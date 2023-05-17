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Новини Відео Війна
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"У меня были печеньки НАТОвские. Воду я выпил. Четвертый день не ем", - полонений поблизу Бахмуту окупант. ВIДЕО

Російських окупант, якого українські воїни полонили поблизу Бухмуту розповів про відсутність забезпечення його підрозділу найнеобхіднішим - їжею та водою.

Відеозапис першого допиту полоненого поширив на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі окупант зізнається, що вже четвертий день не їв, а останні краплі води вже випив. Росіянин каже, що з їжі у нього майже нічого не було з собою - всього кілька цукерок та "печеньки, НАТОвские такие, которые маленькие и водой запиваешь".

"Колеги з "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір та Сергій Нужненко зняли реальні кадри прориву лінії оборони російської армії під Бахмутом. Діалог з полоненим заслуговує окремої уваги", - пише Бутусов у коментарі до відео та публікує діалог із захопленим окупантом.

- Брат, нас садят!
- Я тобі не брат, бл#дь!
- Нас садят!
- Ну так краще сісти!
- Ты откуда сам?
- Родом из Улан-Уде, так в Питере живу.
- Сколько вас дней не кормили?
- Ну, четвёртый сегодня прошёл.
- А почему?
- Нас оттуда выдернули, мы стояли за Лисичанском где-то в лесу, чё свое было ещё ели, а сюда привезли, "вагнера" нам показали позиции, сказали, что будут приносить еду. Я с собой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул, добежал до позиции, с проводником добежал до позиции, еды с собой не было. В дырке я нашел: там была вода и у меня с собой были печеньки, НАТОвские такие, которое маленькое и водой запиваешь, и несколько конфет, все. Воду я последнюю выпил.
- Согласно Женевской конвенции, или ты пойдёшь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправят домой.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці спостерігають за відступом окупантів поблизу Бахмуту та тролять їх: "Эти краснокнижные животные... Они в натуре обосрались!..". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) полонені (2264)


