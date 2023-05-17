"У меня были печеньки НАТОвские. Воду я выпил. Четвертый день не ем", - полонений поблизу Бахмуту окупант. ВIДЕО

Російських окупант, якого українські воїни полонили поблизу Бухмуту розповів про відсутність забезпечення його підрозділу найнеобхіднішим - їжею та водою.

Відеозапис першого допиту полоненого поширив на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі окупант зізнається, що вже четвертий день не їв, а останні краплі води вже випив. Росіянин каже, що з їжі у нього майже нічого не було з собою - всього кілька цукерок та "печеньки, НАТОвские такие, которые маленькие и водой запиваешь".

"Колеги з "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір та Сергій Нужненко зняли реальні кадри прориву лінії оборони російської армії під Бахмутом. Діалог з полоненим заслуговує окремої уваги", - пише Бутусов у коментарі до відео та публікує діалог із захопленим окупантом.

- Брат, нас садят!

- Я тобі не брат, бл#дь!

- Нас садят!

- Ну так краще сісти!

- Ты откуда сам?

- Родом из Улан-Уде, так в Питере живу.

- Сколько вас дней не кормили?

- Ну, четвёртый сегодня прошёл.

- А почему?

- Нас оттуда выдернули, мы стояли за Лисичанском где-то в лесу, чё свое было ещё ели, а сюда привезли, "вагнера" нам показали позиции, сказали, что будут приносить еду. Я с собой брал, но нас начали обстреливать, я рюкзак скинул, добежал до позиции, с проводником добежал до позиции, еды с собой не было. В дырке я нашел: там была вода и у меня с собой были печеньки, НАТОвские такие, которое маленькое и водой запиваешь, и несколько конфет, все. Воду я последнюю выпил.

- Согласно Женевской конвенции, или ты пойдёшь на обмен на наших военнопленных, или останешься до конца войны, а потом как-то тебя там отправят домой.

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