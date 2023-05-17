Командир вчасно віддає наказ про передислокацію і виводить передову групу з-під обстрілу: "Хорст, знімайтеся на лівий фланг і в окоп до пацанів!". ВIДЕО

Командир українського підрозділу віддав наказ про передислокацію передової групи і врятував бійцям життя, адже за мить після зміни позиції у те місце де були українські воїни, прилетіла міна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бою поблизу Бахмуту українські воїни опублікували у соцмережах.

"Бахмут... Фланги... Командир сейвить передову групу", - йдеться у коментарі до відео.

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