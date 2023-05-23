Окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску в захопленому Мелітополі. ВIДЕО
В захопленому Мелітополі окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що відправлять антикварну бронемашину на реставрацію. В мережі опублікований фрагмент демонтажу танка з постаменту.
"Орки вже почали знімати з консервації танки, яким понад 80 років. Цього разу в Мелітополі з постаменту зняли Т-70 1942 року випуску. Кажуть, що відправлять "на реставрацію", - пише в коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+31 Серьога Харківський
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+16 ZoV KobZona
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+15 Пауль Зиберт
показати весь коментар23.05.2023 16:40
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Діють вони обмеженими за численністю групами на легкоброньованій техніці. Наразі вже мають у своєму арсеналі трофейні БТР-82А та БТР-80
Т-70 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA лёгкий танк периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны . Разработан в октябре - ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Александровича Астрова , ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода. В январе 1942 года Т-70 был принят на вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90 РККА и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-70 продолжалось до октября 1943 года, когда, по результатам боевых действий лета этого года и большой потребности РККА в самоходно-артиллерийских установках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-76 СУ-76 на его базе, было принято решение о прекращении его серийного выпуска. Всего был выпущен 8231https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-70#cite_note-Zheltov-1 [1] танк этого типа.