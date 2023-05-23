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Медведєв впевнений, що за "звільнення" Бєлгородської області відповідальні США, ЄС та Британія. ВIДЕО

Медведєв пригрозив "ядерним апокаліпсисом" за прорив на територію регіону РФ бійців РДК та ЛСР. За такі акти відповідальні "спонсори київського режиму", а саме США, ЄС та Британія.

Таку заяву зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", - заявив Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" заперечують, що їх розгромили на Бєлгородщині

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+36
Син пєрєгара і бєлай гарячькі апять іспражняєца ртом...
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23.05.2023 18:03
+35
Сегодня только очухался после запоя?😂
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23.05.2023 18:03
+32
"уничтожать как крыс"...бункерная крыса наверное аж творожком поперхнулась
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23.05.2023 18:03
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Сегодня только очухался после запоя?😂
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23.05.2023 18:03 Відповісти
Валька стакан зараз підтягнеться - народна прикмета))
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23.05.2023 18:07 Відповісти
власть на России это в одной Системе Космоса.... а народ за миллионы парсеков от центра власти...депил ОТМОРОЗКОВ 100 МУЛЬЕНОВ по минималке... а вас как говна у чумадане *****..
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23.05.2023 18:16 Відповісти
Та не...он до сих пор в плену ..у зелёного змия
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23.05.2023 18:18 Відповісти
Міслітель, ***
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23.05.2023 18:53 Відповісти
Син пєрєгара і бєлай гарячькі апять іспражняєца ртом...
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23.05.2023 18:03 Відповісти
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23.05.2023 18:16 Відповісти
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23.05.2023 18:19 Відповісти
В Росії немає "малабарських білок" В Росії приходять відразу "борсуки"
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23.05.2023 18:27 Відповісти
Это зависит от что и сколько принять на грудь
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23.05.2023 19:23 Відповісти
"уничтожать как крыс"...бункерная крыса наверное аж творожком поперхнулась
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23.05.2023 18:03 Відповісти
Так всю отруту вцын же ж сам випив!
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23.05.2023 18:03 Відповісти
пох
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23.05.2023 18:03 Відповісти
Оо, ''айфончика'' з бодуна знову понесло.
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23.05.2023 18:03 Відповісти
Эта ***** полутораметровая обоссаная сначала злила ,ща кроме смеха и брезгливости ничего не вызывает
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23.05.2023 18:05 Відповісти
а еще типа юрист
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23.05.2023 18:05 Відповісти
Як казав класик - "Кам'яний d.o.l.b.o.e.b"
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23.05.2023 18:06 Відповісти
АлкоТермінатор ))
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23.05.2023 18:06 Відповісти
РДК конечно посмеётся с этой никчемной,пьяной сволочи 🤷
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23.05.2023 18:07 Відповісти
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23.05.2023 18:07 Відповісти
Берлусконі як дбайливий тато.
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23.05.2023 18:21 Відповісти
Гидота єлє , єлє на ногах стоїть , а сьогодні воно щось примимрило
про ЄС 😂
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23.05.2023 18:26 Відповісти
кожен раз смішно)
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23.05.2023 20:13 Відповісти
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23.05.2023 18:07 Відповісти
Зря его из запоя вывели - не дай бог ***** за крыс обидится, тогда Вини Пуха могут быть проблемы.
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23.05.2023 18:08 Відповісти
Просто карлик не вкурсе, что все уничтожитель уже уничтожены.
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23.05.2023 18:09 Відповісти
он говорит про граждан росии каторие пришло освободить росию, не брать в плен? это геноцид руского народа
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23.05.2023 18:09 Відповісти
Дератизацию необходимо в кремле провести. И с Димона заодно всю дурь выбить
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23.05.2023 18:10 Відповісти
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23.05.2023 18:10 Відповісти
І Білий мор с канальчіком. Та ще спічкі агонь ліваруціі.
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23.05.2023 18:17 Відповісти
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23.05.2023 18:30 Відповісти
Блд, пародия на человека
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23.05.2023 18:11 Відповісти
русскій...
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23.05.2023 18:27 Відповісти
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23.05.2023 18:12 Відповісти
Алкокрыса!
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23.05.2023 18:13 Відповісти
Медведєв не дурень. Все, що він випорожнює тягне на дрібне *********** у стані алкогольної інтонсікації. А пуйло потягне всю вину на себе в Гаазі
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23.05.2023 18:13 Відповісти
Їх всіх потрібно тягнути до шибениці , а не до Гааги 😕
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23.05.2023 18:23 Відповісти
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23.05.2023 18:14 Відповісти
Товарисчь Непохмелённый,жги исчо....
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23.05.2023 18:15 Відповісти
КTО закінчилася, раша оголосила, всі території під контролем, ворога знищено..
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23.05.2023 18:16 Відповісти
твоя паРаша и не такое может...
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23.05.2023 18:52 Відповісти
тебе в твоём Мухосранске только в дырку ходить...
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23.05.2023 19:19 Відповісти
такое дерьмо как ты увидеть...
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23.05.2023 19:34 Відповісти
А мейкап, бачу, вже не допомагає.
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23.05.2023 18:17 Відповісти
алкоап
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23.05.2023 18:30 Відповісти
Св*яте місце пустим не буває -- не стало жирика появився медвед .
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23.05.2023 18:17 Відповісти
надо обратиться за помощью к ирану и сев. корее-настоящим союзникам мордора
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23.05.2023 18:18 Відповісти
какіє ваші доказатєльства?
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23.05.2023 18:19 Відповісти
опять Димон смешал алкашку и наркоту
До этого придурка когда нить дойдет что угрозы яо на нато уже с год не действуют?
Один раз брякнуть - да, напрягло. Второй раз - уже торопливо перенацелили яо на дурашку. Третий раз - стали улыбаться.
А на 333й раз даже и внимания не обратят.
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23.05.2023 18:20 Відповісти
Яду випий , алконавт , недорозвинений

