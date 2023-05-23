Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО
Медведєв пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР. За такі акти відповідальні "спонсори київського режиму", а саме США, ЄС та Британія.
Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", - заявив Медведєв.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.05.2023 18:03
+35 Грета Тумблер
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+32 Yurka Gagarin
показати весь коментар23.05.2023 18:03
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про ЄС 😂
До этого придурка когда нить дойдет что угрозы яо на нато уже с год не действуют?
Один раз брякнуть - да, напрягло. Второй раз - уже торопливо перенацелили яо на дурашку. Третий раз - стали улыбаться.
А на 333й раз даже и внимания не обратят.
Саме ти мразь і відморозок разом із плєшен фюрером
заслуговуєш на повне знищення , бо не українці до вас прийшли ,
а ви , сукіни виродки , залізли в наш дім хазяйнувати 😠
Здохніть вироб@ лядки ‼️
Интересно, гонки на лафетах кто первым откроет, Димон или Ху...ло?