"Близько 12-ї я говорив з Домахою. О 14-й на позицію впала ворожа ракета і всі, хто був там, згоріли", - співробітник СБУ "Бурий" про загибель підполковника СБУ, письменника і оборонця "Азовсталі" Василя Богача. ВIДЕО

8 травня 2022 року під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі загинув підполковник СБУ і письменник Василь Богач позивний Домаха.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про обставини загибелі Домахи розповів його побратим офіцер СБУ з позивним Бурий в інтерв'ю каналу "Настоящее время".

"Друзів у мене там багато загинуло. Кожного бійця, який боровся зі мною пліч-о-пліч, я вважаю побратимом, другом. Домаха - це співробітник СБУ... Він був моїм наставником - старшим офіцером, що допомагає молодшому офіцеру працювати і вчить його. Домаха був моїм наставником і моїм другом - ми багато часу проводили разом... На початку квітня ми перевозили полонених і по нам вдарила ворожа авіація. Вдарили ракетою і Домаху було поранено. Ми та тиловики "Азова" доправили його в медпункт. Там його зашили і намагалися вертольотом вивезти із "Азовсталі", але на той час вже літати стало неможливо - навколо Маріуполя окупанти вже сформували чотири кола ППО. Тоді ми вирішили, що Домаха перейде на мою позицію і я вже на місці буду йому якось допомагати. Він вже почав ходити потрошку... Одного дня мене викликали до штабу. Я там лишився переночувати. 8 травня близько 12-ї я востаннє говорив з Домахою. Близько 14-ї один із бійців повідомив, що на позицію впала ворожа ракета і всі, хто був там, згоріли. Я зміг потрапити туди тільки через десять днів...", - розповідає Бурий.

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Василь Богач - позивний Домаха, літературний псевдонім Іван Богдан; підполковник СБУ. Василь Богач народився 16 серпня 1979 року в місті Волновасі на Донеччині. Закінчив Донецький національний університет імені Василя Стуса. Служив у Службі безпеки України. Від 2014 року був на фронті. У 2015 році зазнав політичних репресій і три тижні провів у Бахмутському СІЗО за сфабрикованою справою. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну приєднався до полку "Азов". 4 квітня 2022 року отримав важке поранення, перебув у шпиталі на "Азовсталі". Загинув 8 травня 2022 року на заводі внаслідок влучання протибункерної бомби по одному з бункерів. Похований на Лук'янівському кладовищі м. Києва. Під псевдонімом Іван Богдан написав три книги: "Маріуполь 2014", "Патріотв'язні", "По той бік окопів" (2020).

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