Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО

Медведєв пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР. За такі акти відповідальні "спонсори київського режиму", а саме США, ЄС та Британія.

Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", - заявив Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" заперечують, що їх розгромили на Бєлгородщині