Рашисти вночі вдарили по 9-поверхівці у Херсоні, люди не постраждали, - ОВА. ВIДЕО
Близько 1 години ночі рашисти завдали, ймовірно, ракетного удару по дев’ятиповерхівці у Херсоні.
Відео з наслідками обстрілу публікує ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару знищено квартири з 1 по 5 поверхи та почалася пожежа. Наразі її ліквідували.
Люди не постраждали. Адже раніше мешканців з будинку відселили.
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Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2023 12:45 Відповісти Мені подобається 2
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