Командир вчасно віддає наказ про передислокацію і виводить передову групу з-під обстрілу: "Хорст, знімайтеся на лівий фланг і в окоп до пацанів!". ВIДЕО
Командир українського підрозділу віддав наказ про передислокацію передової групи і врятував бійцям життя, адже за мить після зміни позиції у те місце де були українські воїни, прилетіла міна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту бою поблизу Бахмуту українські воїни опублікували у соцмережах.
"Бахмут... Фланги... Командир сейвить передову групу", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+33 POX #570037
показати весь коментар17.05.2023 15:34
+27 Rino Rino
показати весь коментар17.05.2023 15:40
+19 Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар17.05.2023 15:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
HI
вони воші нa тілі України 😡