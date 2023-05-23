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Окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску в захопленому Мелітополі. ВIДЕО

В захопленому Мелітополі окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що відправлять антикварну бронемашину на реставрацію. В мережі опублікований фрагмент демонтажу танка з постаменту.

"Орки вже почали знімати з консервації танки, яким понад 80 років. Цього разу в Мелітополі з постаменту зняли Т-70 1942 року випуску. Кажуть, що відправлять "на реставрацію", - пише в коментарі до відео автор публікації.

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Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6695) пам’ятник (928) танк (2067)


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Топ коментарі
+31
Не хочу конечно им подсказывать,но там ещё и царь пушка есть
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23.05.2023 16:29
+16
В Каховке ещё тачанка есть. Правда не едет, но парашникам и так сойдёт.
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23.05.2023 16:46
+15
Щось мані підсказує, що його просто вкрали на лом,що там реставрувати, якщо вигляд у танка краще ніж на заводі , з конвейєру.
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23.05.2023 16:40
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Не хочу конечно им подсказывать,но там ещё и царь пушка есть
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23.05.2023 16:29 Відповісти
Ща вместе с царь пушкой поедут леопарды щелкать..
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23.05.2023 16:59 Відповісти
Ще в Луганську стояв британський "Mark" зразка 1919 року
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23.05.2023 17:11 Відповісти
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23.05.2023 17:24 Відповісти
Доброго дня ! А ми з УКРАЇНИ . Як ся маєте ???
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23.05.2023 17:50 Відповісти
ху@ло в нем похоронят .
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23.05.2023 16:30 Відповісти
Дайте вгадаю
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23.05.2023 16:30 Відповісти
Дєди варавалі-да лапатнікі...
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23.05.2023 16:31 Відповісти
У них мабуть є план познімати всі танки т 34 по всій їм доступній території і зробити танкові роти ,або батальйони,Міркуєте жарт?Неаа)())
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23.05.2023 16:32 Відповісти
Кажуть, що відправлять "на реставрацію" - мабуть мангал начеплять
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23.05.2023 16:39 Відповісти
На Белгород отправляют...
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23.05.2023 16:40 Відповісти
Щось мані підсказує, що його просто вкрали на лом,що там реставрувати, якщо вигляд у танка краще ніж на заводі , з конвейєру.
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23.05.2023 16:40 Відповісти
Продадуть як "антикваріат"!
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Мабуть запропонували ціну...
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23.05.2023 20:02 Відповісти
підшаманят і на Бахмут
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24.05.2023 09:05 Відповісти
Легіон «Свобода Росії» та РДК вже охопили фронт у 40км

Діють вони обмеженими за численністю групами на легкоброньованій техніці. Наразі вже мають у своєму арсеналі трофейні БТР-82А та БТР-80
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23.05.2023 16:44 Відповісти
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23.05.2023 16:47 Відповісти
Неинформативно. Лучше смотреть на карту дорог. Если будут двигаться от Богун-городка (имеет отношение??!) на северо-запад и війдут на трасу 14К, то возьмут Грайворон и Головчино. Да и вообще трассу желательно контролировать на случай будущего окружения Белгорода. Но мне кажется, что задачи захватить плацдарм любой ценой еще не стоит.
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23.05.2023 18:47 Відповісти
всьо для фронта! всьо для пабєди!
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23.05.2023 16:44 Відповісти
В Каховке ещё тачанка есть. Правда не едет, но парашникам и так сойдёт.
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23.05.2023 16:46 Відповісти
Можна подумати, що той Т70 їде.
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23.05.2023 17:22 Відповісти
завжди було питання, а чому у красних кулемет завжди позаду на втік?
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Юрий Великий - пророк ! он это давно предусмотрел ! проблемы были с бомжом который жил внутри этого танка, потому что он приватизировал жилплощадь, но ему вручили повестку и отправили вместе с его танком на фронт, как командира экипажа ! ))))))))))
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23.05.2023 16:46 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2023 17:55 Відповісти
Бежать собираются
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23.05.2023 16:49 Відповісти
Аналоговнєт.
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23.05.2023 16:49 Відповісти
Так ось для чого вони ті танки ставили - щоб знову на них воювати
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23.05.2023 16:49 Відповісти
Це не танк, а танкетка якась.
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23.05.2023 16:50 Відповісти
туалетка
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23.05.2023 16:53 Відповісти
Легкий танк Воював до кінця ІІ Світової Гармата 45 мм - не гірший від того ж "Панцер-ІІІ" (у того гармата взагалі 37 мм була )
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23.05.2023 17:32 Відповісти
да только пз 3 прошел кучу модернизаций а это доробобало уже на момент создания устарело
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23.05.2023 17:37 Відповісти
ТО ти з "Панцер-4" сплутав Той був дійсно багаторазово модифікований А "трійка" теж (як і т-70) перестала випускаться після 43-го року
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23.05.2023 17:43 Відповісти
так на пз 3 в 42м уже пушка в 50 мм нормальная обитаемость и ремонтно пригодность просто пз 3 и пз 4 танки очень похожие и по возможностям модернизации и прочего на базе панцера 3 го делали артштурм самую массовую пт сау вермахта вот и решили что пз 4 будет танком а 3 ка пойдет в переделку и как танк артиллерийских наблюдателей
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23.05.2023 17:49 Відповісти
А Т-70 після 43-го стали випускать як СУ-76 Тобто вони йшли "паралельно" А "схожі" були не "трійка" з "четвіркою" а чеський "Панцер-38" і "четвірка" У них шасі. габарити і калібр гармати були однаковими Вони теж випускалися паралельно Тільки "38" у Чехословаччині а "четвірка - в Німеччині
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23.05.2023 18:20 Відповісти
Я пацаном лазил в тот танк , мне под 70 . Еще тогда внутри не было никакого оборудования, дети справляли нужду . Наверное хотят его отремонтировать и в бой ! Кацапы-мудаки !
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23.05.2023 16:52 Відповісти
Добре, що кацапи до Переяслава не дійшли. У нас и-34, 2 ІС-3, СУ-152, дура-203 мм і ціла батарея гармат.))
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23.05.2023 17:03 Відповісти
Вони просто його вкрали щоб поставити в якихось ****** на Росії, вже навіть фонтани крадуть.
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23.05.2023 16:59 Відповісти
Поїхав у приватну колекцію. Орки є орки.
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23.05.2023 17:05 Відповісти
До Харкова не дійшли, А то б ще один був.
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23.05.2023 17:14 Відповісти
"Армата" нервно курит в стороне... У нее необитаемая башня, а у этого Mk.I даже башни нет!
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23.05.2023 17:16 Відповісти
Марк не трож це англійський танк
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23.05.2023 17:23 Відповісти
Т-70 всего лишь на 2 единички хуже чем Т-72 Почти новейшая модель!
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23.05.2023 17:15 Відповісти
Аффтирь , в 1942 році не могло бути танку Т-70 . Погугли .
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23.05.2023 17:25 Відповісти
І Гуглить не треба - однак для тебе зробив виключення:
Т-70 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA лёгкий танк периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны . Разработан в октябре - ноябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Александровича Астрова , ведущего разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода. В январе 1942 года Т-70 был принят на вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90 РККА и серийно выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-70 продолжалось до октября 1943 года, когда, по результатам боевых действий лета этого года и большой потребности РККА в самоходно-артиллерийских установках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3-76 СУ-76 на его базе, было принято решение о прекращении его серийного выпуска. Всего был выпущен 8231https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-70#cite_note-Zheltov-1 [1] танк этого типа.
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23.05.2023 17:35 Відповісти
Друга армія третього світу скоро буде красти луки з музеїв.
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23.05.2023 17:30 Відповісти
Ніколи не насміхайтесь з ворога,ти більше коли ворог ще не розбитий і війна не виграна.
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24.05.2023 19:28 Відповісти
Меня больше заинтересовали два тела в начале ролика, которые так бодренько помогают рашистам красть украинские музейные экспонаты. Чьих будете? Местные или понаехавшие?
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23.05.2023 17:37 Відповісти
Просто решили сдать на металл, все равно убегать оттуда, а деньги они всегда нужны😂
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23.05.2023 18:02 Відповісти
Кацапи засцяли, що він може їм у "спину" стрільнути.
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23.05.2023 18:12 Відповісти
Тачанкам приготуватись.
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23.05.2023 18:14 Відповісти
Все правильно - пора готуватись до наступного параду.
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23.05.2023 18:54 Відповісти
"в рамках подготовки к военному параду в честь очередной годовщины дня взятия бастилии"
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23.05.2023 19:55 Відповісти
Т-70 1942 року ??????
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24.05.2023 19:26 Відповісти
 
 