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Топ коментарі
+60
Курва.. і голова не відрізана і попити дали. Братік *****, тамбовский вовк тобі брат падло.
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17.05.2023 16:15
+46
Цікаво, а звідки це в нього пєчєнькі билі? Випадково, не з того ж джерела, звідки і українські бєрци у деяких орків?
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17.05.2023 16:15
+37
Біосміття грьобане ... Якби не обмін на наших, кончити цих виродків прямо там, Світ чистіше буде...
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17.05.2023 16:21
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Курва.. і голова не відрізана і попити дали. Братік *****, тамбовский вовк тобі брат падло.
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17.05.2023 16:15 Відповісти
И печеньками НАТОвскими не подавился.
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17.05.2023 17:33 Відповісти
і яйця! ти забув про яйця! яйця йому також чомусь не відрізали....
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17.05.2023 17:40 Відповісти
Ніхто йому чергу з автомату не подарував. Сидить, падло, з сигаретою.
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17.05.2023 20:04 Відповісти
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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17.05.2023 20:12 Відповісти
Здався в полон шоб від*істися ?.
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17.05.2023 16:15 Відповісти
Так вони всі так роблять - пожерти, відмитись, ще грошей заробити за склеювання коробок й пакетів
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17.05.2023 16:33 Відповісти
непоганий такий бізнес план.
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17.05.2023 21:38 Відповісти
Цікаво, а звідки це в нього пєчєнькі билі? Випадково, не з того ж джерела, звідки і українські бєрци у деяких орків?
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17.05.2023 16:15 Відповісти
мародер 🤨
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17.05.2023 16:25 Відповісти
На олх придбав.
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17.05.2023 17:31 Відповісти
Та він власне оце самовивозив собі з Бахмута пєчєнькі, коли набігли укрофашисти і пов'язали! Вгадав?
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17.05.2023 17:32 Відповісти
Так, бо в Бахмуті мабуть вже жодного унітазу не вціліло, довелося вдовольнитися "пєчєнькамі".
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17.05.2023 17:43 Відповісти
саме так. падлюка з когось намародерив
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18.05.2023 13:46 Відповісти
Е-е-е!
А скрєпи?
З їжею та водою любий НАТОвець зможе!
Дакажі, что ти кручє!
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17.05.2023 16:16 Відповісти
Звідки печиво НАТОвське, ****? Здогадуюсь, звідки. Скажи спасибі, що не до "вагнєра" в полон потрапив, то б замість печива жер свої тестикули.
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17.05.2023 16:16 Відповісти
Та краще б тестікули жер, ніж надавати йому рівень життя кращий за рівень життя українського пенсіонера.
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17.05.2023 16:17 Відповісти
Військовополонені, на відміну від пенсюків, під захистом Женевської конвенції. До них "Гемністі інтернаціональ" навідується, слідкує, чи раптом хтось нежить не підхопив.
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17.05.2023 17:35 Відповісти
Дбл блд...
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17.05.2023 16:17 Відповісти
Біосміття грьобане ... Якби не обмін на наших, кончити цих виродків прямо там, Світ чистіше буде...
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17.05.2023 16:21 Відповісти
А чого пєчєнькі НАТОвскіє, а не ***********?
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17.05.2023 16:27 Відповісти
Бо відрізав голову або щось друге він не у солдата НАТО.І потім пєчєньки не у трупа солдата НАТО забирав. І це взагалі не смішно бл, хоч головою трохи думай.
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17.05.2023 23:12 Відповісти
скуштував печенек натовских гаплик тобі, тепер ти гей
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17.05.2023 16:28 Відповісти
А поперек глотки оті ''пєчєнькі'' не стали? **** вузькоока!
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17.05.2023 16:29 Відповісти
Жаль, відео рано закінчилось. Цікаво, що він вибрав: "дамой, в прекрасную рассєю", чи від'їдатись у "бєндеровцев" в полоні.
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17.05.2023 16:46 Відповісти
Будем надеяться , что он предпринял попытку к бегству.
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18.05.2023 01:21 Відповісти
Де воно взяло ці печеньки? Вдавився б ти ними.
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17.05.2023 16:51 Відповісти
Москалота йо@#@на
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17.05.2023 16:52 Відповісти
Продался за печеньки от НАТЫ )))
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17.05.2023 16:53 Відповісти
недалекий, але дивно, що "ізясняєтся" без мату
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17.05.2023 16:53 Відповісти
Golovne sho u putina vs'e e, i vodychka, i pokushat', i vsi zruchnosti. URA!!!! ZA PUTINA!!!!

debily.. chesne slovo.
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17.05.2023 16:55 Відповісти
Все на багато простіше..... Внаслідок тяжких боїв полонених немає...... Воно прийшло вбивати , які печеньки. Відати батькові в якого вбили дитину на хвилин 30
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17.05.2023 16:56 Відповісти
Со стороны Белгорода подготовка? Белгородцы поинтересовались у губернатора, можно ли ходить в лес за грибами. Вячеслав Гладков ответил, что можно, за исключением приграничной территории: в 15-километровой зоне посещать лесную местность запрещено. Это может быть небезопасно из-за обустроенных минных полей.
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17.05.2023 17:04 Відповісти
**** эту парашу вонючую типо тувинцев бурятов якутов ****** ненавижу больше чем русню
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17.05.2023 17:13 Відповісти
Вроде этот кацап. Видно же, с бородой и морда русская. О почему русню тогда любите? Я наоборот их ненавижу больше.
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17.05.2023 19:41 Відповісти
дело вкуса я почему-то тех тоже больше ненавижу.
Не русские же. Косоглазые падлы, чего они-то сюда приперись? они что не видят, что мы-то точно не один народ? что они за кацапов ж*пы рвут?!
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18.05.2023 02:14 Відповісти
Де він взяв натовські печеньки було б цікаво спитати?
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17.05.2023 17:32 Відповісти
А рукавиці в нього нехилі. Непростий солдат. Бреше.
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17.05.2023 17:42 Відповісти
Кацап звичайний, нічого нового, історії про роботу в штабі і вивезення на полігон вже не катять.
Щось п**діти треба, щоб не вбили.
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17.05.2023 18:44 Відповісти
А науя брудній свинособаці їсти?
Без їжі швидше здохне)))
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17.05.2023 18:50 Відповісти
официально войни нет
на террористов статус Женевской конвенции не распостраняется
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17.05.2023 18:56 Відповісти
Женевская Конвенция распространяется не только на войны, но и на все "вооруженные конфликты". Но поить и курить этого выродка никто не обязан - доедет до лагеря, там накормят.
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18.05.2023 01:19 Відповісти
и водички дали, и сигарету...
пусть мочу пьет и кал свой ест, хочет курить - пусть листья курит... не хочет, пусть подыхает до обмена. поменяют - там накормят, может быть...
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17.05.2023 18:57 Відповісти
Ця падла вчора відрізала українцям голови, а зараз розказує, який він нєсчастний і його тут кінулі. Всі приїхали за гроші вбивати українців.
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17.05.2023 19:12 Відповісти
....фторая армия мира - это вам не хрен сабачій ....
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17.05.2023 19:27 Відповісти
якось пох що воно там жерло останні 4 дні
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17.05.2023 20:03 Відповісти
Так иди домой. Солнце выглянуло тебе в ту сторону, на восток. Нет, сидит ждёт 4й день
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17.05.2023 20:09 Відповісти
Люди - Захисники України, поводяться з полоненими ЯК ЛЮДИ.
Нелюди - Рашисти..... знімають відео з знущаннями з полонених. Іньші нелюди по світу підтримують Засрашку.
Люди - підтримують Україну.
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17.05.2023 20:27 Відповісти
Хто виявляє жалість до ворога, безжальний до самого себе.
Ф. Бекон

"Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца".
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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17.05.2023 21:28 Відповісти
А цей мерзотник якого ви кормите і сігарєтки даєте, вбив чиюсь родину,згвалтував чиюсь дитину, вбив українського воїна , відрізав йому частини тіла і забрав ті натовські пєчєньки. Це просто пзд, я розумію обмінних фонд ітд , але нормально відноситься до цих скотів це плювати на могили всіх тих кого він вбив . А потім це падло після обміну повернеться і відріже голову нашому воїну. Невже під час захоплення не можна йому "випадково " прострілити колінну чашечку щоб він більше ніколи не зміг на своїх двох прийти на нашу землю?
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17.05.2023 23:07 Відповісти
Вчора це падло твоєму побратиму голову відрізало, а сьогодні ти його поїш водичкою і сігарєтками угощаєш. Хто бл взагалі до такого може додуматись, та ще й відео знімати?
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17.05.2023 23:17 Відповісти
наші бійці можуть "додуматись". В них Є ПРАВО ВИРІШУВАТИ ЩО САМЕ РОБИТИ З ПОЛОНЕНИМ ! У всіх інших таке право з"явиться, коли вони підуть на "нуль", зі зброєю.
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18.05.2023 11:38 Відповісти
Я б подивився на твою писанину, якщо б вони отак "ублажали" вбивцю твоєї матері чи згвалтованої доньки.
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18.05.2023 11:54 Відповісти
Мій коханий під Бахмутом. А в вас хто з рідних зараз воює?
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18.05.2023 12:32 Відповісти
тому і вважаю, що Воїни самі вирішуватимуть як саме вчиняти з полоненим.
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18.05.2023 12:37 Відповісти
Вода, сигаретка. А сто грамм ему не налили там? Пленного кацапа нельзя убивать, он нужен на обмен. Его нельзя бить бо нужно соблюдать Женевскую конвенцию, но за каким бесом ему нужно красную дорожку стелить? Руки связали, дали под сраку и нехай едет в лагерь. Успеет к ужину, там пожрет, нет - потерпит до завтрака.
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18.05.2023 01:15 Відповісти
Кави!!!!! Кави забули йому дати!!! Женєвская конвєнція вас не одобрить,що ви так з братом-пацаном-мужиком обійшлися!
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18.05.2023 02:53 Відповісти
як тошно чути оце "чо".. Ідіосинкразія до всього, що бодай якимось чином пов"язане з рашою.
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18.05.2023 11:36 Відповісти
 
 