 11:34 Відповісти
на вид он цыганских кровей. наверно петя черный подгон сделал
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17.05.2023 11:46 Відповісти
Так і є.
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17.05.2023 13:31 Відповісти
два дебила - это сила ...
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17.05.2023 11:29 Відповісти
старый пень
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17.05.2023 11:32 Відповісти
відправте цю жабу кудись послом а його на фронт
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17.05.2023 11:36 Відповісти
Той хто видав перепустку на стратегічний обєкт такій "важній" персоні має бути покараний
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17.05.2023 11:36 Відповісти
Деякі запитують - що таке рагулізм?

ось яскравий приклад невиліковного явища нашооо суспільства
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17.05.2023 11:36 Відповісти
Жлободром
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17.05.2023 11:37 Відповісти
Його хтось слухає?
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17.05.2023 11:38 Відповісти
В основному жінки "бальзаковского" віку. Він такий маленький конкурент Вінника
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17.05.2023 13:13 Відповісти
павлик дебил и его репьях
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17.05.2023 11:45 Відповісти
Якщо не помиляюся, ця бидлота, яка вдало вискочила за забезпеченого "папіка" вже не раз відзначалася хамством на адресу людей, які робили зауваження відносно її цинічної та нахабної поведінки під час війни. Типове невиховане біосміття, яке уявлення немає про елементарні норми поведінки. Але найгірше те, що на цю дурепу підписано чимало таких самих ідіоток, які не лише вважають таку поведінку нормою і беруть з неї приклад, а ще й дають їй змогу трохи підзаробити в соцмережах.
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17.05.2023 12:00 Відповісти
Шоубизнес рулит везде.
- певчишко?
- так точно!
- на тебе,родной,перепустку на везде,бронь от армии и право свалить за кордон,жене и любовницам что нужно,все сделаем.
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17.05.2023 12:03 Відповісти
Я думав що Павлік в ТРО служить.
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17.05.2023 12:06 Відповісти
та вони всі поодягали шоломи броніки, нафоткались і шведенько, закардон, пісні співати і збирати гроши на ЗСУ( отож він їде автівкою з мандатом волонтера), майже всі бабкини потапи прітули ...***** народ україни на донати..
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17.05.2023 12:16 Відповісти
так, дехто навіть за державний кошт поїхали закордон, "просувати Україну" так би мовити.
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17.05.2023 12:29 Відповісти
Він часто концерти дає в Трускавці, так що навряд чи служить
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17.05.2023 13:12 Відповісти
"Можно вывести девушку из деревни..."
Але справа гірша, на тільки дєвушкі, а відстоків 70 суспільства заражені нарциссизмом. Від цього і популізм і відсутність критичного мислення.
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17.05.2023 12:09 Відповісти
питаня до тих гребаних поліцейских хто видав цю пепрепустку, як вони задовбали, кому війна а кому мать рідна, концертам совкового палика пізда, вітя астановітесь ,,,,
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17.05.2023 12:11 Відповісти
Волонтерам ні в якому разі. Хто похвалить Зеленского, припишеться в його друзі - тому зелена дорога. Хоч в закриті зони, хоч за кордон.
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17.05.2023 12:18 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/nemozhlivo-vsim-poyasniti-viktor-pavlik-prokomentuvav-guchnij-skandal-navkolo-podarovanoi-druzhini-spetsperepustki.htm?_ga=2.167250105.644223445.1683553118-881436463.1678533252&_gl=1*r0vbjs*_ga*ODgxNDM2NDYzLjE2Nzg1MzMyNTI.*_ga_JBX3X27G7H*MTY4NDMxMjg2Mi4xNjIuMS4xNjg0MzE1MjE4LjkuMC4w https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/nemozhlivo-vsim-poyasniti-viktor-pavlik-prokomentuvav-guchnij-skandal-navkolo-podarovanoi-druzhini-spetsperepustki.htm?_ga=2.167250105.644223445.1683553118-881436463.1678533252&_gl=1*r0vbjs*_ga*ODgxNDM2NDYzLjE2Nzg1MzMyNTI.*_ga_JBX3X27G7H*MTY4NDMxMjg2Mi4xNjIuMS4xNjg0MzE1MjE4LjkuMC4w

Насправді це просто перепустка на комендантську годину, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантську годину.
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17.05.2023 12:22 Відповісти
В Україні пора переглянути систему оплату праці!!!
Хіба хтось працює більше ніж 24 години на день, але в одних пре через пельку, а інші ледь виживають!

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17.05.2023 12:30 Відповісти
Павлик уже головой поехал с этой девкой.
Ну, трахаешь ты молодую КОЗОЧКУ, ну и молодец - ВИАГРА тебе в помощь.
Но, зачем же ее на всех каналах и по любому поводу ПИАРИТЬ ?????
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17.05.2023 12:31 Відповісти
Треба ще на прощання підсрачників надавать щоб запам*яталось.
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17.05.2023 12:41 Відповісти
Краще б на ЗСУ задонатив, але вже мабуть нема чим хизуватись дідові перед внучкою, як тільки романтичними поїздками за перепустками. Дебіли без розуму.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
Який талант, така і поціновувачка
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17.05.2023 13:22 Відповісти
Теперь тупая курица будет ездить по мосту на метро.
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17.05.2023 13:28 Відповісти
Також поліцейські нагадали Павліку, що під час воєнного стану не можна знімати й викладати в інтернет відео об'єктів стратегічного значення.

Что значить "не можна" ?
Не можна - Машку за ляшку.

Те що заборонено - прописано у ККУ, и насколько я помню, санкции "нагадування" там нет.
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17.05.2023 13:57 Відповісти
якби не ця тупа овца,ніхто б і не згадав павліка,хіба що ,любителі бидлокварталу
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17.05.2023 16:51 Відповісти
от дуринда
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17.05.2023 17:45 Відповісти
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