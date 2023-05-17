"Жеваго кейсы там какие-то дает. - Ну, давай, мы так и договаривались": НАБУ опублікувало записи розмов Князєва у справі про хабар у $2,7 млн. АУДIО

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов фігурантів справи про хабар голові Верховного Суду Всеволоду Князєву в $2,7 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними НАБУ, адвокат фактично виступали посередниками, які домовлялися про хабарі та рішення Верховного Суду.

Джерела НикВести у САП повідомили, що ексдепутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним із учасників схеми. За даними джерела УП в антикорупційних органах, разом з Князєвим був затриманий адвокат Олег Горецький. Саме його адвокатська фірма, за твердженням слідства, була "бек-офісом".

Записи розмов фігурантів справи, опубліковані НАБУ, свідчать, що Горбуров як довірена особа Князєва, ймовірно, взяв участь у передачі грошей від адвокатів, які отримали кошти від власника групи "Фінанси та кредит" Жеваго. За інформацією видання, сам Горбуров є кумом Князєва, який раніше був суддею Миколаївського окружного суду.

Наводимо розшифровку розмови, опублікованої НАБУ.

Початок березня 2023. Встановлення контакту між адвокатом та акціонером групи "Фінанси і кредит"

Адвокат: Добрий день! Радий бачити! Оскільки у нас багато таких історій, ви не одні. Відповідно, якщо це станеться, все одразу буде зрозуміло. Я боюсь, що воно може не тільки допомогти, але й нашкодити сильно. Зокрема і вам. Чого б не хотілося. Тому, мене попросили, ні в якому разі, там мене не має бути взагалі ніде, в цій історії. Розумію. Але така, дуже велика сума, перед таким заходом. Всі зрозуміють. Єдине, що мені треба, щоб в понеділок, не пізніше, всі розуміли, що ми серйозні. Ні, ні, ні. Ви повинні щось там підтвердити, хоч щось казали. Хоч якусь готовність.

Комунікація щодо необхідності передачі коштів (березень - квітень)

Адвокат (розмовляє по телефону): Значить, оскільки опоненти також серйозно працюють, так, ви розумієте. І вони, на відміну від нас, давно серйозні та підтверджені. Відповідно, коли йшлося про голосування, там просто фізично не вистачило голосів. Тому, для того, так був уже мінус, так, розумієте. Ну, оскільки ми там (...), так. Ми виріш..., повернулись назад, так, для повторного голосування. 19 квітня. Відповідно, нам потрібно, ще раз, це дуже серйозні речі. Нам потрібно зараз, так, підготуватися повністю, заздалегідь з людьми зустрічатися, а їх дуже багато. Розумієте? Їх багато, так. Потрібно мені два тижні зустрічатися зі всіма, щоб вони всі розуміли та вірили, що ми серйозні і тоді спокійно виходити на повторне голосування. Ну, дивіться, якщо ми не допустили негативного рішення, так, то це вже дуже добре.

Планування розмови адвоката з головою ВС Князєвим

Довіренна особа голови ВС Горбуров: Як ми будуємо розмову із Севою? Чи вже як піде як би?



Адвокат: У Львові, чи що. Я думаю, один. Сказав, що клієнт максимум два дає. І то, він вважає законна позиція, і то він не розуміє, за що він їх дає. От він у загальний котел раніше там мільйон давав, от ми його підняли до двох. Обґрунтували, що є опоненти.

Комунікація між акціонером і адвокатом

Акціонер: Тому що, ну, ти ж розумієш чудово, все, що відбувається ось по цьому 19 числу у Великій Палаті - це чисте беззаконня. Як можна переглядати 20 років згодом все, що відбувається.

Звірка між акціонером і адвокатом щодо переданої неправомірної вигоди.

Акціонер: Дивись, документи передали, до одиниці. Одиницю ми закрили. Тепер ти маєш порахуватися у своїй математиці. У тебе вони (...).



