"У меня были печеньки НАТОвские. Воду я выпил. Четвертый день не ем", - полонений поблизу Бахмуту окупант. ВIДЕО
Російських окупант, якого українські воїни полонили поблизу Бухмуту розповів про відсутність забезпечення його підрозділу найнеобхіднішим - їжею та водою.
Відеозапис першого допиту полоненого поширив на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі окупант зізнається, що вже четвертий день не їв, а останні краплі води вже випив. Росіянин каже, що з їжі у нього майже нічого не було з собою - всього кілька цукерок та "печеньки, НАТОвские такие, которые маленькие и водой запиваешь".
"Колеги з "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір та Сергій Нужненко зняли реальні кадри прориву лінії оборони російської армії під Бахмутом. Діалог з полоненим заслуговує окремої уваги", - пише Бутусов у коментарі до відео та публікує діалог із захопленим окупантом.
- Брат, нас садят!
- Я тобі не брат, бл#дь!
- Нас садят!
- Ну так краще сісти!
- Ты откуда сам?
- Родом из Улан-Уде, так в Питере живу.
- Сколько вас дней не кормили?
- Ну, четвёртый сегодня прошёл.
- А почему?
- Нас оттуда выдернули, мы стояли за Лисичанском где-то в лесу, чё свое было ещё ели, а сюда привезли, "вагнера" нам показали позиции, сказали, что будут приносить еду. Я с собой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул, добежал до позиции, с проводником добежал до позиции, еды с собой не было. В дырке я нашел: там была вода и у меня с собой были печеньки, НАТОвские такие, которое маленькое и водой запиваешь, и несколько конфет, все. Воду я последнюю выпил.
- Согласно Женевской конвенции, или ты пойдёшь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправят домой.
Будь ласка, зачекайте...
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А скрєпи?
З їжею та водою любий НАТОвець зможе!
Дакажі, что ти кручє!
debily.. chesne slovo.
Не русские же. Косоглазые падлы, чего они-то сюда приперись? они что не видят, что мы-то точно не один народ? что они за кацапов ж*пы рвут?!
Щось п**діти треба, щоб не вбили.
Без їжі швидше здохне)))
на террористов статус Женевской конвенции не распостраняется
пусть мочу пьет и кал свой ест, хочет курить - пусть листья курит... не хочет, пусть подыхает до обмена. поменяют - там накормят, может быть...
Нелюди - Рашисти..... знімають відео з знущаннями з полонених. Іньші нелюди по світу підтримують Засрашку.
Люди - підтримують Україну.
Ф. Бекон
"Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца".
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******