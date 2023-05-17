Рашисти вночі вдарили по 9-поверхівці у Херсоні, люди не постраждали, - ОВА. ВIДЕО

Близько 1 години ночі рашисти завдали, ймовірно, ракетного удару по дев’ятиповерхівці у Херсоні.

Відео з наслідками обстрілу публікує ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару знищено квартири з 1 по 5 поверхи та почалася пожежа. Наразі її ліквідували.

Люди не постраждали. Адже раніше мешканців з будинку відселили.

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