Дружина співака Павліка похвалилася перепусткою на київський Південний міст. Перепустку забрала поліція. ВIДЕО
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова опублікувала відео поїздки Південним мостом, закритим для автомобілістів. Після обурення у соцмережах спецперепустку вилучили поліцейські.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео Репяхова опублікувала у своєму Instagram.
"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні", - каже на відео Репяхова.
"Це тобі перепустка - подарунок", - додає Віктор Павлік.
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Публікація відео викликала у соцмережах хвилю обурення. У поліції повідомили, що виявили відео під час моніторингу інтернету та ЗМІ.
"За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку", - йдеться у повідомленні.
Також поліцейські нагадали Павліку, що під час воєнного стану не можна знімати й викладати в інтернет відео об'єктів стратегічного значення.
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ось яскравий приклад невиліковного явища нашооо суспільства
- певчишко?
- так точно!
- на тебе,родной,перепустку на везде,бронь от армии и право свалить за кордон,жене и любовницам что нужно,все сделаем.
Але справа гірша, на тільки дєвушкі, а відстоків 70 суспільства заражені нарциссизмом. Від цього і популізм і відсутність критичного мислення.
Насправді це просто перепустка на комендантську годину, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил, то мені такий документ просто необхідний на комендантську годину.
Хіба хтось працює більше ніж 24 години на день, але в одних пре через пельку, а інші ледь виживають!
Ну, трахаешь ты молодую КОЗОЧКУ, ну и молодец - ВИАГРА тебе в помощь.
Но, зачем же ее на всех каналах и по любому поводу ПИАРИТЬ ?????
Что значить "не можна" ?
Не можна - Машку за ляшку.
Те що заборонено - прописано у ККУ, и насколько я помню, санкции "нагадування" там нет.