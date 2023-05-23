Наші військові знищили ще одну російську БМП у Запорізькій області. ВIДЕО

ЗСУ завдали втрат ворогу: військові з артилерії знищили російську БМП у Запорізькій області. З одного прицільного удару ворожа бойова машина піхоти спалахнула.

Відео ліквідації ворожої техніки опублікували у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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