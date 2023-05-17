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Новини Відео Війна
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Командир вчасно віддає наказ про передислокацію і виводить передову групу з-під обстрілу: "Хорст, знімайтеся на лівий фланг і в окоп до пацанів!". ВIДЕО

Командир українського підрозділу віддав наказ про передислокацію передової групи і врятував бійцям життя, адже за мить після зміни позиції у те місце де були українські воїни, прилетіла міна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бою поблизу Бахмуту українські воїни опублікували у соцмережах.

"Бахмут... Фланги... Командир сейвить передову групу", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурм позицій ворога поблизу Бахмуту бійцями 3-ї ОШБ. ВIДЕО

Автор: 

порятунок (119) бойові дії (3804) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+33
СБУ викрила шістьох блогерів, які розповсюджували відео роботи ППО у Києві. Їм загрожує до 8 років за гратами
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17.05.2023 15:34
+27
зовсім не здивуюся, якщо частина цих блогерів (особлио ця чорна курка, яка є дружиною наркоторговця) свідомо, тобто за кацапські бабки, а не по тупості, зливала подібні фото/відео в мережу.
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17.05.2023 15:40
+19
Молодець! Кмітливий український командир. Вдячність!
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17.05.2023 15:48
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82 Хорст ?
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17.05.2023 15:27 Відповісти
Хорст - коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн
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17.05.2023 15:41 Відповісти
нашему одному воину дали кличку "коммунист" - потому что он часто говорил комуняку на геляку
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17.05.2023 15:42 Відповісти
купи себе карту лапоть
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17.05.2023 15:45 Відповісти
СБУ викрила шістьох блогерів, які розповсюджували відео роботи ППО у Києві. Їм загрожує до 8 років за гратами
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17.05.2023 15:34 Відповісти
а в тюрьме щас ужин , макароны
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17.05.2023 15:35 Відповісти
зовсім не здивуюся, якщо частина цих блогерів (особлио ця чорна курка, яка є дружиною наркоторговця) свідомо, тобто за кацапські бабки, а не по тупості, зливала подібні фото/відео в мережу.
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17.05.2023 15:40 Відповісти
ты хочешь сказать шо 8 рокiв мало ?
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17.05.2023 15:43 Відповісти
Ці тварюки ідейні. Але ж суди українськи теж ідейні. Ідея наступна - банківська ячейка з діамантами.
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17.05.2023 15:43 Відповісти
вони громадяни України?
HI
вони воші нa тілі України 😡
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17.05.2023 16:23 Відповісти
я так розумію, блохєр - це діагноз.
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17.05.2023 21:46 Відповісти
Молодчина !
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17.05.2023 15:39 Відповісти
Молодець! Кмітливий український командир. Вдячність!
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17.05.2023 15:48 Відповісти
у него интуиция
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17.05.2023 15:51 Відповісти
кто еще хочет фоткать ПВО ?
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17.05.2023 15:52 Відповісти
Кто будет фоткать ПВО - того будем факать!
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17.05.2023 16:20 Відповісти
Командир від Бога!
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17.05.2023 15:59 Відповісти
Після перемоги хлопці вип'ють пляшку Джек Деніелз з командиром за його здоров'я.
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17.05.2023 17:27 Відповісти
Я їм кожному сама куплю, нехай тільки залишаються живими
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17.05.2023 17:55 Відповісти
а що за дебіл написав "сейвить"?
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17.05.2023 21:49 Відповісти
 
 