Адвокат: У мене, у мене зараз 1 та 950.



Акціонер: Ні, ми, ми останнє те, що ми говорили, ми останнє.



Адвокат: У мене зараз один 950. Востаннє мені 100 передавали. Було 1 та вісім(...), 850. Передали сто. Зараз у мене мільйон дев'ятсот п'ятдесят.



Акціонер: Я тому хотів звіритися. Значить, з Мішою було, дивись, один та один. І один перевели зараз. То має бути два сто. А якщо у тебе один дев'ятсот п'ятдесят, то десь загубилися 150 тисяч.



Адвокат: Так, вони передали.



Акціонер: І ми, ми наступного тижня закриваємо це все. І чекаємо результату 19 квітня.

Комунікація щодо розміщення переданих коштів у банківській ячейці

Довіренна особа голови ВС Горбуров: Ти одразу хочеш це все відвезти?



Адвокат: Ну так, ну а що, яка різниця? Ти приїдеш зараз там, тобі там 5-10 хвилин, ти оформиш договір, так, спустишся до низу, відкриєш, потім я зайду, відкрию, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відкриєш собі, в кімнатку зайдеш, забереш, перекладеш собі і все. Там цифра яка має бути. А, у нас виходить.



Довіренна особа голови ВС: Скільки треба забрати?



Адвокат: Зараз рахую. Там виходить 2700 мінус 1800 є і 900, мінус 150, 100 і 50.



Довіренна особа голови ВС: Так і 50, так, так.



Адвокат: Це 750 на 2, 375. Плюс 375.



Довіренна особа голови ВС: Цей же просить поїхати та забрати. Розподілення мені скинув. Я думаю, коли це зробити? Сьогодні? Чи завтра?

Вказівка Князєва про розподіл коштів

У переписці Князєв написав: "Зроби 10 по 100 та 2 по 150. Дякую. І одну 50".

Розмова глави ВС Князєва з довіреною особою Горбуровим щодо отриманої частини хабаря

Князєв: Ви там по акціонеру все собі з Олегом забрали? Правильно все? Все нормально?



Довіренна особа голови ВС: Ну, там же виходить як? Дивись.



Князєв: Він розрахувався, все, з вами закрився?



Довіренна особа голови ВС: 1 350 там.



Князєв: Так.



Довіренна особа голови ВС: Ти отримав, так? Ще залишилося 450.



Князєв: Так.



Довіренна особа голови ВС: Так, коли там це привезти?



Князєв: Ну, ви собі вже взяли? Правильно?



Довіренна особа голови ВС: Так.



Князєв: Там без проблем?



Довіренна особа голови ВС: Ну там, Олег, Олег же цим питанням займається. Коли?



Князєв: Ну, давай не зараз. Я ще з тими, ще кілька осіб не закриті. Я думаю, що в п'ятницю.



Довіренна особа голови ВС: Дивись, там же Жеваго, він як би, кейси якісь там дає.



Князєв: Ну, давай. Ми так і домовлялися, тому що цей дуже образився.

Передача другої частини хабаря Князєву

Князєв: Заходь, поклади.



Довіренна особа голови ВС: Те, що я казав, 450.



Князєв: Він з вами з Олегом закрився? Все нормально? Щоб я не хвилювався.



Довіренна особа голови ВС: Ну, слухай, Олег цими питаннями займається. Я не в курсі, але я думаю, що так.



Князєв: Ти зрозумій, що як би я це для вас.



Довіренна особа голови ВС: Ну, для нас це таке.



Князєв: Тому що працюємо, а немає ніякого результату, я чисто цим керувався... Тому що набагато цікавіше, так багато суддів не зрозуміли. Тому треба, щоб він закрився з вами або я відкочу все назад.



Довіренна особа голови ВС: А що, там не брали участь багато?



Князєв: Там люди розраховували звісно. Але там можна було і так, і так, ну звісно він більше по закону.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС.