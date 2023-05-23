Окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску в захопленому Мелітополі. ВIДЕО

В захопленому Мелітополі окупанти зняли з постаменту танк Т-70 1942 року випуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти запевняють, що відправлять антикварну бронемашину на реставрацію. В мережі опублікований фрагмент демонтажу танка з постаменту.

"Орки вже почали знімати з консервації танки, яким понад 80 років. Цього разу в Мелітополі з постаменту зняли Т-70 1942 року випуску. Кажуть, що відправлять "на реставрацію", - пише в коментарі до відео автор публікації.

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