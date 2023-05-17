Дружина співака Павліка похвалилася перепусткою на київський Південний міст. Перепустку забрала поліція. ВIДЕО

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова опублікувала відео поїздки Південним мостом, закритим для автомобілістів. Після обурення у соцмережах спецперепустку вилучили поліцейські.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео Репяхова опублікувала у своєму Instagram.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні", - каже на відео Репяхова.

"Це тобі перепустка - подарунок", - додає Віктор Павлік.

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Публікація відео викликала у соцмережах хвилю обурення. У поліції повідомили, що виявили відео під час моніторингу інтернету та ЗМІ.

"За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку", - йдеться у повідомленні.

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Також поліцейські нагадали Павліку, що під час воєнного стану не можна знімати й викладати в інтернет відео об'єктів стратегічного значення.