Саме ти мразь і відморозок разом із плєшен фюрером
заслуговуєш на повне знищення , бо не українці до вас прийшли ,
а ви , сукіни виродки , залізли в наш дім хазяйнувати 😠
Здохніть вироб@ лядки ‼️

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23.05.2023 18:20 Відповісти
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23.05.2023 18:20 Відповісти
Тоість Україна, коли "унічтожала как крис" рязанських апалчєнцєв на Донбасі, була права? Щось я заплутався...
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23.05.2023 18:21 Відповісти
Алкаш медвєдєв хоче присоромити США, ЄС і Британію за початок громадянської війни на росії? Та ніхто все вас, кацапня, давно не слухає і не приділяє вам уваги. Хіба, що дуже цікаво ще Китаю, бо ви гадите на їх споконвічних землях і вони придивляються, як їх повернути назад малою кров'ю.
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23.05.2023 18:21 Відповісти
Від рашизму? Так, саме вони
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23.05.2023 18:21 Відповісти
це відповідає інтересам всіх нормальних людей
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23.05.2023 18:28 Відповісти
Синелобик проснулся ))).
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23.05.2023 18:29 Відповісти
ета Абама!!!
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23.05.2023 18:29 Відповісти
медведев вже оголосив війну США та Великобританії?
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23.05.2023 18:34 Відповісти
А еще Европа и США димону в водку димедрол подсыпает потому что у него каждое утро болит голова и хочется похмелиться
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23.05.2023 18:41 Відповісти
типичная ри торика совка.............................пнх *************** собака.............
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23.05.2023 18:46 Відповісти
Рубрика "Нам пишуть з ЛТП"
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23.05.2023 18:46 Відповісти
Ух ти! Ядрьоний апокаліпупсіс
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23.05.2023 19:11 Відповісти
Совсем плох алкаш. Цирроз то поди уже в хоооорошей стадии.
Интересно, гонки на лафетах кто первым откроет, Димон или Ху...ло?
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23.05.2023 19:32 Відповісти
лунтик - учебное пособие для студентов медвузов "клиника алкоголизма"...
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23.05.2023 19:40 Відповісти
Белгород це Україна.
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23.05.2023 19:48 Відповісти
Даете этому Шарикову селёдки, срочно.
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23.05.2023 20:00 Відповісти
Димон гондон.
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23.05.2023 22:32 Відповісти
А что это у него за значёчки на лацканах?
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24.05.2023 10:11 Відповісти
 
 